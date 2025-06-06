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Новини Санкції США проти Росії
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Білий дім хоче пом’якшити санкції проти РФ у законопроєкті сенатора Грема, - The Wall Street Journal

Трамп

Адміністрація Трампа закликала сенатора-республіканця Ліндсі Грема помʼякшити санкційні заходи проти Росії у законопроєкті, який має переважну підтримку в Сенаті США.

Про це пише The Wall Street Journal, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

За інформацією WSJ, протягом останніх тижнів представники Білого дому таємно зв'язувалися з офісом Грема, закликаючи його пом'якшити законопроєкт із санкціями проти Росії.

Серед іншого, як поділились анонімні помічники сенатора, у Трампа пропонували додати до проєкту положення, які дозволили б президенту США самостійно вирішувати, кого або що піддавати санкціям. Також Білий дім пропонував замінити всі формулювання зі словом "повинен" на "може", тим самим скасувавши обов'язковий характер передбачених санкцій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп про законопроєкт Грема-Блюменталя щодо санкцій проти РФ: Ще не бачив, але якщо потрібно - вивчу дуже швидко

В оточенні Грема висловили обурення тим, що усунення обов'язкового характеру санкцій зробить законопроєкт беззубим, і наголосили, що Трамп і так має можливість запроваджувати санкції на свій розсуд.

Законопроєкт Грема-Блюменталя щодо санкцій проти РФ

1 квітня стало відомо, що до Сенату США внесено законопроєкт про нові санкційні заходи проти Росії. Згідно з документом, може бути запроваджено 500% тариф на імпорт товарів із країн, які продовжують закуповувати російську нафту та іншу сировину.

Пропоновані заходи спрямовані на посилення економічного тиску на Росію і створення додаткових перешкод для країн, які продовжують торгівлю російськими енергоресурсами.

Ініціатива представлена сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом і сенатором-демократом Річардом Блюменталем. Наразі відомо, законопроєкт підтримує 82 сенатори США зі 100.

Автор: 

санкції (12104) США (23390) Сенат США (610) Грем Ліндсі (91)


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Топ коментарі
+30
В кого ще є сумніви в тому, що трампа в 1987році таки вербанули?
Ну, вербанули шантажем - але вербанули...
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06.06.2025 20:47 Відповісти
+27
Поплив трамп у лайні *****.
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06.06.2025 20:46 Відповісти
+16
Кореша. Вірогідно, спільний бізнес. Фото 1987року, ленінград
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06.06.2025 20:51 Відповісти
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Вахаха...тобто не пом'якшеннь, а пшику бажають, щоб Трампуша знову вирішував, чи вводити санкції, чи ні - а що йому зараз заважає? А нічого.
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06.06.2025 20:45 Відповісти
Да, прмягче, с 500 до 5%
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06.06.2025 20:46 Відповісти
Поплив трамп у лайні *****.
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06.06.2025 20:46 Відповісти
В кого ще є сумніви в тому, що трампа в 1987році таки вербанули?
Ну, вербанули шантажем - але вербанули...
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06.06.2025 20:47 Відповісти
И маСк намекнул , что траМпон - педофил…
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06.06.2025 20:56 Відповісти
а московія - світова столиця дитячої проституції.
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06.06.2025 21:50 Відповісти
Вряд чи.
Трамп асоціальна тупа особа. Ху-йло його взяло на банальний прийом - "Ніхто тебе Донні не любе, всі тобі зла бажають, - а я от тебе панімаю як ніхто. В церкві за тебе молився, коли тебе вбить хотіли" і т.д.
Елементарна психологічна спєцопєрація...
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06.06.2025 20:58 Відповісти
і фінансова теж. навіть в першу чергу фінансова. там величезні гроші цапської мафії вкладені у проєкти Чуба і які кілька разів допомагали Чубу вибратись із банкрутства. от тепер Чуб змушений відпрацьовувати ці гроші.
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06.06.2025 21:13 Відповісти
Почему навряд ли?
Вербовали, когда Трамп был молодой, кровь бурлила, сперма текла из ушей.
Перепрововал все и всех, а вот деток не было.
Почему бы не попробовать?
Маск, навряд ли врал бы. Иначе Трамп тут же подал бы в суд.
И Маску крыть было бы нечем - нет козырей (фото Трампа только в халате валета бубнового).
Обрати внимание, Трамп молчит по этому вопросу как рыба на песке....
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06.06.2025 21:18 Відповісти
Все може бути, але чомусь при Порошенко Трамп діяв виключно на користь України. Народ під час війни вибрав те, яке не може ні домовитися, ні керувати військом, ні створити Уряд спасіння... До чого доторкнеться, то відразу все перетворюється в лайно. Звільнив головкома Залужного і 16 генералів Генштабу і фронт сипиться і сипиться, а йому пофіг, головне, що є кому брехати і обіцяти. Я маю на увазі 73% і журнашлюг, яких чомусь все влаштовує.
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06.06.2025 22:12 Відповісти
А може,ще два тижнi а?
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06.06.2025 20:48 Відповісти
найбажана очiкуэма новина з америки,це iмпiчмент рудому дебiлу!
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06.06.2025 20:49 Відповісти
... або 6 г свинцю трошки правіше лівого вуха.
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06.06.2025 21:04 Відповісти
В таких випадках моя бабця казала: "Куревство - це ганебна вада..."
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06.06.2025 20:51 Відповісти
Кореша. Вірогідно, спільний бізнес. Фото 1987року, ленінград
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06.06.2025 20:51 Відповісти
Два пі@ара
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06.06.2025 21:11 Відповісти
Та-ту чи той-того
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06.06.2025 21:52 Відповісти
трумп велике ніщо
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06.06.2025 20:53 Відповісти
Ніхто не прийматиме той закон
Він елемент відмазування Трампа від звинувачень в роботі на кацапів. Мовляв, - он який страшний закон - який же він Краснов.
Але далі заголовків в газетах справа не піде. Це гарантія -146%...
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06.06.2025 20:53 Відповісти
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06.06.2025 20:57 Відповісти
АгЄнту "КрасноФу" не дають спокою спогади про мАсковських шльондр з якими у нього був фетиш, відомий як золотий дощ , піссинг, ігри NS, водні види спорту або мокрий секс
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06.06.2025 20:58 Відповісти
Єдина надія на рішучість Сенату. Трамп повністю злився кремлю. Навіть не шифрується. Шоб ти здох!
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06.06.2025 20:59 Відповісти
Трамп давай уже ультуй , и санкции против Украины предлагай
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06.06.2025 20:59 Відповісти
Ще трохи і там з'являться санкції проти обох країн як хоче Трамп)
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06.06.2025 21:21 Відповісти
Терміново потрібен Лі Гарві Освальд
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06.06.2025 21:01 Відповісти
Трампу, краще прутіну, Аляску віддати, як дрючбану!!
Трамп, упродовж 100 днів, посилено ПРИНИЖУЄ США, перед усім Світом!
Прутіну і фсб, це подобається!!
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06.06.2025 21:01 Відповісти
Яке пом,якшення,ще й хер,викачаний у піску у сраку,*****.
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06.06.2025 21:02 Відповісти
Незважаючи на те, що Мерцу вдалося встановити чудовий персональний контакт з Трампом; і попри те, що 80% часу свого рандеву вони присвятили розбору війни касапів з Україною, канцлеру ФРН не вдалося переконати Трампа ввести санкцї щодо лаптєстану. Навпаки, Трамп дав задню. Питання: під чиїм впливом дав, якщо навіть Мерц для нього - не авторитет? Хоча: питання тож - риторичне...
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06.06.2025 21:09 Відповісти
Трамп вже не криючись працює на пуйла.
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06.06.2025 21:13 Відповісти
Кажуть шо Конгрес може бути противагою презу - яка ж це демократія коли Трамп розказує як кому в світі жити?
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06.06.2025 21:16 Відповісти
Сенаторы шлите рыжого нах!Вы правы!вы повители!он шлюшка пукина!!!!
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06.06.2025 21:30 Відповісти
Та відсосіть ви вже ***** в прямом ефірі-щоб точно не було запитань?
Мерзота.
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06.06.2025 21:36 Відповісти
Схоже що Золотий дощ був в номері Трампа...
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06.06.2025 21:40 Відповісти
 
 