Білий дім хоче пом’якшити санкції проти РФ у законопроєкті сенатора Грема, - The Wall Street Journal

Адміністрація Трампа закликала сенатора-республіканця Ліндсі Грема помʼякшити санкційні заходи проти Росії у законопроєкті, який має переважну підтримку в Сенаті США.

Про це пише The Wall Street Journal, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

За інформацією WSJ, протягом останніх тижнів представники Білого дому таємно зв'язувалися з офісом Грема, закликаючи його пом'якшити законопроєкт із санкціями проти Росії.

Серед іншого, як поділились анонімні помічники сенатора, у Трампа пропонували додати до проєкту положення, які дозволили б президенту США самостійно вирішувати, кого або що піддавати санкціям. Також Білий дім пропонував замінити всі формулювання зі словом "повинен" на "може", тим самим скасувавши обов'язковий характер передбачених санкцій.

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В оточенні Грема висловили обурення тим, що усунення обов'язкового характеру санкцій зробить законопроєкт беззубим, і наголосили, що Трамп і так має можливість запроваджувати санкції на свій розсуд.

Законопроєкт Грема-Блюменталя щодо санкцій проти РФ

1 квітня стало відомо, що до Сенату США внесено законопроєкт про нові санкційні заходи проти Росії. Згідно з документом, може бути запроваджено 500% тариф на імпорт товарів із країн, які продовжують закуповувати російську нафту та іншу сировину.

Пропоновані заходи спрямовані на посилення економічного тиску на Росію і створення додаткових перешкод для країн, які продовжують торгівлю російськими енергоресурсами.

Ініціатива представлена сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом і сенатором-демократом Річардом Блюменталем. Наразі відомо, законопроєкт підтримує 82 сенатори США зі 100.