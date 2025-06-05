Трамп розчарований як Путіним, так і Зеленським, однак особливу ворожість виявляє саме до лідера України, - The New York Times
Президент США Дональд Трамп відчуває особливу ворожість до президента України Володимира Зеленського. Оскільки боїться ядерної війни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times.
Трамп неодноразово називав Зеленського "поганим хлопцем", який нібито підштовхує світ до ядерної війни. Проте він визнає, що спротив з боку Зеленського є зрозумілим, адже той воює проти ворога, який, схоже, має намір і далі бомбити українські міста.
Щодо Путіна, то до російського диктатора рамп переважно ставиться з більшою пошаною, хоча іноді висловлює розчарування. Раніше він вважав, що його "дуже-дуже хороші стосунки" з російським лідером допоможуть швидко завершити війну. Проте тепер Трамп на власному досвіді переконався, наскільки обмеженим є важіль впливу США, надто з урахуванням того, що він не хоче надавати Україні більше зброї та фінансування.
Трамп розглядав можливість запровадження нових санкцій проти Росії, але поки що утримується від цього. Він також відмовляється підтримати двопартійний законопроєкт Сенату, який ініціював сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Документ передбачає жорсткі економічні санкції проти Росії.
Після того, як минулого місяця Трамп назвав Путіна "абсолютно божевільним", він змінив риторику, заявивши, що хоче дати російському лідеру два тижні, аби той продемонстрував ознаки прогресу.
Нині ж він каже, що хоче заручитися підтримкою Путіна в укладанні ядерної угоди з Іраном.
"Я заявив президенту Путіну, що Іран не може мати ядерної зброї, і, як я зрозумів, у цьому питанні ми маємо однакову позицію. Президент Путін висловив готовність долучитися до перемовин з Іраном і, можливо, допомогти якомога швидше завершити цей процес", - написав Трамп у заяві на Truth Social.
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Лєпший друг, ху#ло болотне.
шо стало зі Світом?!
Але пам'ятаємо - Trump Always Chickens Out.
Зрадницька позиція Трампа досить скоро засвітиться на повну - коли закінчиться зброя "від Байдена" і Трамп закрутить дупою, як пропеллером, аби не давати Україні допомогу. Але це вже не вийде і обдурити Трамп може тільки самого себе.
Залишається сподіватися, що глибинна держава в США розбереться з Трампом, бо на кону репутація США, а за знищеною репутацією полетить у смітник і долар, і економіка США - бо нікому не потрібен такий паршивий партнер.
Всі його дії, все життя - хоч якось викрутитися з ситуації
https://www.youtube.com/watch?v=mP1o7JwhZIA
Декілька старих КГБншиків залякали весь світ блефом з ЯЗ.
І тепер творять всяку мерзоту, включно з ГЕНОЦИДОМ європейського народу.
В старі часи США привели б своя ЯЗ в готовність - і від ***** б не чемонадчики носили, а контейнери
зобідили діду - памперс не змінили...
а між тим деяки винахідливі придприємці вже працюють над дуовалізою без перегородки до наступних перемовин *****-мурло!
Ми, Україна, єдині, хто стоїть між Трампом і його пристрасним бажанням дружити з путіним.
Якби не ми, Трамп би вже давно уклав з путіним ЧУДОВУ УГОДУ!!! Прекрасну угоду, якої ніколи б не було, якби ТРАМП не був ПРЕЗИДЕНТОМ!!
Трамп вбивав би кого хотів у Західній півкулі, путін - у Східній півкулі. Хіба не ЧУДОВА угода?? І вони б торгували нафтою і айфонами, проводили конкурс міс-Америка у Вологді і грали в хокей з Овечкіним і Кабаєвою.
Але тут ми. Карт немає, а ми все не вмираємо і не вмираємо. Псуємо стосунки двох НАЙВЕЛИЧНІШИХ лідорів всіх часів. Стоїмо і стоїмо. Ще й співаємо. І дулі тикаємо.
Варвари, що з нас взять.
Ще не вистачає в іклах цього блохастого кота стікаючої кров'ю дитини яку йому завадили зжерти, а доні мріє про ситого котяру.
Авжеж ніякої угоди не буде, зате можна й надалі не вводити санкції та тягнути час на крові.
Сре йому на голову і в неї путін. Принижує його на весь світ путін і сі, і навіть хусіти в сандалях.
Тих знань, що можна почерпнути з інтернету, вистачає аби зробити висновок, що найбільше зневажає трамп тих кому заздрить і кого боїться, та особливо тим хто йому перейшов дорогу до влади і ще через махрові мохнаті як хащі ревнощі.
Срати на нього, я так розумію, для нього не є образою. А якщо це робить сі або пу, то це вважається навіть «поощрением»?!
Що ж такого має зеленський чого немає в трампа а хочеться так що аж дах зносить остаточно разом зі спіднім на людях?!
і тут містер супермен образився
Трамп просто мерзота.