Новости Саммит G7 в июне 2025 года
Кошта перед саммитом G7: Нужно продолжить военную помощь Украине и усилить санкции против РФ

Прекращение огня не означает автоматический мир: заявление Антониу Кошты

Перед началом саммита "Группы семи" глава Европейского совета Антониу Кошта призвал лидеров стран-участниц оставаться едиными в поддержке Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Общественное.

Кошта на пресс-конференции подчеркнул важность продолжения военной и финансовой помощи Украине, усиления ее обороноспособности и санкционного давления на Россию. По его словам, необходимо создавать условия для устойчивого мира с долгосрочными гарантиями безопасности.

"Это означает поддержку мирных инициатив, которые возглавляют Соединенные Штаты, создание условий для устойчивого мира, включая долгосрочные гарантии безопасности, дальнейшее предоставление военной и финансовой помощи Украине, усиление ее обороноспособности, сдерживание будущей агрессии, содействие быстрому восстановлению, а также усиление давления на Россию путем дополнительных санкций, которые ограничат ее способность вести войну, и настаивание на безусловном прекращении огня", - подчеркнул Кошта.

Автор: 

G7 (887) Антониу Кошта (81)
Дякужємо за розуміння та підтримку! Якби ще наш Президент, Уряд і монобільшість в Раді переймалися так підтримкою українців як Європейці, то було б набагато краще. А так вони переймаються тільки за зелених шмарклів, а наріду - відоси та шмарофон.
показать весь комментарий
16.06.2025 11:01 Ответить
ШЕ хто не закликав?!
показать весь комментарий
16.06.2025 11:03 Ответить
Санкції повинні бути такими,щоб через місяць хліба просили.
показать весь комментарий
16.06.2025 14:31 Ответить
 
 