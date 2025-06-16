Говоритиму з Трампом про оборонний пакет для України, який ми готові купити, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський має намір обговорити з лідером США Дональдом Трампом купівлю наступного пакета оборонної допомоги для України.
Про це глава держави заявив під час пресконференції із президентом Австрії ван дер Белленом, інформує Цензор.НЕТ.
"Справді, одне з питань, яке я обговорюватиму з президентом Трампом на зустрічі –– про оборонний пакет, який Україна готова купити. І ми будемо це з ним проговорювати. Я впевнений, що у нас буде така можливість", - наголосив президент України.
Він також зазначив, що Україна поки що отримує ту зброю, передачу якої схвалила попередня адміністрація за Джо Байдена. Про нову допомогу поки не йдеться.
Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп та його український колега Володимир Зеленський планують зустрітися на саміті "Великої сімки", який відбудеться у Канаді. Саміт G7 запланований на 15-17 червня.
По-перше,: це виступ Петра Порошенка у вересні 2014, коли наступ росії вже вдалося зупинити. Порошенко каже:
"Одна протитанкова ракета західного виробництва коштує в 14 разів дорожче, ніж ті, що виробляє наш КБ "Луч", а за основними характеристиками не уступає.
Україні потрібна не летальна зброя, а ******* системи зв'язку, захист радарів, БПЛА та інші системи, які ми не вміємо виробляти. І ці системи ми починаємо закуповувати".
По-друге: за наступні 5 років 2014-19 Порошенко запустив на повну наш Оборонпром і озброїв нашу армію українською зброєю. В тому числі, під кураторством Турчинова Україна відновила повний цикл ракетних технологій - виробництво ракетного палива, корпусів, систем наведення, зарядів. Були створені і пішли в серійне виробництво низка ракетних програм - Стугна, Вільха, Нептун. На черзі був далекобійний балістичний Сапсан.
З 2019 року Україна мала розпочати будівництво стратегічного ракетного щита - власними силами, незалежно ні від кого. Цей стратегічний ракетний щит мав унеможливити будь-яку спробу вторгнення агресора, це мало стати остаточною поразкою путіна в війні, він втратив би останні шанси захопити і знищити Україну.
В 2018 ми були за крок до перемоги, і саме щоб зламати це, Кремль масованою гебельсівською брехливою пропагандою через підконтрольні Г+Г, квартали зеленського, гордонів і іншу мразоту - оболванив мільйони тупорилих виборців, їхніми руками скинув Порошенка і привів до влади в Україні свою агентуру на чолі з троянським зеленим буратіною.
І з першого дня свого правління Зеленський розпочав руйнувати і за три роки ЗНИЩИВ всю побудовану Порохом оборону, ЗНИЩИВ всі ракетні програми (назавжди! вже сьомий рік Україна НЕ ВИРОБЛЯЄ своїх ракет!), розмінував шляхи, відвів війська - і здав нас ворогу.
Ось і вся історія. Але тоді, в славетні часи Порошенка, коли Україна вертикально взлітала вгору в своєму розвитку, нам дійсно НЕ було потрібно випрошувати баснословно дорогі західні кулемети і ракети, бо ми вміли їх робити САМІ, дешевше і краще.
Зеленський і його слуги Кремля все знищили - за наказом Москви і руками 73% розумово неповноцінних імбецилів.
P. S. І тільки не кажи потім що ти не знав і не розумів: Зеленський - це не просто "ідіот", якого використовує корумпована система. Це агент впливу, філія Кремля всередині України.Він не робить помилок - він свідомо зливає все, за що борються українські воїни. Він не проти путіна - він з путіним, просто іншими методами. Через підлі закулісні домовленості, через маріонеткову Верховну Раду, через контрольовані медіа.У той час, коли справжні герої гинуть на фронті, ці "керманичі" будують собі палаци, дерибанять бюджети й готують втечу. І хто ще сумнівається - відкрийте очі. Ворог не лише в Кремлі - він сидить у Києві, в Офісі Президента......
трампло і так вимагав оплату за ту безкоштовну зброю, не маючи для того будь-яких підстав, а якби брали в ленд-ліз, підстави були б.
Народ, ви дійсно не вмієте скласти 2+2, чи що?
Зеленського не можна підпускати до Трампа на гарматний постріл. Двох ідіотів порізну ще можна якось вгамувати - але коли два ідіоти зустрічаються - це набагато гірше ніж киднути карбід в великий нужник.
«Америка ось-ось піде зі сцени. Тепер у України є три шляхи:
▪️покладатися на зусилля Європи;
▪️купувати зброю у США за європейські кошти;
▪️активізувати власне виробництво, залучаючи західне фінансування».
Якщо вони нам нічого, треба розривати угоду про копалини!
найвеличніший хоче купувати зброю у США, невідомо за які шиші адже міноборони недофінансоване.
але зебіли звісно купляться на цю історію. зноу буде ******* трампон який не продав тире віддав задарма.