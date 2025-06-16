Зеленський та Трамп планують зустрітися на саміті G7 у Канаді, - Axios

Президент США Дональд Трамп та його український колега Володимир Зеленський планують зустрітися на саміті "Великої сімки", який відбудеться у Канаді.

Про це виданню Axios заявили власні джерела, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Окрім Зеленського, як зазначається, Трамп також особисто зустрінеться із прем’єр-міністром Канади Марком Карні та президенткою Мексики Клаудією Шейнбаум.

Саміт G7 запланований на 15-17 червня.

Офіційного підтвердження цієї інформації на цю хвилину немає.

Раніше в Офісі Президента повідомляли, що Зеленський може зустрітися з Трампом на полях саміту G7 у Канаді.