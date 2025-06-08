Якщо США не допомагатимуть Україні, у Путіна буде більше шансів виграти війну, - Зеленський
Путін матиме шанс на перемогу у разі багаторічної війни та за відсутності допомоги Україні від США.
Про це в інтерв’ю для ABC News розповів президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Путін може перемогти, тільки, якщо це буде дуже, дуже довга війна, яка триватиме багато років і без санкцій. Це те, чого Путін насправді хоче, оскільки йому потрібні будуть гроші для ведення війни. І він хоче сидіти в Кремлі до самої смерті", - сказав Зеленський.
Президент вказав, що економіка Росії залежить від нафти та енергетики, тому потрібно якнайшвидше запровадити санкції проти цих галузей.
"Ми втратили багато років. Вони (партнери - ред.) могли б запровадити енергетичні обмеження та граничні ціни на нафту — 30 доларів... І ми втратили три роки. Ми дали їм ці гроші", - зазначив Зеленський.
Зеленський вважає, що без надання допомоги Україні від США в Росії буде більше шансів виграти війну.
"У нас буде більше втрат, набагато більше втрат... Без допомоги США, зокрема, ракет ППО, що буде? Більше людей загине", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
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на Каліфорнщині почалось повстання емігрантів проти рудого кретина.
введений надзвичайний стан та Нац. гвардія.
браві мрські піхотинці на чолі з намомаженим кідаром гасетом вже на підході
паскуднішого преза Америка ще НЕ знала !
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Тоді що ви хочете від інших ...?
Шанси Путіна перемогти будуть 200% !!!
І навіть допомога заходу не допоможе врятуватися.
- Володимир Зеленський й надалі буде Президентом України
- ти будеш строчити "гнівні дописи" на форумі
Все стабільно !
(та і не тільки у Києві)
За ці 6 років ЗЄ хоч раз їздив на роботу на велосипеді, а не з кортежем, більшим, ніж у короля Великобританії?
А як дихав, гівнюк, як дихав до травня 2019 року.
Можна про це розповісти так само відверто в ім'я спасіння людей.
те, що Зеленський говорить для АВС ньюз - то сказано для Трампа. Віе має казати певні речі, хоч би ви тут нічого не розуміли і добу усирался.
те, що пише в твіттер - для іноземних дипломатів
те що в телеграмі, відеозверненнях та в інтерв'ю українським медіа - ото для вас, можете критикувати