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Новости Санкции США против России заявления Линдси Грэма
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В Конгрессе США продолжает расти подавляющая поддержка законопроекта о санкциях против РФ, - сенатор Грем

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что в Конгрессе среди чиновников продолжает расти подавляющая поддержка законопроекта о санкциях против России.

Об этом он сообщил на платформе Х, информирует Цензор.НЕТ.

"В Конгрессе США продолжает нарастать подавляющая поддержка законопроекта о санкциях против России.

Наша цель - предоставить президенту Трампу больше рычагов влияния, чтобы быстро закончить эту войну", - добавил Грэм.

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Законопроект Грэма-Блюменталя: в Конгрессе растет поддержка

Законопроект Грэма-Блюменталя о санкциях против РФ

1 апреля стало известно, что в Сенат США внесен законопроект о новых санкционных мерах против России. Согласно документу, может быть введен 500% тариф на импорт товаров из стран, которые продолжают закупать российскую нефть и другое сырье.

Предлагаемые меры направлены на усиление экономического давления на Россию и создание дополнительных препятствий для стран, которые продолжают торговлю российскими энергоресурсами.

Инициатива представлена сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и сенатором-демократом Ричардом Блюменталем. Известно, законопроект поддерживает 82 сенатора США из 100.

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Автор: 

Конгресс США (1243) россия (96267) санкции (11491) Линдси Грэм (84)


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Топ комментарии
+9
У Конгресі США продовжує зростати переважна підтримка законопроєкту про санкції проти РФ

"Брюкі прєвращаются, прєвращаются брюкі"?
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12.06.2025 19:37 Ответить
+6
Тобто, розпадеться на куски. Разом з сосією.
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12.06.2025 19:47 Ответить
+5
вони вже бісять не гірше кацапів
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12.06.2025 20:29 Ответить
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Трамп сказав шо ці санкції повинні бути такими санкціями - шо й на санкції мало похожі
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12.06.2025 19:36 Ответить
Рано чи пізно Америка зробить правильний вибір
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12.06.2025 19:36 Ответить
Тобто, розпадеться на куски. Разом з сосією.
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12.06.2025 19:47 Ответить
У Конгресі США продовжує зростати переважна підтримка законопроєкту про санкції проти РФ

"Брюкі прєвращаются, прєвращаются брюкі"?
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12.06.2025 19:37 Ответить
Еще лет 100 и совсем возрастет.
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12.06.2025 19:39 Ответить
Рубио поздравил россиян с днем РФ: "США поддерживают ваши устремления к светлому будущему"

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Дрон РФ атакував поліцейський автомобіль під час евакуації пораненої жінки на Херсонщині, - Нацполіція
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12.06.2025 19:43 Ответить
ну все, скоро буде прорив, сша "пекельними санкціями", як сказав тільки-но "куля в лоб", виб'ють дух з путіна, вже недовго лишилося нам терпіти. Ну слава богу, а то ми вже думали, що за нас зовсім забули "за прекрасним океаном"
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12.06.2025 19:45 Ответить
Грема не тягни гуму
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12.06.2025 19:49 Ответить
Я дуже розчарований росією, але я також розчарований Україною, бо вважаю, що можна було б укласти угоди, - Трамп

Довбо-б. https://t.me/+Nf4rbRyLI4k3NzRi
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12.06.2025 19:51 Ответить
Від Трампа поступив сигнал у вигляді фрази -"Можливо, йому байдуже, я починаю думати, що йому байдуже. Він втрачає багато солдатів..."

СЄРДАБОЛЬНИЙ бляха !!!

Але конгресмени- респи це такі рішучі , коли на такі виперди величного можуть вкотре сказати свою рішучу фразу про санкції...
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12.06.2025 19:55 Ответить
А ні, ще минули наступні два тижні постійного нічного знищення мирних жителів Ураїни й це сердобольне НІ СЛОВА !!!
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12.06.2025 19:57 Ответить
Це добре, треба ще декілька факапів МАГАрастів, і їх смачними тряпками будуть ганяти.
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12.06.2025 19:59 Ответить
Трампу й так надали більше важелів впливу і що, він вже в ЛосАнжелісі війну розпочинає.
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12.06.2025 20:02 Ответить
йшов 4 рік війни і 11 рік воєнного конфлікту...
скоти.
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12.06.2025 20:15 Ответить
вони вже бісять не гірше кацапів
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12.06.2025 20:29 Ответить
Клоун...
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12.06.2025 20:44 Ответить
 
 