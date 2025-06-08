Украина поддержала все предложения США о прекращении огня, Россия не поддержала ни одного, - Зеленский

Украина поддержала все предложения администрации президента США Дональда Трампа о прекращении огня на фронте. Россия не поддержала ни одного.

Об этом в интервью для ABC News рассказал президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы готовы были на прекращение огня, устойчивое и длительное. Мы готовы были на прекращение огня на 30 дней. Мы готовы на прекращение огня до встречи лидеров. Мы были готовы на прекращение огня в небе, на земле, на воде. Хоть с чего-то одного начать, или целиком все, что в той или иной форме те или иные представители администрации Трампа предлагали двум сторонам - мы все предложения поддержали. Россия не поддержала ни одного предложения.

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