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Новини Зустріч Зеленського з Трампом
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Зеленський може зустрітися з Трампом на полях саміту G7 у Канаді, - ОП

трамп,зеленський

Зустріч президента України Володимира Зеленського із президентом США Дональдом Трампом може відбутися на полях саміту "Великої сімки" у Канаді.

Про це заявив голова Офісу Президента Андрій Єрмак, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наш візит був підготовкою в тому числі до, я думаю, що зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Трампом на полях зустрічі G7 в Канаді, яка відбудеться вже за 10 днів. Це був один із важливих кроків підготовки цієї розмови", - сказав Єрмак, коментуючи підсумки візиту української делегації до США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп розчарований як Путіним, так і Зеленським, однак особливу ворожість виявляє саме до лідера України, - The New York Times

Автор: 

G-7 G7 (1047) Зеленський Володимир (24339) Трамп Дональд (6105) Єрмак Андрій (1383)


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Топ коментарі
+2
А може і не зустрітися: чи то Додик не приїже, чи найвеличнішого не запросять... А ще. мабуть, знову почнуть катрти тасувати, дивитися в кого є козирі на руках. Але додик навіть не підозрює, що козир сидить в ОП.
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06.06.2025 21:45 Відповісти
+2
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06.06.2025 21:46 Відповісти
+2
на днях Єрмака і всю потужну делегацію на чолі з віце премєркою послали подалі в США, результат візиту нуль, навіть в новинах загубилось, на яких полях вони ще зустрінуться і що вони будуть в тому полі робити, буряки полоти???
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06.06.2025 21:47 Відповісти
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А який сенс ?
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06.06.2025 21:40 Відповісти
Дипломатичний жабогадюкінг. Шоу...
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06.06.2025 21:47 Відповісти
"Очко для заглядання" змінилося, тепер воно перейшло к Трампу.
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06.06.2025 21:47 Відповісти
Як карта ляже
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06.06.2025 21:41 Відповісти
Два безтолкові дебіла. Яка може бути домовленість.
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06.06.2025 21:42 Відповісти
А може і не зустрітися: чи то Додик не приїже, чи найвеличнішого не запросять... А ще. мабуть, знову почнуть катрти тасувати, дивитися в кого є козирі на руках. Але додик навіть не підозрює, що козир сидить в ОП.
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06.06.2025 21:45 Відповісти
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06.06.2025 21:46 Відповісти
Хто з них білий півень ?
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06.06.2025 22:02 Відповісти
Рижий !
А так, усі довбойоби, нах...
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06.06.2025 22:07 Відповісти
А толк? Кацапи скоро заберуть Суми, Дніпро і попруть на Київ
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06.06.2025 21:46 Відповісти
На полях… для гольфу. На повному серйозі, канадські жополизи підготували для Дональда Тако Трампа поле для гольфу.
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06.06.2025 21:47 Відповісти
на днях Єрмака і всю потужну делегацію на чолі з віце премєркою послали подалі в США, результат візиту нуль, навіть в новинах загубилось, на яких полях вони ще зустрінуться і що вони будуть в тому полі робити, буряки полоти???
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06.06.2025 21:47 Відповісти
Заспівають разом пісню "О шампселізе"....

А якщо серйозно -- Ви маєте рацію. Результату з таких "переговорів" за півроку -- нуль.
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06.06.2025 22:03 Відповісти
На полях...
Хлібороби гуєві...
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06.06.2025 21:48 Відповісти
У кого туз или козырь шестёрка?
Песдешь!
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06.06.2025 21:49 Відповісти
"Це був один із важливих кроків підготовки цієї розмови" О чом лопоче цей турист до Америки, Який крок ? куди ? тампон даже не знав про його туристичний вояж а люба зустріч з цим недоумком купленим ****** це тільки ганьба американців які вибрали цього придурка( як до речі і українці боневтіка)і ніякого толку.
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06.06.2025 21:51 Відповісти
Подається так новина, ніби після їх зустрічі у нас буде перемога. Воно знову поїде у мілітарі, показуючи світу, що з окопів, бо хто там знає, що воно чотирижди відкосило? І знову Трамп його пошле подалі і через нього заблокує Україні всю допомогу. Хіба Боневтіку не зрозумівло, що Трамп його не переносить і цим він шкодить Україні? Але воно не піде, воно буде триматися булави, як вош кожуха і плювати йому на Україну.
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06.06.2025 22:07 Відповісти
 
 