Кошта перед саммитом G7: Нужно продолжить военную помощь Украине и усилить санкции против РФ
Перед началом саммита "Группы семи" глава Европейского совета Антониу Кошта призвал лидеров стран-участниц оставаться едиными в поддержке Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Общественное.
Кошта на пресс-конференции подчеркнул важность продолжения военной и финансовой помощи Украине, усиления ее обороноспособности и санкционного давления на Россию. По его словам, необходимо создавать условия для устойчивого мира с долгосрочными гарантиями безопасности.
"Это означает поддержку мирных инициатив, которые возглавляют Соединенные Штаты, создание условий для устойчивого мира, включая долгосрочные гарантии безопасности, дальнейшее предоставление военной и финансовой помощи Украине, усиление ее обороноспособности, сдерживание будущей агрессии, содействие быстрому восстановлению, а также усиление давления на Россию путем дополнительных санкций, которые ограничат ее способность вести войну, и настаивание на безусловном прекращении огня", - подчеркнул Кошта.
