УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10024 відвідувача онлайн
Новини допомога Україні від США
1 585 40

Якщо США не допомагатимуть Україні, у Путіна буде більше шансів виграти війну, - Зеленський

зеленський

Путін матиме шанс на перемогу у разі багаторічної війни та за відсутності допомоги Україні від США.

Про це в інтерв’ю для ABC News розповів президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Путін може перемогти, тільки, якщо це буде дуже, дуже довга війна, яка триватиме багато років і без санкцій. Це те, чого Путін насправді хоче, оскільки йому потрібні будуть гроші для ведення війни. І він хоче сидіти в Кремлі до самої смерті", - сказав Зеленський.

Президент вказав, що економіка Росії залежить від нафти та енергетики, тому потрібно якнайшвидше запровадити санкції проти цих галузей.

"Ми втратили багато років. Вони (партнери - ред.) могли б запровадити енергетичні обмеження та граничні ціни на нафту — 30 доларів... І ми втратили три роки. Ми дали їм ці гроші", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США перемістили на Близький Схід 20 тис ракет проти "шахедів", які обіцяли Україні, - Зеленський

Зеленський вважає, що без надання допомоги Україні від США в Росії буде більше шансів виграти війну.

"У нас буде більше втрат, набагато більше втрат... Без допомоги США, зокрема, ракет ППО, що буде? Більше людей загине", - додав він.

Автор: 

Зеленський Володимир (24358) США (23410) війна в Україні (4731)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+14
Якщо Зе-покидьки і далі будуть грабувати країну, стикаючу кров'ю від війни.
Шанси Путіна перемогти будуть 200% !!!
І навіть допомога заходу не допоможе врятуватися.
показати весь коментар
08.06.2025 18:29 Відповісти
+13
А хіба Україна вже припинила транзит кацапської нафти ? Ні ...?
Тоді що ви хочете від інших ...?
показати весь коментар
08.06.2025 18:29 Відповісти
+10
а нафіга ти пійшов 2019 році у перзиденти ? На лесопеде їздити, та постійно критикувати Порошенка не виходить ?
показати весь коментар
08.06.2025 18:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Економіка рашки залежить від нафти?Тому ти досі качаєш їхню нафту через нашу територію?
показати весь коментар
08.06.2025 18:28 Відповісти
у нас гарні перспективи -

на Каліфорнщині почалось повстання емігрантів проти рудого кретина.
введений надзвичайний стан та Нац. гвардія.
браві мрські піхотинці на чолі з намомаженим кідаром гасетом вже на підході
показати весь коментар
08.06.2025 18:35 Відповісти
Перпективи чого?Того що америкоси переключаться повністю на свої внутр проблеми?
показати весь коментар
08.06.2025 18:51 Відповісти
....і сплетуть рудій курві лапті на московію

паскуднішого преза Америка ще НЕ знала !

.
показати весь коментар
08.06.2025 19:04 Відповісти
США робить все для того, щоб параша виграла. Нові реальності.
показати весь коментар
08.06.2025 18:36 Відповісти
Як сказав класик 'я вам нічєго нє должен".Трамп президент америки а не України
показати весь коментар
08.06.2025 18:52 Відповісти
А хіба Україна вже припинила транзит кацапської нафти ? Ні ...?
Тоді що ви хочете від інших ...?
показати весь коментар
08.06.2025 18:29 Відповісти
Якщо Зе-покидьки і далі будуть грабувати країну, стикаючу кров'ю від війни.
Шанси Путіна перемогти будуть 200% !!!
І навіть допомога заходу не допоможе врятуватися.
показати весь коментар
08.06.2025 18:29 Відповісти
Все буде , як завжди -
- Володимир Зеленський й надалі буде Президентом України
- ти будеш строчити "гнівні дописи" на форумі
Все стабільно !
показати весь коментар
08.06.2025 18:41 Відповісти
Ой-ой-ой! Ви десь чули, щоб українці вимагалиу клована: "Дайте нам зброю! Ми біля своєї хати будемо мочити кацапську сарану!"
показати весь коментар
08.06.2025 18:43 Відповісти
У 2022-ому у Києві як раз так і було!
(та і не тільки у Києві)
показати весь коментар
08.06.2025 18:54 Відповісти
Крім слів Зе ще щось продукує?
показати весь коментар
08.06.2025 18:31 Відповісти
Н *** завгосп дав зачитати читає, завгосп сказав сидіти в бункері сидить
показати весь коментар
08.06.2025 18:54 Відповісти
Не буде ніяких шансів, Україна виграла цю війну і доведе її до кінця не зважаючи ні на що!
показати весь коментар
08.06.2025 18:31 Відповісти
Дай Боже !!!❤️
показати весь коментар
08.06.2025 19:08 Відповісти
Зараз надія на Європу
показати весь коментар
08.06.2025 18:33 Відповісти
а нафіга ти пійшов 2019 році у перзиденти ? На лесопеде їздити, та постійно критикувати Порошенка не виходить ?
показати весь коментар
08.06.2025 18:34 Відповісти
да оставьте вы уже политические кости парашенки перебирать, они давно на свалке истории
показати весь коментар
08.06.2025 18:48 Відповісти
То це він і досі обсирається від "политических костей парашенки"?
показати весь коментар
08.06.2025 19:30 Відповісти
Як шо Ze буде виделяти народні гроши не на оборону а на своі кешбеки марафони тощо то .....
показати весь коментар
08.06.2025 18:36 Відповісти
Доречі.
За ці 6 років ЗЄ хоч раз їздив на роботу на велосипеді, а не з кортежем, більшим, ніж у короля Великобританії?
показати весь коментар
08.06.2025 18:41 Відповісти
Ото ж.
А як дихав, гівнюк, як дихав до травня 2019 року.
показати весь коментар
08.06.2025 18:51 Відповісти
Хвілософф, якщо сьогодні день , то ввечері обов'язково буде ніч. Якщо в Україні настане час коли вона звільниться від зелених покидькив, тільки з того часу в Україні будуть покращення, і трамп перетвориця на людину і йухло здохне.
показати весь коментар
08.06.2025 18:37 Відповісти
З 2019 року шанси України зменшуються з кожним днем перебування ЗЄ на посаді.
показати весь коментар
08.06.2025 18:38 Відповісти
6 років було,досить! Йди вже геть шаурміст шашличний, прийде гідна людина яка зможе!
показати весь коментар
08.06.2025 18:46 Відповісти
а так шансов нет?
показати весь коментар
08.06.2025 18:47 Відповісти
трамп ******** казати про козирі, чікаво, хто він в колоді путіна, козирна шістка чи хоча б сімака?
показати весь коментар
08.06.2025 18:48 Відповісти
В мене все більше питань, хто вас примусив йти у владу після нападу путіна на Україну?
Можна про це розповісти так само відверто в ім'я спасіння людей.
показати весь коментар
08.06.2025 18:50 Відповісти
Ну тоді знову попадемо у рпбство московії на найближчі 100 років! А причина в тому що ніяк не можемо як і раніше коли програвали московитам забезпечити заборону на отримання влади манкуртами і українофобами , все інше наслідки цієї проблеми в т ч 21й рік натривалішої і найкривавішої війни з кінця 2 світової
показати весь коментар
08.06.2025 18:55 Відповісти
США більше не пропонують достатньої допомоги. І саме це було метою Путіна. Зеленський - це Стів Вандер 2?
показати весь коментар
08.06.2025 18:58 Відповісти
Кацапский выкормыш.
показати весь коментар
08.06.2025 19:01 Відповісти
Якщо, Україна задихається зепокидьків, тільки тоді буде Перемога над підарашею.
показати весь коментар
08.06.2025 19:03 Відповісти
ех 🤡 муд* ло ...шашличків би ...а тиж бидло квартальне ,окопи несхотів рити ,якраз тоді , коли США попереджали ...
показати весь коментар
08.06.2025 19:06 Відповісти
Як там шашлики? Нажерлися?
показати весь коментар
08.06.2025 19:10 Відповісти
Тобто Зєлєнскій таки вважає, що у пуцина є шанси виграти війну? 😲 Тоді нафуа це все? Нафуа ти вступаєш бій, коли не впевнений у перемозі? Горе тій армії, головнокомандувач якої не вірить у перемогу. Олександр Великий не виграв би у персів жодної битви. Зєлєнскій міг сказати, що Перемога буде більш важкою, ціна значно більшою, а війна триватиме довше, ніж припускати, що у пуцина є шанс. Він показав, що сам не вірить у пемемогу на відміну від тих, хто за неї платить найвищу ціну.
показати весь коментар
08.06.2025 19:12 Відповісти
ЗЕ! (як і трампон) просто роздратований тим, що його уявлення про навколишній світ (пам'ятаєте йогойне "в своїй голові я вже закінчив війну") жорстоко розбивається реальністю щодня. Для будь-якого нарциса це - трагедія світового маштабу. А окрім як патякати про свою велич така людина ні на що не здатна ("нє для етого мама розочку растіла"). Ось і виходить, що про досягнення воно каже "Я", про свої плани (точніше, забаганки) на майбутнє "МИ", а про свої "проє@алі - "ВОНИ".
показати весь коментар
08.06.2025 19:22 Відповісти
на 90% крадіжки у владі на чолі з,,найвеличнішим,, причина України в бідах на фронті і втилу
показати весь коментар
08.06.2025 19:15 Відповісти
Черговий банальний висер. Рівень дитячого садочка.
показати весь коментар
08.06.2025 19:24 Відповісти
поясню для ідіотів, може хоч комусь допоможе

те, що Зеленський говорить для АВС ньюз - то сказано для Трампа. Віе має казати певні речі, хоч би ви тут нічого не розуміли і добу усирался.
те, що пише в твіттер - для іноземних дипломатів
те що в телеграмі, відеозверненнях та в інтерв'ю українським медіа - ото для вас, можете критикувати
показати весь коментар
08.06.2025 19:43 Відповісти
 
 