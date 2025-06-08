Україна підтримала всі пропозиції США про припинення вогню, Росія не підтримала жодної, - Зеленський

Україна підтримала всі пропозиції адміністрації президента США Дональда Трампа щодо припинення вогню на фронті. Росія не підтримала жодної.

Про це в інтерв’ю для ABC News розповів президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми готові були на припинення вогню, стале і тривале. Ми готові були на припинення вогню на 30 днів. Ми готові на припинення вогню до зустрічі лідерів. Ми були готові на припинення вогню в небі, на землі, на воді. Хоч із чогось одного почати, або цілком все, що в тій чи іншій формі ті чи інші представники адміністрації Трампа пропонували двом сторонам – ми всі пропозиції підтримали. Росія не підтримала жодної пропозиції.

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