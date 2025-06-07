Украина до сих пор ждет ответ от США на предложение купить системы ПВО, - Зеленский
Украина до сих пор ждет ответа от Соединенных Штатов на предложение купить системы ПВО.
Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы работаем для того, чтобы увеличить украинскую ПВО. Очень нужны позитивные сигналы от Соединенных Штатов Америки - конкретные сигналы по ПВО. Мы до сих пор ждем ответ на предложение купить системы, которые могут помочь. Конкретные сигналы, а не слова", - сказал глава государства.
В то же время Зеленский поблагодарил европейские страны за поставки ПВО для Украины.
"Мы должны достичь результатов и в совместном производстве систем ПВО, производстве ракет к ним - это точно необходимо для всей нашей Европы. Только время отделяет от этого результата, и главное, чтобы это время сокращалось", - добавил президент.
Ранее издание The Washington Post писало, что США бесплатно не будут передавать Украине Patriot, но могут их продать.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль