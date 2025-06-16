Буду говорить с Трампом об оборонном пакете для Украины, который мы готовы купить, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский намерен обсудить с лидером США Дональдом Трампом покупку следующего пакета оборонной помощи для Украины.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с президентом Австрии ван дер Белленом, информирует Цензор.НЕТ.

"Действительно, один из вопросов, который я буду обсуждать с президентом Трампом на встрече - об оборонном пакете, который Украина готова купить. И мы будем это с ним проговаривать. Я уверен, что у нас будет такая возможность", - подчеркнул президент Украины.

Он также отметил, что Украина пока что получает то оружие, передачу которого одобрила предыдущая администрация при Джо Байдене. О новой помощи пока речь не идет.

Напомним, Президент США Дональд Трамп и его украинский коллега Владимир Зеленский планируют встретиться на саммите "Большой семерки", который состоится в Канаде. Саммит G7 запланирован на 15-17 июня.