Трамп розчарований як Путіним, так і Зеленським, однак особливу ворожість виявляє саме до лідера України, - The New York Times

Президент США Дональд Трамп відчуває особливу ворожість до президента України Володимира Зеленського. Оскільки боїться ядерної війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times.

Трамп неодноразово називав Зеленського "поганим хлопцем", який нібито підштовхує світ до ядерної війни. Проте він визнає, що спротив з боку Зеленського є зрозумілим, адже той воює проти ворога, який, схоже, має намір і далі бомбити українські міста.

Щодо Путіна, то до російського диктатора рамп переважно ставиться з більшою пошаною, хоча іноді висловлює розчарування. Раніше він вважав, що його "дуже-дуже хороші стосунки" з російським лідером допоможуть швидко завершити війну. Проте тепер Трамп на власному досвіді переконався, наскільки обмеженим є важіль впливу США, надто з урахуванням того, що він не хоче надавати Україні більше зброї та фінансування.

Трамп розглядав можливість запровадження нових санкцій проти Росії, але поки що утримується від цього. Він також відмовляється підтримати двопартійний законопроєкт Сенату, який ініціював сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Документ передбачає жорсткі економічні санкції проти Росії.

Після того, як минулого місяця Трамп назвав Путіна "абсолютно божевільним", він змінив риторику, заявивши, що хоче дати російському лідеру два тижні, аби той продемонстрував ознаки прогресу.

Нині ж він каже, що хоче заручитися підтримкою Путіна в укладанні ядерної угоди з Іраном.

"Я заявив президенту Путіну, що Іран не може мати ядерної зброї, і, як я зрозумів, у цьому питанні ми маємо однакову позицію. Президент Путін висловив готовність долучитися до перемовин з Іраном і, можливо, допомогти якомога швидше завершити цей процес", - написав Трамп у заяві на Truth Social.

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