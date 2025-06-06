Белый дом хочет смягчить санкции против РФ в законопроекте сенатора Грэма, - The Wall Street Journal

Администрация Трампа призвала сенатора-республиканца Линдси Грэма смягчить санкционные меры против России в законопроекте, который имеет подавляющую поддержку в Сенате США.

Об этом пишет The Wall Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По информации WSJ, в течение последних недель представители Белого дома тайно связывались с офисом Грэма, призывая его смягчить законопроект с санкциями против России.

Среди прочего, как поделились анонимные помощники сенатора, у Трампа предлагали добавить в проект положения, которые позволили бы президенту США самостоятельно решать, кого или что подвергать санкциям. Также Белый дом предлагал заменить все формулировки со словом "должен" на "может", тем самым отменив обязательный характер предусмотренных санкций.

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В окружении Грэма выразили возмущение тем, что устранение обязательного характера санкций сделает законопроект беззубым, и отметили, что Трамп и так имеет возможность вводить санкции по своему усмотрению.

Законопроект Грэма-Блюменталя о санкциях против РФ

1 апреля стало известно, что в Сенат США внесен законопроект о новых санкционных мерах против России. Согласно документу, может быть введен 500% тариф на импорт товаров из стран, которые продолжают закупать российскую нефть и другое сырье.

Предлагаемые меры направлены на усиление экономического давления на Россию и создание дополнительных препятствий для стран, которые продолжают торговлю российскими энергоресурсами.

Инициатива представлена сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и сенатором-демократом Ричардом Блюменталем. Известно, законопроект поддерживает 82 сенатора США из 100.