УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7289 відвідувачів онлайн
Новини Зустріч Зеленського з Трампом
3 072 30

Зеленський та Трамп планують зустрітися на саміті G7 у Канаді, - Axios

Трамп та Зеленський

Президент США Дональд Трамп та його український колега Володимир Зеленський планують зустрітися на саміті "Великої сімки", який відбудеться у Канаді.

Про це виданню Axios заявили власні джерела, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Окрім Зеленського, як зазначається, Трамп також особисто зустрінеться із прем’єр-міністром Канади Марком Карні та президенткою Мексики Клаудією Шейнбаум.

Саміт G7 запланований на 15-17 червня.

Офіційного підтвердження цієї інформації на цю хвилину немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп назвав "моментом розради" розмову із Зеленським у Ватикані

Раніше в Офісі Президента повідомляли, що Зеленський може зустрітися з Трампом на полях саміту G7 у Канаді.

Автор: 

G-7 G7 (1099) Зеленський Володимир (25537) Трамп Дональд (7184)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
то Україні після цеї епохальної зустрічі перестануть надавати навіть розвіддані?...
показати весь коментар
16.06.2025 08:27 Відповісти
+9
Одне безтолкове чмо хоче примазатись до іншого. Результат цілком прогнозований.
показати весь коментар
16.06.2025 08:27 Відповісти
+8
Будуть фотографії - потужні, цілющі, антикризові!
показати весь коментар
16.06.2025 08:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
🤡🤡🤡
показати весь коментар
16.06.2025 08:24 Відповісти
Два сектанти із секти "Хабад Любавич" Донні -гандонні і Янелох Оманський вирішили перетерти, на тему , як заробити пару шекелів.
показати весь коментар
16.06.2025 16:03 Відповісти
Одне безтолкове чмо хоче примазатись до іншого. Результат цілком прогнозований.
показати весь коментар
16.06.2025 08:27 Відповісти
Чмо там тільки одне.
показати весь коментар
16.06.2025 09:17 Відповісти
На кого пан натякає? Яке чмо ? Те , що вдягатится не вміє на офіційні зустрічі?
показати весь коментар
16.06.2025 11:26 Відповісти
коли у тебе в країні війна пафосно вдягатися на офіційні зустрічі зовсім не важливо!!!!!! Чи ви сееер згодні з рижою сволотою??? То посмійтеся разом з ними!!!
показати весь коментар
16.06.2025 11:31 Відповісти
Якщо від форми одягу ЛІДОРа залежить продовження американської допомоги України , то треба одягатися так , як вимагає дресс-код Білого Дому!

А якщо ЛІДОРу чхати на Неньку та воїнів ЗСУ на "нулі" , то звісно він свідомо так і одягнувся та поводився в Білом у Домі , щоб Рудий Дід оскаженів!

"То посмійтеся разом з ними!!!" Коли ЗЕЛЯбобики зробили свій суїцідний вибір 21 квітня 2019 року , то вони чекали на Веселуху та Розваги ... ага , вся країна в цвинтарях , а винен , звісно Трамп , а не лох73%.
показати весь коментар
16.06.2025 12:00 Відповісти
А як вимагає дрескод Білого дому? Бейсболку, як в Ілона Маска? Загнув ти, Мовчан, проте. Чи може бейсболку, як уцього придурочного імператора Америки, з надписом : "Зробимо Америку Великою Знову".
показати весь коментар
16.06.2025 16:08 Відповісти
То хай ходе голим, і в треуголці.
показати весь коментар
16.06.2025 13:01 Відповісти
Ні: із Трампом важко погодитись. Але ж притомномому українцю важко погодитись із Зеленським
показати весь коментар
16.06.2025 13:03 Відповісти
то Україні після цеї епохальної зустрічі перестануть надавати навіть розвіддані?...
показати весь коментар
16.06.2025 08:27 Відповісти
Хіба ще не перестали?
показати весь коментар
16.06.2025 08:30 Відповісти
Ще не переспали.
показати весь коментар
16.06.2025 08:53 Відповісти
Козьма Прутков: "Разговор двух древних греческих философов о прекрасном" - дуже пізнавально.
показати весь коментар
16.06.2025 08:29 Відповісти
Десь на природі - тривожно якось - там Грізлі бродять
показати весь коментар
16.06.2025 08:32 Відповісти
Вже давно стало зрозуміло: трамп хоче робити бізнес з путіним, а Україна їм обом заважає. Не буде України - піде бізнес. Про що можна ще говорити? Скаже зєлі здаватись, і капєц.
показати весь коментар
16.06.2025 08:32 Відповісти
Якось згадалося

Дурне поїхало в турне

Та й повернулося смурне.

Бо всі під час того турне

Дізнались, що воно дурне...

Вже люди мріють про одне:

Коли дурне те хтось турне,

Коли воно кудись чкурне

І вже назад не поверне...
показати весь коментар
16.06.2025 08:36 Відповісти
Я памятаю ці рядки з виступу Андрія Сови. В шкільному віці бачив по ТБ, запамятав тільки перший рядок : одне дурне поїхало в турне, і іноді використовував коли коментував поїзки ЗЕ до 22 року.
показати весь коментар
16.06.2025 09:46 Відповісти
Будуть фотографії - потужні, цілющі, антикризові!
показати весь коментар
16.06.2025 08:40 Відповісти
Трамп навіть дупу не мив тиждень, бо знав що вилижуть всі !
показати весь коментар
16.06.2025 08:47 Відповісти
Звів Бог дурня з навіженим.
показати весь коментар
16.06.2025 08:51 Відповісти
Голобородько вдягне нову піжамку, чи в старій поїде?
показати весь коментар
16.06.2025 09:14 Відповісти
зустрінуться два "квартальщики" котрих куйло купив для правління- одного в Україні,а другого в США і що цікаво, оба ******* Україну і її народ"як собака палку"
показати весь коментар
16.06.2025 09:29 Відповісти
а смисол? Американці вже злилися
показати весь коментар
16.06.2025 10:17 Відповісти
Аби хоч не підписав ще одну угоду по копалинах!
показати весь коментар
16.06.2025 11:14 Відповісти
Знов ЛІДОР щось Трампу віддасть ... угоду про копалини підписав , то тепер настає черга АЕС? Схоже не того Президента України "борігою" називали ... помилився Міхо , але йому за гратами вже все одно - тягне строк за свої "досягнення" на батьківщині ... наш ЛІДОР буде розумніше та чкурне з Неньки в один кінець і назавжди!
показати весь коментар
16.06.2025 11:30 Відповісти
Дай Бог! Бо учепився за владу, як кліщ!
показати весь коментар
16.06.2025 13:05 Відповісти
Зеленский переименует Украину в Израиль для получения дополнительной военной помощи от союзников.
показати весь коментар
16.06.2025 14:20 Відповісти
- Израиль никогда не напал бы на Иран, если бы Трамп был президентом.

- Так Трамп президент.

- Прастите!

https://t.me/romanenko_dns/24051 Юрий Романенко
показати весь коментар
16.06.2025 14:56 Відповісти
 
 