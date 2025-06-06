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Новости Санкции США против России
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Белый дом хочет смягчить санкции против РФ в законопроекте сенатора Грэма, - The Wall Street Journal

Трамп

Администрация Трампа призвала сенатора-республиканца Линдси Грэма смягчить санкционные меры против России в законопроекте, который имеет подавляющую поддержку в Сенате США.

Об этом пишет The Wall Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По информации WSJ, в течение последних недель представители Белого дома тайно связывались с офисом Грэма, призывая его смягчить законопроект с санкциями против России.

Среди прочего, как поделились анонимные помощники сенатора, у Трампа предлагали добавить в проект положения, которые позволили бы президенту США самостоятельно решать, кого или что подвергать санкциям. Также Белый дом предлагал заменить все формулировки со словом "должен" на "может", тем самым отменив обязательный характер предусмотренных санкций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп о законопроекте Грэма-Блюменталя по санкциям против РФ: Еще не видел, но если нужно - изучу очень быстро

В окружении Грэма выразили возмущение тем, что устранение обязательного характера санкций сделает законопроект беззубым, и отметили, что Трамп и так имеет возможность вводить санкции по своему усмотрению.

Законопроект Грэма-Блюменталя о санкциях против РФ

1 апреля стало известно, что в Сенат США внесен законопроект о новых санкционных мерах против России. Согласно документу, может быть введен 500% тариф на импорт товаров из стран, которые продолжают закупать российскую нефть и другое сырье.

Предлагаемые меры направлены на усиление экономического давления на Россию и создание дополнительных препятствий для стран, которые продолжают торговлю российскими энергоресурсами.

Инициатива представлена сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и сенатором-демократом Ричардом Блюменталем. Известно, законопроект поддерживает 82 сенатора США из 100.

Автор: 

санкции (11466) США (27131) Сенат США (511) Линдси Грэм (82)


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Топ комментарии
+21
Поплив трамп у лайні *****.
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06.06.2025 20:46 Ответить
+18
В кого ще є сумніви в тому, що трампа в 1987році таки вербанули?
Ну, вербанули шантажем - але вербанули...
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06.06.2025 20:47 Ответить
+11
Кореша. Вірогідно, спільний бізнес. Фото 1987року, ленінград
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06.06.2025 20:51 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Вахаха...тобто не пом'якшеннь, а пшику бажають, щоб Трампуша знову вирішував, чи вводити санкції, чи ні - а що йому зараз заважає? А нічого.
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06.06.2025 20:45 Ответить
Да, прмягче, с 500 до 5%
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06.06.2025 20:46 Ответить
Поплив трамп у лайні *****.
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06.06.2025 20:46 Ответить
В кого ще є сумніви в тому, що трампа в 1987році таки вербанули?
Ну, вербанули шантажем - але вербанули...
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06.06.2025 20:47 Ответить
И маСк намекнул , что траМпон - педофил…
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06.06.2025 20:56 Ответить
Вряд чи.
Трамп асоціальна тупа особа. Ху-йло його взяло на банальний прийом - "Ніхто тебе Донні не любе, всі тобі зла бажають, - а я от тебе панімаю як ніхто. В церкві за тебе молився, коли тебе вбить хотіли" і т.д.
Елементарна психологічна спєцопєрація...
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06.06.2025 20:58 Ответить
і фінансова теж. навіть в першу чергу фінансова. там величезні гроші цапської мафії вкладені у проєкти Чуба і які кілька разів допомагали Чубу вибратись із банкрутства. от тепер Чуб змушений відпрацьовувати ці гроші.
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06.06.2025 21:13 Ответить
Почему навряд ли?
Вербовали, когда Трамп был молодой, кровь бурлила, сперма текла из ушей.
Перепрововал все и всех, а вот деток не было.
Почему бы не попробовать?
Маск, навряд ли врал бы. Иначе Трамп тут же подал бы в суд.
И Маску крыть было бы нечем - нет козырей (фото Трампа только в халате валета бубнового).
Обрати внимание, Трамп молчит по этому вопросу как рыба на песке....
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06.06.2025 21:18 Ответить
А може,ще два тижнi а?
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06.06.2025 20:48 Ответить
найбажана очiкуэма новина з америки,це iмпiчмент рудому дебiлу!
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06.06.2025 20:49 Ответить
... або 6 г свинцю трошки правіше лівого вуха.
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06.06.2025 21:04 Ответить
В таких випадках моя бабця казала: "Куревство - це ганебна вада..."
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06.06.2025 20:51 Ответить
Кореша. Вірогідно, спільний бізнес. Фото 1987року, ленінград
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06.06.2025 20:51 Ответить
Два пі@ара
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06.06.2025 21:11 Ответить
трумп велике ніщо
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06.06.2025 20:53 Ответить
Ніхто не прийматиме той закон
Він елемент відмазування Трампа від звинувачень в роботі на кацапів. Мовляв, - он який страшний закон - який же він Краснов.
Але далі заголовків в газетах справа не піде. Це гарантія -146%...
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06.06.2025 20:53 Ответить
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06.06.2025 20:57 Ответить
АгЄнту "КрасноФу" не дають спокою спогади про мАсковських шльондр з якими у нього був фетиш, відомий як золотий дощ , піссинг, ігри NS, водні види спорту або мокрий секс
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06.06.2025 20:58 Ответить
Єдина надія на рішучість Сенату. Трамп повністю злився кремлю. Навіть не шифрується. Шоб ти здох!
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06.06.2025 20:59 Ответить
Трамп давай уже ультуй , и санкции против Украины предлагай
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06.06.2025 20:59 Ответить
Ще трохи і там з'являться санкції проти обох країн як хоче Трамп)
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06.06.2025 21:21 Ответить
Терміново потрібен Лі Гарві Освальд
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06.06.2025 21:01 Ответить
Трампу, краще прутіну, Аляску віддати, як дрючбану!!
Трамп, упродовж 100 днів, посилено ПРИНИЖУЄ США, перед усім Світом!
Прутіну і фсб, це подобається!!
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06.06.2025 21:01 Ответить
Яке пом,якшення,ще й хер,викачаний у піску у сраку,*****.
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06.06.2025 21:02 Ответить
Незважаючи на те, що Мерцу вдалося встановити чудовий персональний контакт з Трампом; і попри те, що 80% часу свого рандеву вони присвятили розбору війни касапів з Україною, канцлеру ФРН не вдалося переконати Трампа ввести санкцї щодо лаптєстану. Навпаки, Трамп дав задню. Питання: під чиїм впливом дав, якщо навіть Мерц для нього - не авторитет? Хоча: питання тож - риторичне...
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06.06.2025 21:09 Ответить
Трамп вже не криючись працює на пуйла.
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06.06.2025 21:13 Ответить
Кажуть шо Конгрес може бути противагою презу - яка ж це демократія коли Трамп розказує як кому в світі жити?
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06.06.2025 21:16 Ответить
Сенаторы шлите рыжого нах!Вы правы!вы повители!он шлюшка пукина!!!!
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06.06.2025 21:30 Ответить
 
 