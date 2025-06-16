УКР
Говоритиму з Трампом про оборонний пакет для України, який ми готові купити, - Зеленський

Зеленський назвав тему розмову з Трампом у Канаді

Президент Володимир Зеленський має намір обговорити з лідером США Дональдом Трампом купівлю наступного пакета оборонної допомоги для України. 

Про це глава держави заявив під час пресконференції із президентом Австрії ван дер Белленом, інформує Цензор.НЕТ.

"Справді, одне з питань, яке я обговорюватиму з президентом Трампом на зустрічі –– про оборонний пакет, який Україна готова купити. І ми будемо це з ним проговорювати. Я впевнений, що у нас буде така можливість", - наголосив президент України.

Він також зазначив, що Україна поки що отримує ту зброю, передачу якої схвалила попередня адміністрація за Джо Байдена. Про нову допомогу поки не йдеться.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський та Трамп планують зустрітися на саміті G7 у Канаді, - Axios

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп та його український колега Володимир Зеленський планують зустрітися на саміті "Великої сімки", який відбудеться у Канаді. Саміт G7 запланований на 15-17 червня.

+16
МАЛО ТОГО, що половину ресурсів їм віддали, ще й допомогу КУПУВАТИ треба?! Сподіваюся, Зе і його зекобанда за все відповідять по всій суровості закону!!!
показати весь коментар
16.06.2025 16:46 Відповісти
+10
А чого ж тоді ти дупнувате свого часу відмомився від озброєння по Лкнд-Лізу, за який треба було б сплачувати лише 2071 році?
показати весь коментар
16.06.2025 16:51 Відповісти
+10
Цікаво , про що можуть розмовляти дебіл з маразматиком7
показати весь коментар
16.06.2025 17:26 Відповісти
хібащо дійсно купити, по іншому трампло нічого не дасть
показати весь коментар
16.06.2025 16:41 Відповісти
Цікаво , про що можуть розмовляти дебіл з маразматиком7
показати весь коментар
16.06.2025 17:26 Відповісти
Може й продасть - але видок у Трампа якийсь диковатий
показати весь коментар
16.06.2025 16:43 Відповісти
В кредит...
показати весь коментар
16.06.2025 16:43 Відповісти
Поручитель по кредиту - рф !
показати весь коментар
16.06.2025 16:51 Відповісти
За що?)
показати весь коментар
16.06.2025 16:46 Відповісти
МАЛО ТОГО, що половину ресурсів їм віддали, ще й допомогу КУПУВАТИ треба?! Сподіваюся, Зе і його зекобанда за все відповідять по всій суровості закону!!!
показати весь коментар
16.06.2025 16:46 Відповісти
Хто віддав? Коли віддав? Ціна тому шматку паперу така ж сама , як і Будапештському меморандуму. А коли, нарешті (скоріше би!), Янелоху дадуть під зад, з тим шматком паперу можна буде демонстративно сходити в туалет.
показати весь коментар
16.06.2025 16:50 Відповісти
Ви забули, що разом з янелохом під зад дадуть і ВСІЙ Україні? І що тоді робити?
показати весь коментар
16.06.2025 17:06 Відповісти
Нет, его подписал глава государства примьер Шмигаль
показати весь коментар
16.06.2025 17:08 Відповісти
капец..отдали рыжиму чму надри, а теперь готовы купить пакет, ну где логика??, ну или я что-то не понимаю???
показати весь коментар
16.06.2025 16:48 Відповісти
Логіга в тому щоб нелох і далі сидів і мародерив воно ж купило собі ще час мародерить
показати весь коментар
16.06.2025 18:27 Відповісти
А путін Трампу дозволить??
показати весь коментар
16.06.2025 16:49 Відповісти
Застав дурня богу молитися - він і лоб розіб"є !
показати весь коментар
16.06.2025 16:50 Відповісти
Якби ж то ВІН. За дурість Зеленського країна "лоб розбиває". А цьому блазню як з гуся вода - має дерев'яну морду, яка не траіскається від сорому.
показати весь коментар
16.06.2025 16:58 Відповісти
Через трампову прокладку може й купить щось...
показати весь коментар
16.06.2025 16:50 Відповісти
А чого ж тоді ти дупнувате свого часу відмомився від озброєння по Лкнд-Лізу, за який треба було б сплачувати лише 2071 році?
показати весь коментар
16.06.2025 16:51 Відповісти
Бо Єрмак так вирішив
показати весь коментар
16.06.2025 17:39 Відповісти
https://youtu.be/lEeHB5YxATA?si=LtT1wb830Wi9t1iu Порохобот? Що на рахунок цього скажеш ?
показати весь коментар
16.06.2025 19:30 Відповісти
Що я скажу? Скажу що я не перестаю дивуватись високому класу майстерності ЗЕбуінів в мистецтві маніпуляцій та брехні , а головне - іх тупій впертості........ Ось і цього разу це відео не просто іх черговий висер, це просто вищий пілотаж якому свого часу позаздрили б навіть наперсточники біля одеського Привозу з далеких 90-х..... Це не тільки чергова спроба таких посіпак зеленського як ти та його поплічників та прихильників натягнути сову на глобус, і перевернути все з голови на ноги ,і на біле продовжувати вперто казати чорне, це якийсь масовий психоз-захворювання якому в майбутньому медики-псіхіатри все ж таки придумають назву..... І так, ловимо таких як ти наперсточників за руку:

По-перше,: це виступ Петра Порошенка у вересні 2014, коли наступ росії вже вдалося зупинити. Порошенко каже:

"Одна протитанкова ракета західного виробництва коштує в 14 разів дорожче, ніж ті, що виробляє наш КБ "Луч", а за основними характеристиками не уступає.

Україні потрібна не летальна зброя, а ******* системи зв'язку, захист радарів, БПЛА та інші системи, які ми не вміємо виробляти. І ці системи ми починаємо закуповувати".

По-друге: за наступні 5 років 2014-19 Порошенко запустив на повну наш Оборонпром і озброїв нашу армію українською зброєю. В тому числі, під кураторством Турчинова Україна відновила повний цикл ракетних технологій - виробництво ракетного палива, корпусів, систем наведення, зарядів. Були створені і пішли в серійне виробництво низка ракетних програм - Стугна, Вільха, Нептун. На черзі був далекобійний балістичний Сапсан.

З 2019 року Україна мала розпочати будівництво стратегічного ракетного щита - власними силами, незалежно ні від кого. Цей стратегічний ракетний щит мав унеможливити будь-яку спробу вторгнення агресора, це мало стати остаточною поразкою путіна в війні, він втратив би останні шанси захопити і знищити Україну.

В 2018 ми були за крок до перемоги, і саме щоб зламати це, Кремль масованою гебельсівською брехливою пропагандою через підконтрольні Г+Г, квартали зеленського, гордонів і іншу мразоту - оболванив мільйони тупорилих виборців, їхніми руками скинув Порошенка і привів до влади в Україні свою агентуру на чолі з троянським зеленим буратіною.

І з першого дня свого правління Зеленський розпочав руйнувати і за три роки ЗНИЩИВ всю побудовану Порохом оборону, ЗНИЩИВ всі ракетні програми (назавжди! вже сьомий рік Україна НЕ ВИРОБЛЯЄ своїх ракет!), розмінував шляхи, відвів війська - і здав нас ворогу.

Ось і вся історія. Але тоді, в славетні часи Порошенка, коли Україна вертикально взлітала вгору в своєму розвитку, нам дійсно НЕ було потрібно випрошувати баснословно дорогі західні кулемети і ракети, бо ми вміли їх робити САМІ, дешевше і краще.

Зеленський і його слуги Кремля все знищили - за наказом Москви і руками 73% розумово неповноцінних імбецилів.
P. S. І тільки не кажи потім що ти не знав і не розумів: Зеленський - це не просто "ідіот", якого використовує корумпована система. Це агент впливу, філія Кремля всередині України.Він не робить помилок - він свідомо зливає все, за що борються українські воїни. Він не проти путіна - він з путіним, просто іншими методами. Через підлі закулісні домовленості, через маріонеткову Верховну Раду, через контрольовані медіа.У той час, коли справжні герої гинуть на фронті, ці "керманичі" будують собі палаци, дерибанять бюджети й готують втечу. І хто ще сумнівається - відкрийте очі. Ворог не лише в Кремлі - він сидить у Києві, в Офісі Президента......
показати весь коментар
16.06.2025 23:30 Відповісти
Дійсно, яке падло - взяв безкоштовно те, за що по ленд-лізу довелося б платити!

трампло і так вимагав оплату за ту безкоштовну зброю, не маючи для того будь-яких підстав, а якби брали в ленд-ліз, підстави були б.
Народ, ви дійсно не вмієте скласти 2+2, чи що?
показати весь коментар
16.06.2025 20:53 Відповісти
Мене просто умиляють ті люди які ********** подискутувати про те , про що вони й поняття зеленого не мають... Не мішайте все до купи. Бешкоштовно- то те що і було безштовно. а Ленд-Ліз - то вже зовсім друга історія...Річ у тім, що безкоштовна військова допомога Україні виділялась за трьома іншими програмами з федерального бюджету США: Ініціатива сприяння безпеці України (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), зовнішнє військове фінансування (Foreign Military Financing, FMF) та вилучення із запасів зброї США (Replenishment of U.S. weapons stocks або ж PDA - Presidential Drawdown). Всі вони для України безкоштовні, на відміну від ленд-лізу.Представники і української, і американської влади публічно називали ленд-ліз "запасним" або "страхувальним" варіантом.Тобто, якщо з якихось причин уряд США відмовиться виділяти кошти з бюджету за трьома першими програмами, то тоді Ленд-Ліз спрацює як інструмент передачі озброєння Україні. Але зеленський під впливом і порадами єрмака за підсумком відмовився його підписувати, бо як мотвація і пояснення було те що за нього колись довелось би платити (2071).... Але якби ця домовленність була би вчасно підписана з Украінськоі сторони- в нас би не було б таких великих перебоів з постачанням американськоі зброі, і ми б не відчували іі недостачу... Не було б стільки втрачених життів і втрачених територій ... Невже це все комусь і досі так тяжко зрозуміти?
показати весь коментар
16.06.2025 23:59 Відповісти
Тикало, подивись на сваего кумира, російськомовного президента Армавіра https://youtu.be/lEeHB5YxATA?si=H0X4i-jSGQAKab01
показати весь коментар
16.06.2025 21:12 Відповісти
Дурнику , я тобі вже відповів, і пояснив на пальцах як дитині. Дивись вище....
показати весь коментар
16.06.2025 23:33 Відповісти
Говоритиму з Трампом про оборонний пакет

Зеленського не можна підпускати до Трампа на гарматний постріл. Двох ідіотів порізну ще можна якось вгамувати - але коли два ідіоти зустрічаються - це набагато гірше ніж киднути карбід в великий нужник.
показати весь коментар
16.06.2025 16:56 Відповісти
Старий пирдун Трампидло не продасть нам зброї. Тому що Трампидло - підстилка фюрера кацапів *****.
показати весь коментар
16.06.2025 16:57 Відповісти
Він тебе не сприймає всіма фібрами і тому тут або країна або тво єго.Для країни треба одне вольове рішення. Але ти вибереш свє бонапартовсько-черчілевске его і це фіаско для країни.
показати весь коментар
16.06.2025 16:58 Відповісти
Ти добалакаєшся до того, що й відберуть те що й дали....🤣🤣🤣
показати весь коментар
16.06.2025 16:59 Відповісти
це серйозні заявки, до цього часу ти з дєрьмаком тільки крипту купляв за ********* гроші
показати весь коментар
16.06.2025 17:03 Відповісти
Думаю, що тампон буде говорити про що завгодно окрім зброї. Буде миттєво переводити розмову (на мирні переговори, угоди, байдена, нелегальних мігрантів) і клеїти з себе дурня. Все це, власне кажучи, ми багато разів вже бачили і чули. Максимум, на що можна розраховувати зеленському, це "побачимо" і "два тижні".
показати весь коментар
16.06.2025 17:06 Відповісти
Рыжая псина будет петлять шо той заяц и до дела не дойдет.
показати весь коментар
16.06.2025 17:23 Відповісти
Цікаво за що він збирається купувати ? Олігархи разом з ним скинуться чи сподівається, що Трамп в зошит запише .
показати весь коментар
16.06.2025 17:09 Відповісти
Так купляй ,США не благодійний фонд щоб безкоштовно давати.
показати весь коментар
16.06.2025 17:20 Відповісти
Справді, одне з питань, яке я обговорюватиму з президентом Трампом на зустрічі -- про оборонний пакет, який Україна готова купити. ТАК ТИ ЩО ЩЕ НЕ КУПИВ ЇХ. УКРАЇНСЬКИМИ НАДРАМИ???
показати весь коментар
16.06.2025 17:31 Відповісти
А у своїх виробників викупати зброю -грошей нема.
показати весь коментар
16.06.2025 17:32 Відповісти
Для Арахамії є
показати весь коментар
16.06.2025 17:37 Відповісти
Если трампудель и продавать откажется, можно смело у него на лбу ставить клеймо "x#йловский агент".
показати весь коментар
16.06.2025 17:38 Відповісти
На лбу уже места нет,там клеймо на клейме и под сушоной белкой тоже нет, если даже побрить єтого проходимца.
показати весь коментар
16.06.2025 20:45 Відповісти
дозвиздівся. потужний і незламний гідрант і його ко-*****.
показати весь коментар
16.06.2025 17:41 Відповісти
США більше не даватимуть зброю Україні: курс Трампа - переговори замість зброї, - The Telegraph

«Америка ось-ось піде зі сцени. Тепер у України є три шляхи:

▪️покладатися на зусилля Європи;

▪️купувати зброю у США за європейські кошти;

▪️активізувати власне виробництво, залучаючи західне фінансування».
показати весь коментар
16.06.2025 17:50 Відповісти
А надра ти за що продав? За збереження своєї дупи на троні? Чому не заклав в угоду про надра постачання зброї?
показати весь коментар
16.06.2025 17:55 Відповісти
Більше того, із за того, що зелений злив копалини, трамп тепер не хоче фінансувати нашу оборону та тисне до закінчення війни на будь яких умовах, бо йому тепер нетерпиться видобувати копалини. Угоду про копалини потрібно розірвати!
показати весь коментар
16.06.2025 19:16 Відповісти
Сліпий з глухим порозмовляють. Двоє виродків.
показати весь коментар
16.06.2025 17:57 Відповісти
Купите себе мозги. Хотя бы одни на двоих...
показати весь коментар
16.06.2025 18:23 Відповісти
Америкоси всі їхні махери знають і з криптою і з офшорами, пуганули, і дрищ все здав
показати весь коментар
16.06.2025 19:19 Відповісти
***** копалини здав, а тепер ще й купити
Якщо вони нам нічого, треба розривати угоду про копалини!
показати весь коментар
16.06.2025 19:06 Відповісти
дивина тай годі, міністри патякають що укроборонпром має продавати зброю за кордон бо потужності простоюють.
найвеличніший хоче купувати зброю у США, невідомо за які шиші адже міноборони недофінансоване.
але зебіли звісно купляться на цю історію. зноу буде ******* трампон який не продав тире віддав задарма.
показати весь коментар
16.06.2025 19:11 Відповісти
Я так розумію зелені віддали половину надр України, що Трамп на них компромат не оприлюднював
показати весь коментар
16.06.2025 19:16 Відповісти
Ще пару патрioтiв Кончу-Заспу охороняти? 😁
показати весь коментар
16.06.2025 19:31 Відповісти
... не продасть, він пуйлу пообіцяв, бо патрет в алмазах віддати прийдеться. а трУмп скоріше вдавиться ! )))
показати весь коментар
16.06.2025 19:39 Відповісти
Слово дай уже не будет?
показати весь коментар
16.06.2025 19:54 Відповісти
Буде, но для Європки. Поки й там не пошлють.
показати весь коментар
16.06.2025 20:54 Відповісти
 
 