В Конгрессе США продолжает расти подавляющая поддержка законопроекта о санкциях против РФ, - сенатор Грем

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что в Конгрессе среди чиновников продолжает расти подавляющая поддержка законопроекта о санкциях против России.

Об этом он сообщил на платформе Х, информирует Цензор.НЕТ.

"В Конгрессе США продолжает нарастать подавляющая поддержка законопроекта о санкциях против России.

Наша цель - предоставить президенту Трампу больше рычагов влияния, чтобы быстро закончить эту войну", - добавил Грэм.

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Законопроект Грэма-Блюменталя о санкциях против РФ

1 апреля стало известно, что в Сенат США внесен законопроект о новых санкционных мерах против России. Согласно документу, может быть введен 500% тариф на импорт товаров из стран, которые продолжают закупать российскую нефть и другое сырье.

Предлагаемые меры направлены на усиление экономического давления на Россию и создание дополнительных препятствий для стран, которые продолжают торговлю российскими энергоресурсами.

Инициатива представлена сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и сенатором-демократом Ричардом Блюменталем. Известно, законопроект поддерживает 82 сенатора США из 100.

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