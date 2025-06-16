Буду говорить с Трампом об оборонном пакете для Украины, который мы готовы купить, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский намерен обсудить с лидером США Дональдом Трампом покупку следующего пакета оборонной помощи для Украины.
Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с президентом Австрии ван дер Белленом, информирует Цензор.НЕТ.
"Действительно, один из вопросов, который я буду обсуждать с президентом Трампом на встрече - об оборонном пакете, который Украина готова купить. И мы будем это с ним проговаривать. Я уверен, что у нас будет такая возможность", - подчеркнул президент Украины.
Он также отметил, что Украина пока что получает то оружие, передачу которого одобрила предыдущая администрация при Джо Байдене. О новой помощи пока речь не идет.
Напомним, Президент США Дональд Трамп и его украинский коллега Владимир Зеленский планируют встретиться на саммите "Большой семерки", который состоится в Канаде. Саммит G7 запланирован на 15-17 июня.
По-перше,: це виступ Петра Порошенка у вересні 2014, коли наступ росії вже вдалося зупинити. Порошенко каже:
"Одна протитанкова ракета західного виробництва коштує в 14 разів дорожче, ніж ті, що виробляє наш КБ "Луч", а за основними характеристиками не уступає.
Україні потрібна не летальна зброя, а ******* системи зв'язку, захист радарів, БПЛА та інші системи, які ми не вміємо виробляти. І ці системи ми починаємо закуповувати".
По-друге: за наступні 5 років 2014-19 Порошенко запустив на повну наш Оборонпром і озброїв нашу армію українською зброєю. В тому числі, під кураторством Турчинова Україна відновила повний цикл ракетних технологій - виробництво ракетного палива, корпусів, систем наведення, зарядів. Були створені і пішли в серійне виробництво низка ракетних програм - Стугна, Вільха, Нептун. На черзі був далекобійний балістичний Сапсан.
З 2019 року Україна мала розпочати будівництво стратегічного ракетного щита - власними силами, незалежно ні від кого. Цей стратегічний ракетний щит мав унеможливити будь-яку спробу вторгнення агресора, це мало стати остаточною поразкою путіна в війні, він втратив би останні шанси захопити і знищити Україну.
В 2018 ми були за крок до перемоги, і саме щоб зламати це, Кремль масованою гебельсівською брехливою пропагандою через підконтрольні Г+Г, квартали зеленського, гордонів і іншу мразоту - оболванив мільйони тупорилих виборців, їхніми руками скинув Порошенка і привів до влади в Україні свою агентуру на чолі з троянським зеленим буратіною.
І з першого дня свого правління Зеленський розпочав руйнувати і за три роки ЗНИЩИВ всю побудовану Порохом оборону, ЗНИЩИВ всі ракетні програми (назавжди! вже сьомий рік Україна НЕ ВИРОБЛЯЄ своїх ракет!), розмінував шляхи, відвів війська - і здав нас ворогу.
Ось і вся історія. Але тоді, в славетні часи Порошенка, коли Україна вертикально взлітала вгору в своєму розвитку, нам дійсно НЕ було потрібно випрошувати баснословно дорогі західні кулемети і ракети, бо ми вміли їх робити САМІ, дешевше і краще.
Зеленський і його слуги Кремля все знищили - за наказом Москви і руками 73% розумово неповноцінних імбецилів.
P. S. І тільки не кажи потім що ти не знав і не розумів: Зеленський - це не просто "ідіот", якого використовує корумпована система. Це агент впливу, філія Кремля всередині України.Він не робить помилок - він свідомо зливає все, за що борються українські воїни. Він не проти путіна - він з путіним, просто іншими методами. Через підлі закулісні домовленості, через маріонеткову Верховну Раду, через контрольовані медіа.У той час, коли справжні герої гинуть на фронті, ці "керманичі" будують собі палаци, дерибанять бюджети й готують втечу. І хто ще сумнівається - відкрийте очі. Ворог не лише в Кремлі - він сидить у Києві, в Офісі Президента......
трампло і так вимагав оплату за ту безкоштовну зброю, не маючи для того будь-яких підстав, а якби брали в ленд-ліз, підстави були б.
Народ, ви дійсно не вмієте скласти 2+2, чи що?
Зеленського не можна підпускати до Трампа на гарматний постріл. Двох ідіотів порізну ще можна якось вгамувати - але коли два ідіоти зустрічаються - це набагато гірше ніж киднути карбід в великий нужник.
«Америка ось-ось піде зі сцени. Тепер у України є три шляхи:
▪️покладатися на зусилля Європи;
▪️купувати зброю у США за європейські кошти;
▪️активізувати власне виробництво, залучаючи західне фінансування».
Якщо вони нам нічого, треба розривати угоду про копалини!
найвеличніший хоче купувати зброю у США, невідомо за які шиші адже міноборони недофінансоване.
але зебіли звісно купляться на цю історію. зноу буде ******* трампон який не продав тире віддав задарма.