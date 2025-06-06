Зеленський може зустрітися з Трампом на полях саміту G7 у Канаді, - ОП

Зустріч президента України Володимира Зеленського із президентом США Дональдом Трампом може відбутися на полях саміту "Великої сімки" у Канаді.

Про це заявив голова Офісу Президента Андрій Єрмак, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наш візит був підготовкою в тому числі до, я думаю, що зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Трампом на полях зустрічі G7 в Канаді, яка відбудеться вже за 10 днів. Це був один із важливих кроків підготовки цієї розмови", - сказав Єрмак, коментуючи підсумки візиту української делегації до США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп розчарований як Путіним, так і Зеленським, однак особливу ворожість виявляє саме до лідера України, - The New York Times