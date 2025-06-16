РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7768 посетителей онлайн
Новости Встреча Трампа и Зеленского помощь Украине от США Встреча Зеленского с Трампом
3 703 59

Буду говорить с Трампом об оборонном пакете для Украины, который мы готовы купить, - Зеленский

Зеленский назвал тему разговора с Трампом в Канаде

Президент Владимир Зеленский намерен обсудить с лидером США Дональдом Трампом покупку следующего пакета оборонной помощи для Украины.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с президентом Австрии ван дер Белленом, информирует Цензор.НЕТ.

"Действительно, один из вопросов, который я буду обсуждать с президентом Трампом на встрече - об оборонном пакете, который Украина готова купить. И мы будем это с ним проговаривать. Я уверен, что у нас будет такая возможность", - подчеркнул президент Украины.

Он также отметил, что Украина пока что получает то оружие, передачу которого одобрила предыдущая администрация при Джо Байдене. О новой помощи пока речь не идет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Трамп планируют встретиться на саммите G7 в Канаде, - Axios

Напомним, Президент США Дональд Трамп и его украинский коллега Владимир Зеленский планируют встретиться на саммите "Большой семерки", который состоится в Канаде. Саммит G7 запланирован на 15-17 июня.

Автор: 

Зеленский Владимир (21990) США (27941) Трамп Дональд (6651)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
МАЛО ТОГО, що половину ресурсів їм віддали, ще й допомогу КУПУВАТИ треба?! Сподіваюся, Зе і його зекобанда за все відповідять по всій суровості закону!!!
показать весь комментарий
16.06.2025 16:46 Ответить
+10
А чого ж тоді ти дупнувате свого часу відмомився від озброєння по Лкнд-Лізу, за який треба було б сплачувати лише 2071 році?
показать весь комментарий
16.06.2025 16:51 Ответить
+10
Цікаво , про що можуть розмовляти дебіл з маразматиком7
показать весь комментарий
16.06.2025 17:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
хібащо дійсно купити, по іншому трампло нічого не дасть
показать весь комментарий
16.06.2025 16:41 Ответить
Цікаво , про що можуть розмовляти дебіл з маразматиком7
показать весь комментарий
16.06.2025 17:26 Ответить
Може й продасть - але видок у Трампа якийсь диковатий
показать весь комментарий
16.06.2025 16:43 Ответить
В кредит...
показать весь комментарий
16.06.2025 16:43 Ответить
Поручитель по кредиту - рф !
показать весь комментарий
16.06.2025 16:51 Ответить
За що?)
показать весь комментарий
16.06.2025 16:46 Ответить
МАЛО ТОГО, що половину ресурсів їм віддали, ще й допомогу КУПУВАТИ треба?! Сподіваюся, Зе і його зекобанда за все відповідять по всій суровості закону!!!
показать весь комментарий
16.06.2025 16:46 Ответить
Хто віддав? Коли віддав? Ціна тому шматку паперу така ж сама , як і Будапештському меморандуму. А коли, нарешті (скоріше би!), Янелоху дадуть під зад, з тим шматком паперу можна буде демонстративно сходити в туалет.
показать весь комментарий
16.06.2025 16:50 Ответить
Ви забули, що разом з янелохом під зад дадуть і ВСІЙ Україні? І що тоді робити?
показать весь комментарий
16.06.2025 17:06 Ответить
Нет, его подписал глава государства примьер Шмигаль
показать весь комментарий
16.06.2025 17:08 Ответить
капец..отдали рыжиму чму надри, а теперь готовы купить пакет, ну где логика??, ну или я что-то не понимаю???
показать весь комментарий
16.06.2025 16:48 Ответить
Логіга в тому щоб нелох і далі сидів і мародерив воно ж купило собі ще час мародерить
показать весь комментарий
16.06.2025 18:27 Ответить
А путін Трампу дозволить??
показать весь комментарий
16.06.2025 16:49 Ответить
Застав дурня богу молитися - він і лоб розіб"є !
показать весь комментарий
16.06.2025 16:50 Ответить
Якби ж то ВІН. За дурість Зеленського країна "лоб розбиває". А цьому блазню як з гуся вода - має дерев'яну морду, яка не траіскається від сорому.
показать весь комментарий
16.06.2025 16:58 Ответить
Через трампову прокладку може й купить щось...
показать весь комментарий
16.06.2025 16:50 Ответить
А чого ж тоді ти дупнувате свого часу відмомився від озброєння по Лкнд-Лізу, за який треба було б сплачувати лише 2071 році?
показать весь комментарий
16.06.2025 16:51 Ответить
Бо Єрмак так вирішив
показать весь комментарий
16.06.2025 17:39 Ответить
https://youtu.be/lEeHB5YxATA?si=LtT1wb830Wi9t1iu Порохобот? Що на рахунок цього скажеш ?
показать весь комментарий
16.06.2025 19:30 Ответить
Що я скажу? Скажу що я не перестаю дивуватись високому класу майстерності ЗЕбуінів в мистецтві маніпуляцій та брехні , а головне - іх тупій впертості........ Ось і цього разу це відео не просто іх черговий висер, це просто вищий пілотаж якому свого часу позаздрили б навіть наперсточники біля одеського Привозу з далеких 90-х..... Це не тільки чергова спроба таких посіпак зеленського як ти та його поплічників та прихильників натягнути сову на глобус, і перевернути все з голови на ноги ,і на біле продовжувати вперто казати чорне, це якийсь масовий психоз-захворювання якому в майбутньому медики-псіхіатри все ж таки придумають назву..... І так, ловимо таких як ти наперсточників за руку:

По-перше,: це виступ Петра Порошенка у вересні 2014, коли наступ росії вже вдалося зупинити. Порошенко каже:

"Одна протитанкова ракета західного виробництва коштує в 14 разів дорожче, ніж ті, що виробляє наш КБ "Луч", а за основними характеристиками не уступає.

Україні потрібна не летальна зброя, а ******* системи зв'язку, захист радарів, БПЛА та інші системи, які ми не вміємо виробляти. І ці системи ми починаємо закуповувати".

По-друге: за наступні 5 років 2014-19 Порошенко запустив на повну наш Оборонпром і озброїв нашу армію українською зброєю. В тому числі, під кураторством Турчинова Україна відновила повний цикл ракетних технологій - виробництво ракетного палива, корпусів, систем наведення, зарядів. Були створені і пішли в серійне виробництво низка ракетних програм - Стугна, Вільха, Нептун. На черзі був далекобійний балістичний Сапсан.

З 2019 року Україна мала розпочати будівництво стратегічного ракетного щита - власними силами, незалежно ні від кого. Цей стратегічний ракетний щит мав унеможливити будь-яку спробу вторгнення агресора, це мало стати остаточною поразкою путіна в війні, він втратив би останні шанси захопити і знищити Україну.

В 2018 ми були за крок до перемоги, і саме щоб зламати це, Кремль масованою гебельсівською брехливою пропагандою через підконтрольні Г+Г, квартали зеленського, гордонів і іншу мразоту - оболванив мільйони тупорилих виборців, їхніми руками скинув Порошенка і привів до влади в Україні свою агентуру на чолі з троянським зеленим буратіною.

І з першого дня свого правління Зеленський розпочав руйнувати і за три роки ЗНИЩИВ всю побудовану Порохом оборону, ЗНИЩИВ всі ракетні програми (назавжди! вже сьомий рік Україна НЕ ВИРОБЛЯЄ своїх ракет!), розмінував шляхи, відвів війська - і здав нас ворогу.

Ось і вся історія. Але тоді, в славетні часи Порошенка, коли Україна вертикально взлітала вгору в своєму розвитку, нам дійсно НЕ було потрібно випрошувати баснословно дорогі західні кулемети і ракети, бо ми вміли їх робити САМІ, дешевше і краще.

Зеленський і його слуги Кремля все знищили - за наказом Москви і руками 73% розумово неповноцінних імбецилів.
P. S. І тільки не кажи потім що ти не знав і не розумів: Зеленський - це не просто "ідіот", якого використовує корумпована система. Це агент впливу, філія Кремля всередині України.Він не робить помилок - він свідомо зливає все, за що борються українські воїни. Він не проти путіна - він з путіним, просто іншими методами. Через підлі закулісні домовленості, через маріонеткову Верховну Раду, через контрольовані медіа.У той час, коли справжні герої гинуть на фронті, ці "керманичі" будують собі палаци, дерибанять бюджети й готують втечу. І хто ще сумнівається - відкрийте очі. Ворог не лише в Кремлі - він сидить у Києві, в Офісі Президента......
показать весь комментарий
16.06.2025 23:30 Ответить
Дійсно, яке падло - взяв безкоштовно те, за що по ленд-лізу довелося б платити!

трампло і так вимагав оплату за ту безкоштовну зброю, не маючи для того будь-яких підстав, а якби брали в ленд-ліз, підстави були б.
Народ, ви дійсно не вмієте скласти 2+2, чи що?
показать весь комментарий
16.06.2025 20:53 Ответить
Мене просто умиляють ті люди які ********** подискутувати про те , про що вони й поняття зеленого не мають... Не мішайте все до купи. Бешкоштовно- то те що і було безштовно. а Ленд-Ліз - то вже зовсім друга історія...Річ у тім, що безкоштовна військова допомога Україні виділялась за трьома іншими програмами з федерального бюджету США: Ініціатива сприяння безпеці України (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), зовнішнє військове фінансування (Foreign Military Financing, FMF) та вилучення із запасів зброї США (Replenishment of U.S. weapons stocks або ж PDA - Presidential Drawdown). Всі вони для України безкоштовні, на відміну від ленд-лізу.Представники і української, і американської влади публічно називали ленд-ліз "запасним" або "страхувальним" варіантом.Тобто, якщо з якихось причин уряд США відмовиться виділяти кошти з бюджету за трьома першими програмами, то тоді Ленд-Ліз спрацює як інструмент передачі озброєння Україні. Але зеленський під впливом і порадами єрмака за підсумком відмовився його підписувати, бо як мотвація і пояснення було те що за нього колись довелось би платити (2071).... Але якби ця домовленність була би вчасно підписана з Украінськоі сторони- в нас би не було б таких великих перебоів з постачанням американськоі зброі, і ми б не відчували іі недостачу... Не було б стільки втрачених життів і втрачених територій ... Невже це все комусь і досі так тяжко зрозуміти?
показать весь комментарий
16.06.2025 23:59 Ответить
Тикало, подивись на сваего кумира, російськомовного президента Армавіра https://youtu.be/lEeHB5YxATA?si=H0X4i-jSGQAKab01
показать весь комментарий
16.06.2025 21:12 Ответить
Дурнику , я тобі вже відповів, і пояснив на пальцах як дитині. Дивись вище....
показать весь комментарий
16.06.2025 23:33 Ответить
Говоритиму з Трампом про оборонний пакет

Зеленського не можна підпускати до Трампа на гарматний постріл. Двох ідіотів порізну ще можна якось вгамувати - але коли два ідіоти зустрічаються - це набагато гірше ніж киднути карбід в великий нужник.
показать весь комментарий
16.06.2025 16:56 Ответить
Старий пирдун Трампидло не продасть нам зброї. Тому що Трампидло - підстилка фюрера кацапів *****.
показать весь комментарий
16.06.2025 16:57 Ответить
Він тебе не сприймає всіма фібрами і тому тут або країна або тво єго.Для країни треба одне вольове рішення. Але ти вибереш свє бонапартовсько-черчілевске его і це фіаско для країни.
показать весь комментарий
16.06.2025 16:58 Ответить
Ти добалакаєшся до того, що й відберуть те що й дали....🤣🤣🤣
показать весь комментарий
16.06.2025 16:59 Ответить
це серйозні заявки, до цього часу ти з дєрьмаком тільки крипту купляв за ********* гроші
показать весь комментарий
16.06.2025 17:03 Ответить
Думаю, що тампон буде говорити про що завгодно окрім зброї. Буде миттєво переводити розмову (на мирні переговори, угоди, байдена, нелегальних мігрантів) і клеїти з себе дурня. Все це, власне кажучи, ми багато разів вже бачили і чули. Максимум, на що можна розраховувати зеленському, це "побачимо" і "два тижні".
показать весь комментарий
16.06.2025 17:06 Ответить
Рыжая псина будет петлять шо той заяц и до дела не дойдет.
показать весь комментарий
16.06.2025 17:23 Ответить
Цікаво за що він збирається купувати ? Олігархи разом з ним скинуться чи сподівається, що Трамп в зошит запише .
показать весь комментарий
16.06.2025 17:09 Ответить
Так купляй ,США не благодійний фонд щоб безкоштовно давати.
показать весь комментарий
16.06.2025 17:20 Ответить
Справді, одне з питань, яке я обговорюватиму з президентом Трампом на зустрічі -- про оборонний пакет, який Україна готова купити. ТАК ТИ ЩО ЩЕ НЕ КУПИВ ЇХ. УКРАЇНСЬКИМИ НАДРАМИ???
показать весь комментарий
16.06.2025 17:31 Ответить
А у своїх виробників викупати зброю -грошей нема.
показать весь комментарий
16.06.2025 17:32 Ответить
Для Арахамії є
показать весь комментарий
16.06.2025 17:37 Ответить
Если трампудель и продавать откажется, можно смело у него на лбу ставить клеймо "x#йловский агент".
показать весь комментарий
16.06.2025 17:38 Ответить
На лбу уже места нет,там клеймо на клейме и под сушоной белкой тоже нет, если даже побрить єтого проходимца.
показать весь комментарий
16.06.2025 20:45 Ответить
дозвиздівся. потужний і незламний гідрант і його ко-*****.
показать весь комментарий
16.06.2025 17:41 Ответить
США більше не даватимуть зброю Україні: курс Трампа - переговори замість зброї, - The Telegraph

«Америка ось-ось піде зі сцени. Тепер у України є три шляхи:

▪️покладатися на зусилля Європи;

▪️купувати зброю у США за європейські кошти;

▪️активізувати власне виробництво, залучаючи західне фінансування».
показать весь комментарий
16.06.2025 17:50 Ответить
А надра ти за що продав? За збереження своєї дупи на троні? Чому не заклав в угоду про надра постачання зброї?
показать весь комментарий
16.06.2025 17:55 Ответить
Більше того, із за того, що зелений злив копалини, трамп тепер не хоче фінансувати нашу оборону та тисне до закінчення війни на будь яких умовах, бо йому тепер нетерпиться видобувати копалини. Угоду про копалини потрібно розірвати!
показать весь комментарий
16.06.2025 19:16 Ответить
Сліпий з глухим порозмовляють. Двоє виродків.
показать весь комментарий
16.06.2025 17:57 Ответить
Купите себе мозги. Хотя бы одни на двоих...
показать весь комментарий
16.06.2025 18:23 Ответить
Америкоси всі їхні махери знають і з криптою і з офшорами, пуганули, і дрищ все здав
показать весь комментарий
16.06.2025 19:19 Ответить
***** копалини здав, а тепер ще й купити
Якщо вони нам нічого, треба розривати угоду про копалини!
показать весь комментарий
16.06.2025 19:06 Ответить
дивина тай годі, міністри патякають що укроборонпром має продавати зброю за кордон бо потужності простоюють.
найвеличніший хоче купувати зброю у США, невідомо за які шиші адже міноборони недофінансоване.
але зебіли звісно купляться на цю історію. зноу буде ******* трампон який не продав тире віддав задарма.
показать весь комментарий
16.06.2025 19:11 Ответить
Я так розумію зелені віддали половину надр України, що Трамп на них компромат не оприлюднював
показать весь комментарий
16.06.2025 19:16 Ответить
Ще пару патрioтiв Кончу-Заспу охороняти? 😁
показать весь комментарий
16.06.2025 19:31 Ответить
... не продасть, він пуйлу пообіцяв, бо патрет в алмазах віддати прийдеться. а трУмп скоріше вдавиться ! )))
показать весь комментарий
16.06.2025 19:39 Ответить
Слово дай уже не будет?
показать весь комментарий
16.06.2025 19:54 Ответить
Буде, но для Європки. Поки й там не пошлють.
показать весь комментарий
16.06.2025 20:54 Ответить
 
 