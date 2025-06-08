Украина поддержала все предложения США о прекращении огня, Россия не поддержала ни одного, - Зеленский
Украина поддержала все предложения администрации президента США Дональда Трампа о прекращении огня на фронте. Россия не поддержала ни одного.
Об этом в интервью для ABC News рассказал президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы готовы были на прекращение огня, устойчивое и длительное. Мы готовы были на прекращение огня на 30 дней. Мы готовы на прекращение огня до встречи лидеров. Мы были готовы на прекращение огня в небе, на земле, на воде. Хоть с чего-то одного начать, или целиком все, что в той или иной форме те или иные представители администрации Трампа предлагали двум сторонам - мы все предложения поддержали. Россия не поддержала ни одного предложения.
Топ комментарии
+15 Ksenia VB
показать весь комментарий08.06.2025 18:08 Ответить Ссылка
+10 Ksenia VB
показать весь комментарий08.06.2025 18:07 Ответить Ссылка
+6 Владимир Сухов #378743
показать весь комментарий08.06.2025 18:14 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бо тут майбутнього не бачать.
Раніше нас демографія рятувала. А тепер...
і тоді америка тьрахала сама себе і від злости почала б ненавидіти путіна.
але як би там не було всерівно - сьогоднішнє становище було невідворотнє.
неприємно вразила імпотенція німеччини.
радник зеленського не зрозумів що ось воно і проґавив.
якби ми вчепилися за слова трампа був цікавий шанс посварити путіна та трампа.
але це таке, гадання на кавовій гущі.
але ******* дипльоматія це про вплив на рибок гуппі.
ніхто ні8єра вже не памятає що було вчора а тут треба аж таку стару дату пригадати.
трамп зробив заяву.
те що зеленський почав туди-сюди смикатися лише закріпило думку инших що ми американська шістка.
а могли б просто учепитися намертво за слова трампа і на будь-які инші слова путіна чи трампа казати - ми погодилися на 30 днів від трампа.
так, це було б дуже наївно але красиво бо трамп почав би або проти себе грати себто не бути нарцисом або ж почав би путіна гнути на 30 днів.
Чекіст проти піаніста....
Ніяких тупорилих конфліктів між двома самозакоханими довбойобами ніколи не було.
І взагалі, з 2019 року з кожним днем ставало все краще та краще. А потім нехороший Трамп все зіпсував. 😆
І як результат?
А результат такий: трампон погрожує санкціями не тільки московії, а й Україні, 20тис ракет, призначених Україні, віддає на Близький Схід, звинувачує Україну в ескалації "конфлікту" і т.д.
Це все наслідки "потужної та незламної" міжнародної політики імені дєрьмака. Замах на Шефіра (чи кого там зі своїх знайомих) це недолуге винесло в ООН, а обстріл "касетними" "Ураганами" середмістя Сум (серед білого дня) - ні (як і безліч інших терактів московитів: в Умані, Дніпрі, Херсоні, Харкові, Львові, Луцьку і безлічі інших населених пунктів).
Вся міжнародна підтримка України здійснюється не завдяки зусиллям влади, а всупереч. ЗСУ тримаються не завдяки підтримці влади, а всупереч. Економіка ще хоч якось функціонує знову ж таки всупереч реалізації "геніальних ідей Гетьманцева". І т.д. і т.п.
Але говорити про це - то росповсюджувати московитське ІПСО...
Ти лох не всеукраїнського, а всесвітнього рівня!
Раша та США тобою маніпулюють як неповнолітнім пацаном, а ти - дурень, на все це ведешся та дякуєш корисними копалинами України на їх же користь!
Що США, що раша, зараз все це одне й те ж саме, бо рашарезидент під ім'ям дупло-трампон заліз у Біліий дім й робить все, що йому скажуть у масковії!
Навіть діткам у школі це вже вчителі втлумачили, а до тебе й досі це не доходить!
Ну, бабене ти Зеленський, що тобі скажеш!