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Новости Переговоры о прекращении огня
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Украина поддержала все предложения США о прекращении огня, Россия не поддержала ни одного, - Зеленский

зеленський

Украина поддержала все предложения администрации президента США Дональда Трампа о прекращении огня на фронте. Россия не поддержала ни одного.

Об этом в интервью для ABC News рассказал президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы готовы были на прекращение огня, устойчивое и длительное. Мы готовы были на прекращение огня на 30 дней. Мы готовы на прекращение огня до встречи лидеров. Мы были готовы на прекращение огня в небе, на земле, на воде. Хоть с чего-то одного начать, или целиком все, что в той или иной форме те или иные представители администрации Трампа предлагали двум сторонам - мы все предложения поддержали. Россия не поддержала ни одного предложения.

Читайте: США переместили на Ближний Восток 20 тыс ракет против "шахедов", которые обещали Украине, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20873) США (27149) прекращения огня (292)


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Топ комментарии
+15
Ще забула сказати, що мамки які несамовито ******* ЗЕ, своїх дітей вивозять з країни. Масово.
Бо тут майбутнього не бачать.
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08.06.2025 18:08 Ответить
+10
Ми все це підтримуємо, бо нас макають мордою в зелене болото. В нас немає свого, щоб диктувати умови. От прийшов дебіл Трамп і нема зброї, фінансів, підтримки. Добре було геройствувати за президента Байдена. А зараз що ..... Ми програємо цю війну ?
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08.06.2025 18:07 Ответить
+6
Гарно Зеленський фігі крутив Байдену та послам семірки !
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08.06.2025 18:14 Ответить
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Ми все це підтримуємо, бо нас макають мордою в зелене болото. В нас немає свого, щоб диктувати умови. От прийшов дебіл Трамп і нема зброї, фінансів, підтримки. Добре було геройствувати за президента Байдена. А зараз що ..... Ми програємо цю війну ?
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08.06.2025 18:07 Ответить
Ще забула сказати, що мамки які несамовито ******* ЗЕ, своїх дітей вивозять з країни. Масово.
Бо тут майбутнього не бачать.
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08.06.2025 18:08 Ответить
Після війни, коли звільнюся, теж маю наміри виїхати з України, бо не бачу тут нічого перспективного. Жити рабом держави не маю намірів.
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08.06.2025 18:36 Ответить
Кажуть можливо це три останні покоління українців.
Раніше нас демографія рятувала. А тепер...
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08.06.2025 19:12 Ответить
Гарно Зеленський фігі крутив Байдену та послам семірки !
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08.06.2025 18:14 Ответить
Зараз Трамп "випише" рашці люлєй
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08.06.2025 18:09 Ответить
******? Трамп має наміри накласти санкції на Україну, бо вона чинить опір окупанту, тому війна іде. З точки зору Трампа у війні винна Україна, якщо що.
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08.06.2025 18:38 Ответить
Відповідаєш ініціалам! - я ж написав шо від Трампа нічого доброго
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08.06.2025 18:47 Ответить
США вже нам не друг. Трамп скоріше друг для Путлера .
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08.06.2025 18:12 Ответить
можна було вчепитися за американську пропозицію відпочатку і більше ні на що не погоджуватися щоб педалювати тему американської мудрости.
і тоді америка тьрахала сама себе і від злости почала б ненавидіти путіна.
але як би там не було всерівно - сьогоднішнє становище було невідворотнє.
неприємно вразила імпотенція німеччини.
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08.06.2025 18:14 Ответить
А яка там була американська пропозиція відпочатку - поясніть, будь ласка, про що ви зараз?
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08.06.2025 18:32 Ответить
трамп здуру ляпнув що пропонує 30 днів повного перемир'я.
радник зеленського не зрозумів що ось воно і проґавив.
якби ми вчепилися за слова трампа був цікавий шанс посварити путіна та трампа.
але це таке, гадання на кавовій гущі.
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08.06.2025 18:45 Ответить
Хіба Україна не погодилась на цю пропозицію? Мова ж саме про це - на всі пропозиції Трампа давали згоду.
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08.06.2025 18:51 Ответить
так, погодилась.
але ******* дипльоматія це про вплив на рибок гуппі.
ніхто ні8єра вже не памятає що було вчора а тут треба аж таку стару дату пригадати.
трамп зробив заяву.
те що зеленський почав туди-сюди смикатися лише закріпило думку инших що ми американська шістка.
а могли б просто учепитися намертво за слова трампа і на будь-які инші слова путіна чи трампа казати - ми погодилися на 30 днів від трампа.
так, це було б дуже наївно але красиво бо трамп почав би або проти себе грати себто не бути нарцисом або ж почав би путіна гнути на 30 днів.
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08.06.2025 19:03 Ответить
Но перфоманс в овальному кабінеті влаштувала не росія.
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08.06.2025 18:15 Ответить
Другий акт Марлєзонского балєта,
Чекіст проти піаніста....
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08.06.2025 18:21 Ответить
Навіщо мені Трамп я дивлюся що у нас є,а у нас є тільки твоя морда щодня, невийде тобі доїти США як за Байдена! Зеленського геть!
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08.06.2025 18:22 Ответить
Ну це ж ніяк не пов'язано з тим, хто у нас президент... 😁

Ніяких тупорилих конфліктів між двома самозакоханими довбойобами ніколи не було.

І взагалі, з 2019 року з кожним днем ставало все краще та краще. А потім нехороший Трамп все зіпсував. 😆
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08.06.2025 18:26 Ответить
Як завжди заява ні про що ,навіщо ти Трампу підіграєш він нічого доброго не зробив для України ? замість того що б нести чергову маячню зроби добру справу посприяй вивозу дітей з прфронтових територій : Донечинни,Сумщини ,Харківщини ,Запоріжжя ,Херсонщини ,Дніпровщини в безпечні місця хоч би на літо.
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08.06.2025 18:32 Ответить
"...ми всі пропозиції підтримали." (с)

І як результат?
А результат такий: трампон погрожує санкціями не тільки московії, а й Україні, 20тис ракет, призначених Україні, віддає на Близький Схід, звинувачує Україну в ескалації "конфлікту" і т.д.
Це все наслідки "потужної та незламної" міжнародної політики імені дєрьмака. Замах на Шефіра (чи кого там зі своїх знайомих) це недолуге винесло в ООН, а обстріл "касетними" "Ураганами" середмістя Сум (серед білого дня) - ні (як і безліч інших терактів московитів: в Умані, Дніпрі, Херсоні, Харкові, Львові, Луцьку і безлічі інших населених пунктів).
Вся міжнародна підтримка України здійснюється не завдяки зусиллям влади, а всупереч. ЗСУ тримаються не завдяки підтримці влади, а всупереч. Економіка ще хоч якось функціонує знову ж таки всупереч реалізації "геніальних ідей Гетьманцева". І т.д. і т.п.
Але говорити про це - то росповсюджувати московитське ІПСО...
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08.06.2025 18:43 Ответить
Зелекнський!
Ти лох не всеукраїнського, а всесвітнього рівня!
Раша та США тобою маніпулюють як неповнолітнім пацаном, а ти - дурень, на все це ведешся та дякуєш корисними копалинами України на їх же користь!
Що США, що раша, зараз все це одне й те ж саме, бо рашарезидент під ім'ям дупло-трампон заліз у Біліий дім й робить все, що йому скажуть у масковії!
Навіть діткам у школі це вже вчителі втлумачили, а до тебе й досі це не доходить!
Ну, бабене ти Зеленський, що тобі скажеш!
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08.06.2025 18:47 Ответить
Черговий банальний висер, рівень дитячого садочка.
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08.06.2025 19:25 Ответить
черговий дурень, котрий не вміє читає текст новини з місця "кому сказано"
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08.06.2025 19:48 Ответить
 
 