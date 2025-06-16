Говоритиму з Трампом про оборонний пакет для України, який ми готові купити, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський має намір обговорити з лідером США Дональдом Трампом купівлю наступного пакета оборонної допомоги для України.

Про це глава держави заявив під час пресконференції із президентом Австрії ван дер Белленом, інформує Цензор.НЕТ.

"Справді, одне з питань, яке я обговорюватиму з президентом Трампом на зустрічі –– про оборонний пакет, який Україна готова купити. І ми будемо це з ним проговорювати. Я впевнений, що у нас буде така можливість", - наголосив президент України.

Він також зазначив, що Україна поки що отримує ту зброю, передачу якої схвалила попередня адміністрація за Джо Байдена. Про нову допомогу поки не йдеться.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп та його український колега Володимир Зеленський планують зустрітися на саміті "Великої сімки", який відбудеться у Канаді. Саміт G7 запланований на 15-17 червня.