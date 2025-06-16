Зеленський та Трамп планують зустрітися на саміті G7 у Канаді, - Axios
Президент США Дональд Трамп та його український колега Володимир Зеленський планують зустрітися на саміті "Великої сімки", який відбудеться у Канаді.
Про це виданню Axios заявили власні джерела, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".
Окрім Зеленського, як зазначається, Трамп також особисто зустрінеться із прем’єр-міністром Канади Марком Карні та президенткою Мексики Клаудією Шейнбаум.
Саміт G7 запланований на 15-17 червня.
Офіційного підтвердження цієї інформації на цю хвилину немає.
Раніше в Офісі Президента повідомляли, що Зеленський може зустрітися з Трампом на полях саміту G7 у Канаді.
А якщо ЛІДОРу чхати на Неньку та воїнів ЗСУ на "нулі" , то звісно він свідомо так і одягнувся та поводився в Білом у Домі , щоб Рудий Дід оскаженів!
"То посмійтеся разом з ними!!!" Коли ЗЕЛЯбобики зробили свій суїцідний вибір 21 квітня 2019 року , то вони чекали на Веселуху та Розваги ... ага , вся країна в цвинтарях , а винен , звісно Трамп , а не лох73%.
Дурне поїхало в турне
Та й повернулося смурне.
Бо всі під час того турне
Дізнались, що воно дурне...
Вже люди мріють про одне:
Коли дурне те хтось турне,
Коли воно кудись чкурне
І вже назад не поверне...
- Так Трамп президент.
- Прастите!
https://t.me/romanenko_dns/24051 Юрий Романенко