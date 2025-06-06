Білий дім хоче пом’якшити санкції проти РФ у законопроєкті сенатора Грема, - The Wall Street Journal
Адміністрація Трампа закликала сенатора-республіканця Ліндсі Грема помʼякшити санкційні заходи проти Росії у законопроєкті, який має переважну підтримку в Сенаті США.
Про це пише The Wall Street Journal, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
За інформацією WSJ, протягом останніх тижнів представники Білого дому таємно зв'язувалися з офісом Грема, закликаючи його пом'якшити законопроєкт із санкціями проти Росії.
Серед іншого, як поділились анонімні помічники сенатора, у Трампа пропонували додати до проєкту положення, які дозволили б президенту США самостійно вирішувати, кого або що піддавати санкціям. Також Білий дім пропонував замінити всі формулювання зі словом "повинен" на "може", тим самим скасувавши обов'язковий характер передбачених санкцій.
В оточенні Грема висловили обурення тим, що усунення обов'язкового характеру санкцій зробить законопроєкт беззубим, і наголосили, що Трамп і так має можливість запроваджувати санкції на свій розсуд.
Законопроєкт Грема-Блюменталя щодо санкцій проти РФ
1 квітня стало відомо, що до Сенату США внесено законопроєкт про нові санкційні заходи проти Росії. Згідно з документом, може бути запроваджено 500% тариф на імпорт товарів із країн, які продовжують закуповувати російську нафту та іншу сировину.
Пропоновані заходи спрямовані на посилення економічного тиску на Росію і створення додаткових перешкод для країн, які продовжують торгівлю російськими енергоресурсами.
Ініціатива представлена сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом і сенатором-демократом Річардом Блюменталем. Наразі відомо, законопроєкт підтримує 82 сенатори США зі 100.
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Ну, вербанули шантажем - але вербанули...
Трамп асоціальна тупа особа. Ху-йло його взяло на банальний прийом - "Ніхто тебе Донні не любе, всі тобі зла бажають, - а я от тебе панімаю як ніхто. В церкві за тебе молився, коли тебе вбить хотіли" і т.д.
Елементарна психологічна спєцопєрація...
Вербовали, когда Трамп был молодой, кровь бурлила, сперма текла из ушей.
Перепрововал все и всех, а вот деток не было.
Почему бы не попробовать?
Маск, навряд ли врал бы. Иначе Трамп тут же подал бы в суд.
И Маску крыть было бы нечем - нет козырей (фото Трампа только в халате валета бубнового).
Обрати внимание, Трамп молчит по этому вопросу как рыба на песке....
Він елемент відмазування Трампа від звинувачень в роботі на кацапів. Мовляв, - он який страшний закон - який же він Краснов.
Але далі заголовків в газетах справа не піде. Це гарантія -146%...
Трамп, упродовж 100 днів, посилено ПРИНИЖУЄ США, перед усім Світом!
Прутіну і фсб, це подобається!!
Мерзота.