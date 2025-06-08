Якщо США не допомагатимуть Україні, у Путіна буде більше шансів виграти війну, - Зеленський

Путін матиме шанс на перемогу у разі багаторічної війни та за відсутності допомоги Україні від США.

Про це в інтерв’ю для ABC News розповів президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Путін може перемогти, тільки, якщо це буде дуже, дуже довга війна, яка триватиме багато років і без санкцій. Це те, чого Путін насправді хоче, оскільки йому потрібні будуть гроші для ведення війни. І він хоче сидіти в Кремлі до самої смерті", - сказав Зеленський.

Президент вказав, що економіка Росії залежить від нафти та енергетики, тому потрібно якнайшвидше запровадити санкції проти цих галузей.

"Ми втратили багато років. Вони (партнери - ред.) могли б запровадити енергетичні обмеження та граничні ціни на нафту — 30 доларів... І ми втратили три роки. Ми дали їм ці гроші", - зазначив Зеленський.

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Зеленський вважає, що без надання допомоги Україні від США в Росії буде більше шансів виграти війну.

"У нас буде більше втрат, набагато більше втрат... Без допомоги США, зокрема, ракет ППО, що буде? Більше людей загине", - додав він.