Зеленський може зустрітися з Трампом на полях саміту G7 у Канаді, - ОП
Зустріч президента України Володимира Зеленського із президентом США Дональдом Трампом може відбутися на полях саміту "Великої сімки" у Канаді.
Про це заявив голова Офісу Президента Андрій Єрмак, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Наш візит був підготовкою в тому числі до, я думаю, що зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Трампом на полях зустрічі G7 в Канаді, яка відбудеться вже за 10 днів. Це був один із важливих кроків підготовки цієї розмови", - сказав Єрмак, коментуючи підсумки візиту української делегації до США.
Топ коментарі
+2 Vujko Donetski
показати весь коментар06.06.2025 21:45 Відповісти Посилання
+2 Hrysha Hlyba #582024
показати весь коментар06.06.2025 21:46 Відповісти Посилання
+2 Victor Frey #551639
показати весь коментар06.06.2025 21:47 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А так, усі довбойоби, нах...
А якщо серйозно -- Ви маєте рацію. Результату з таких "переговорів" за півроку -- нуль.
Хлібороби гуєві...
Песдешь!