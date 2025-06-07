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Новости ПВО Украины
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Украина до сих пор ждет ответ от США на предложение купить системы ПВО, - Зеленский

Украина пока не получила ответа от США на предложение купить ПВО

Украина до сих пор ждет ответа от Соединенных Штатов на предложение купить системы ПВО.

Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы работаем для того, чтобы увеличить украинскую ПВО. Очень нужны позитивные сигналы от Соединенных Штатов Америки - конкретные сигналы по ПВО. Мы до сих пор ждем ответ на предложение купить системы, которые могут помочь. Конкретные сигналы, а не слова", - сказал глава государства.

В то же время Зеленский поблагодарил европейские страны за поставки ПВО для Украины.

"Мы должны достичь результатов и в совместном производстве систем ПВО, производстве ракет к ним - это точно необходимо для всей нашей Европы. Только время отделяет от этого результата, и главное, чтобы это время сокращалось", - добавил президент.

Ранее издание The Washington Post писало, что США бесплатно не будут передавать Украине Patriot, но могут их продать.

Читайте также: В Украине никогда не было избытка ракет для ПВО, потребность в них остается стабильно высокой, - Игнат

Автор: 

Зеленский Владимир (20867) ПВО (2835) США (27145)


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мовчання-це теж відповідь...
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07.06.2025 21:25 Ответить
Трамп швидше поставить те ППО на аеродром Алєнья, ніж Україні...
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07.06.2025 21:26 Ответить
Точніше відповідь від Трампа - він зараз там розводящий
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07.06.2025 21:26 Ответить
Make russia great again
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07.06.2025 21:29 Ответить
Знову зе всі винні.
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07.06.2025 21:34 Ответить
Не знову, а завжди. Всі, але найбільше трамп і сша.
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07.06.2025 21:39 Ответить
А проплатити за «Кільчень» жаба давить?
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07.06.2025 21:35 Ответить
А ось вдруг не дочєкаємось? Ідеї у нашого фельдмаршала якісь є? Крім казок там різних про тауруси, петріоти, пекельні санкції, припинення вогню...
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07.06.2025 21:35 Ответить
Є план! Завжди щось можна навішати на вуха довірливому охлосу.
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07.06.2025 21:41 Ответить
Можно сбивать асфальтом. Самое эффективное оружие начиная с 2019 г.
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07.06.2025 21:37 Ответить
Хтось, пригадую, казав "если не справлюсь - уйду"... чи ні... НАВІТЬ ОБІЦЯВ!
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07.06.2025 21:40 Ответить
Яка ще відповідь від путєнськой хвойди може бути, якщо їй херло платить?
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07.06.2025 21:42 Ответить
АгЄнт ''КрасноФ'' нє тАропіЦЦА...
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07.06.2025 21:43 Ответить
 
 