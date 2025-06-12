В Конгрессе США продолжает расти подавляющая поддержка законопроекта о санкциях против РФ, - сенатор Грем
Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что в Конгрессе среди чиновников продолжает расти подавляющая поддержка законопроекта о санкциях против России.
Об этом он сообщил на платформе Х, информирует Цензор.НЕТ.
"В Конгрессе США продолжает нарастать подавляющая поддержка законопроекта о санкциях против России.
Наша цель - предоставить президенту Трампу больше рычагов влияния, чтобы быстро закончить эту войну", - добавил Грэм.
Законопроект Грэма-Блюменталя о санкциях против РФ
1 апреля стало известно, что в Сенат США внесен законопроект о новых санкционных мерах против России. Согласно документу, может быть введен 500% тариф на импорт товаров из стран, которые продолжают закупать российскую нефть и другое сырье.
Предлагаемые меры направлены на усиление экономического давления на Россию и создание дополнительных препятствий для стран, которые продолжают торговлю российскими энергоресурсами.
Инициатива представлена сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и сенатором-демократом Ричардом Блюменталем. Известно, законопроект поддерживает 82 сенатора США из 100.
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СЄРДАБОЛЬНИЙ бляха !!!
Але конгресмени- респи це такі рішучі , коли на такі виперди величного можуть вкотре сказати свою рішучу фразу про санкції...
скоти.