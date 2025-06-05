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Новини Ставлення Трампа до Путіна та Зеленського
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Трамп розчарований як Путіним, так і Зеленським, однак особливу ворожість виявляє саме до лідера України, - The New York Times

Як відноситься Трамп до Путіна ат Зеленського

Президент США Дональд Трамп відчуває особливу ворожість до президента України Володимира Зеленського. Оскільки боїться ядерної війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times.

Трамп неодноразово називав  Зеленського "поганим хлопцем", який нібито підштовхує світ до ядерної війни. Проте він визнає, що спротив з боку Зеленського є зрозумілим, адже той воює проти ворога, який, схоже, має намір і далі бомбити українські міста.

Щодо Путіна, то до російського диктатора рамп переважно ставиться з більшою пошаною, хоча іноді висловлює розчарування. Раніше він вважав, що його "дуже-дуже хороші стосунки" з російським лідером допоможуть швидко завершити війну. Проте тепер Трамп на власному досвіді переконався, наскільки обмеженим є важіль впливу США, надто з урахуванням того, що він не хоче надавати Україні більше зброї та фінансування.

Трамп розглядав можливість запровадження нових санкцій проти Росії, але поки що утримується від цього. Він також відмовляється підтримати двопартійний законопроєкт Сенату, який ініціював сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Документ передбачає жорсткі економічні санкції проти Росії.

Після того, як минулого місяця Трамп назвав Путіна "абсолютно божевільним", він змінив риторику, заявивши, що хоче дати російському лідеру два тижні, аби той продемонстрував ознаки прогресу.

Нині ж він каже, що хоче заручитися підтримкою Путіна в укладанні ядерної угоди з Іраном.

"Я заявив президенту Путіну, що Іран не може мати ядерної зброї, і, як я зрозумів, у цьому питанні ми маємо однакову позицію. Президент Путін висловив готовність долучитися до перемовин з Іраном і, можливо, допомогти якомога швидше завершити цей процес", - написав Трамп у заяві на Truth Social.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп репостнув статтю про санкції проти РФ після видалення та повернення свого поста про розмову з Путіним

Автор: 

Зеленський Володимир (24332) путін володимир (24111) Трамп Дональд (6089)


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Топ коментарі
+31
Трамп це негідник який грає на стороні рашиських злочинців ,відбілює і легалізує кривавого терориста.
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05.06.2025 07:36 Відповісти
+28
Без різниці трампону хто є президентом України. Руда сволота просто хоче щоб Україна капітулювала та позбавила його клопоту. Падло. Гнида. Мерзотник.
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05.06.2025 07:37 Відповісти
+18
А я поясню чого - бо Трамп хоче ОСОБИСТО собі міліарди які йому пообіцяла РФ, але робити це поки не може доки ми не капітулювали. + ми показуєм що можем посилати нарцисів з роздутим его і НЕ ДАЙ БОЖЕ так само зробить Канада і Данія - а Донні теж свого роду "собіратель земель"
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05.06.2025 07:35 Відповісти
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А я поясню чого - бо Трамп хоче ОСОБИСТО собі міліарди які йому пообіцяла РФ, але робити це поки не може доки ми не капітулювали. + ми показуєм що можем посилати нарцисів з роздутим его і НЕ ДАЙ БОЖЕ так само зробить Канада і Данія - а Донні теж свого роду "собіратель земель"
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05.06.2025 07:35 Відповісти
Трамп це негідник який грає на стороні рашиських злочинців ,відбілює і легалізує кривавого терориста.
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05.06.2025 07:36 Відповісти
так ще був Обама, а ще раніше Клінтон....
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05.06.2025 07:42 Відповісти
Ніхто з них не загравав з путіном як трамп.
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05.06.2025 07:44 Відповісти
Не було б України - не було б проблем - по Трампу
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05.06.2025 07:37 Відповісти
І ми всі добре розуміємо, хто йому це вклав у голову.
Лєпший друг, ху#ло болотне.
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05.06.2025 08:50 Відповісти
Рудий довбо *** 😡😡😡
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05.06.2025 07:37 Відповісти
Без різниці трампону хто є президентом України. Руда сволота просто хоче щоб Україна капітулювала та позбавила його клопоту. Падло. Гнида. Мерзотник.
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05.06.2025 07:37 Відповісти
трампон сцикливий півень!
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05.06.2025 07:38 Відповісти
Трумп - *****, тільки не плюгаве, а руде..
шо стало зі Світом?!
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05.06.2025 07:38 Відповісти
Судак старий
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05.06.2025 07:40 Відповісти
Ніколи не думав, що ДЕГЕНЕРАТ може ще й ДЕГРАДУВАТИ...
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05.06.2025 07:40 Відповісти
Насчет деградации. По шкале одаренности 3 последних места занимают: имбецил, кретин, идиот. Товарищ Донни начинал с имбец., второй срок - кретин, но движение по шкале продолжается, не спорю. Впрочем, американцам вообще и целой республиканской партии США нравится же! За небольшими исключениями.
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05.06.2025 08:01 Відповісти
Здається, що час з'явитися на сцені цьому персонажу, ой як пора
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05.06.2025 07:41 Відповісти
Чи оцьому. Ще краще буде.
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05.06.2025 09:22 Відповісти
Всім раджу читати Павла Штепу. Він ще десь на початку 1970 років розповідав і про ядерну зброю, і про стосунки штаатів і совка(росії), таке враження, що це написано сьогодні.
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05.06.2025 07:41 Відповісти
Можна коротко, про що там? Вперше чую таке
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05.06.2025 08:46 Відповісти
Пуйло Трамп любить, як коханець коханця, а от НайвеличнійшАгА яйценоса ненаведить ще з 2019 року, тому це видання відкрило таємницю Полішинеля.
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05.06.2025 07:41 Відповісти
Трамп не на того поставив.Нікчемна людина
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05.06.2025 07:42 Відповісти
Трамп був упевнений що Зеленський легко прогнеться, а виходить що прогинатись доводиться Трампу. Тому і біситься.
Але пам'ятаємо - Trump Always Chickens Out.
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05.06.2025 07:42 Відповісти
Трамп аб'юзер тому йому подобається плєшивий диктатор. В Америці теж саме будує. Республіканської партії в її класичному розумінні більш не має.
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05.06.2025 07:45 Відповісти
Трамп намагається вирішити задачку, яка не має рішення. Він міцно висить на гачку у кремля і вже досить давно. Але виконати усі вимоги кремля так, щоб не засвітити голу дупу зрадника, Трамп не може. От і теліпається на гачку - з одного боку потай вмовляє кремль хочь на йоту поступитися, з іншого боку намагається підвести обгрунтування для припинення допомоги Україні - типу Україна сама винна. Останнім часом Трампу зламали гру європейці - бо і Україні допомагають, і на бздури путіна не ведуться - європейці усвідомлюють, що наступний удар буде по них. Трамп з пересеру набрався нахабності і навіть європейцям вставляє палки у колеса - але Європа не така проста і не така слабенька, як може здатися.
Зрадницька позиція Трампа досить скоро засвітиться на повну - коли закінчиться зброя "від Байдена" і Трамп закрутить дупою, як пропеллером, аби не давати Україні допомогу. Але це вже не вийде і обдурити Трамп може тільки самого себе.
Залишається сподіватися, що глибинна держава в США розбереться з Трампом, бо на кону репутація США, а за знищеною репутацією полетить у смітник і долар, і економіка США - бо нікому не потрібен такий паршивий партнер.
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05.06.2025 07:49 Відповісти
Трамп просто ідіот. Просто клінічний ідіот з IQ 80.
Всі його дії, все життя - хоч якось викрутитися з ситуації
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05.06.2025 08:00 Відповісти
Точно так. Саме тому, що Трамп ідіот - він і потрапив на гачок КДБ. Це взагалі загальна проблема російських спецслужб - усі, без винятку, кого росіяни вербують, є ідіотами апріорі.
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05.06.2025 08:06 Відповісти
В нього IQ як кімнатна температура..
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05.06.2025 08:33 Відповісти
Переворот в Вашингтоне. Трамп "удалён". Братание с Путиным сорвано. На сцене - генералы /№955/ Швец
https://www.youtube.com/watch?v=mP1o7JwhZIA
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05.06.2025 08:05 Відповісти
Було би добре, але Швец - ще той "інформатор". Подивимося - побачимо.
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05.06.2025 08:07 Відповісти
Цікаво іноді просто почитати заголовки на ютубі
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05.06.2025 09:05 Відповісти
Рейган перевартається в труні.
Декілька старих КГБншиків залякали весь світ блефом з ЯЗ.
І тепер творять всяку мерзоту, включно з ГЕНОЦИДОМ європейського народу.
В старі часи США привели б своя ЯЗ в готовність - і від ***** б не чемонадчики носили, а контейнери
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05.06.2025 07:55 Відповісти
та йде він на *** , ідіот сцикливий
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05.06.2025 07:56 Відповісти
якщо твій друг ***** та підарас,то хто ти, питання риторичне.
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05.06.2025 08:00 Відповісти
Трамп - це президент 2 тижні і він слабкий, бо його 2 тижні- це місяці, коли він придумує нову відмазку. Він типовий УХИЛЯНТ. Не можна від нього чекати сильних дій, їх ніколи не буде, бо не може бути апріорі.
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05.06.2025 08:06 Відповісти
Пиз...бол!Трамп зателефонував пуйлу щоб виразити співчуття по факту знищення 30% стратегічної авіації.Цинік,не дзвонив по факту загибелі українців.
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05.06.2025 08:06 Відповісти
Трамп-там-там недолугий-невіглас якому нести несенітницю,що дурню з гори котитися.
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05.06.2025 08:08 Відповісти
а от був би тоді трамп не трамп то війни точно не було б.
зобідили діду - памперс не змінили...
а між тим деяки винахідливі придприємці вже працюють над дуовалізою без перегородки до наступних перемовин *****-мурло!
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05.06.2025 08:10 Відповісти
Діяльність 47-го може бути прологом до фільму "Civil War"
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05.06.2025 08:12 Відповісти
Останнім часом мені дуже соромно. Не тільки за себе, за всіх нас.
Ми, Україна, єдині, хто стоїть між Трампом і його пристрасним бажанням дружити з путіним.
Якби не ми, Трамп би вже давно уклав з путіним ЧУДОВУ УГОДУ!!! Прекрасну угоду, якої ніколи б не було, якби ТРАМП не був ПРЕЗИДЕНТОМ!!
Трамп вбивав би кого хотів у Західній півкулі, путін - у Східній півкулі. Хіба не ЧУДОВА угода?? І вони б торгували нафтою і айфонами, проводили конкурс міс-Америка у Вологді і грали в хокей з Овечкіним і Кабаєвою.
Але тут ми. Карт немає, а ми все не вмираємо і не вмираємо. Псуємо стосунки двох НАЙВЕЛИЧНІШИХ лідорів всіх часів. Стоїмо і стоїмо. Ще й співаємо. І дулі тикаємо.
Варвари, що з нас взять.
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05.06.2025 08:12 Відповісти
трампон нагадує самозакохану та істеричну бабу. Сьогодні він говорить одне, завтра зовсім інше. Але одне у нього залишається незмінним - його повага до диктаторів та тиранів. Які б він не робив обіцянки, він завжди їх буде порушувати, якщо це зачіпатиме інтереси покидьків типу *****.
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05.06.2025 08:15 Відповісти
руда потвора не просто боїться *****,вона/воно цепеніє лише почує його погоняло..
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05.06.2025 08:15 Відповісти
Мені ціково,що за компромат на нього у свинособак..
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05.06.2025 08:19 Відповісти
Воно тобі навіщо, то що є, то вже доведено, тримають його за яйця так, що він не тільки ЄС готов злити, а і Америку раком поставити
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05.06.2025 08:27 Відповісти
Хто зна. Але я не уявляю, яким він має бути щоб остаточно з тіло видуло не тільки душу але і гідність до нуля.
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05.06.2025 08:33 Відповісти
Нє пєл давно і спєл гівно.
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05.06.2025 08:20 Відповісти
Він ніколи не пробачить Зеленському свій імпічмент, трамп ненавидить його, а страждає Україна. Ця ненависть і об'єднала трампа та х.ла.
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05.06.2025 08:21 Відповісти
Я недумаю, що ху...ло ненавидить зеленського, ну, хіба що після дня Малюка це можливо, але наврядчі, бо в нього не те, що в трампа, а все йде за його планом, хай і не в усьому.
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05.06.2025 08:32 Відповісти
А як можливо бути розчарування від куратора та годувальника ху...ла. Він знає, що ху...ло не сперечається, він наказує
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05.06.2025 08:24 Відповісти
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05.06.2025 08:24 Відповісти
Як точно.
Ще не вистачає в іклах цього блохастого кота стікаючої кров'ю дитини яку йому завадили зжерти, а доні мріє про ситого котяру.
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05.06.2025 08:30 Відповісти
Така пророча фреска вже кілька столітть існує
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05.06.2025 09:06 Відповісти
Погані новини. Тепер Трамп відбілюватиме Окурка заради фейкової угоди з іраном.

Авжеж ніякої угоди не буде, зате можна й надалі не вводити санкції та тягнути час на крові.
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05.06.2025 08:25 Відповісти
Взагалі немає сенсу цитувати, згадувати, обговорювати найбільший сором США. Перейматися неадекватністю дегенеруючої особи, щоб псувати собі нерви. Тільки американці можуть вирішити проблему, яку створили.
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05.06.2025 08:26 Відповісти
Повністю згоден
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05.06.2025 08:28 Відповісти
І що ж такого саме трампу зробив зеленський?
Сре йому на голову і в неї путін. Принижує його на весь світ путін і сі, і навіть хусіти в сандалях.

Тих знань, що можна почерпнути з інтернету, вистачає аби зробити висновок, що найбільше зневажає трамп тих кому заздрить і кого боїться, та особливо тим хто йому перейшов дорогу до влади і ще через махрові мохнаті як хащі ревнощі.

Срати на нього, я так розумію, для нього не є образою. А якщо це робить сі або пу, то це вважається навіть «поощрением»?!

Що ж такого має зеленський чого немає в трампа а хочеться так що аж дах зносить остаточно разом зі спіднім на людях?!
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05.06.2025 08:27 Відповісти
Трамп ще з 19-го року щиро ненавидить зеленського.
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05.06.2025 09:12 Відповісти
КУПИВ КУЙЛО ДЛЯ СЕБЕ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ .А ПІСЛЯ ЦЬОГО ЩЕ Й І ПРЕЗИДЕНТА США.І В НИХ ОДНА І ТА Ж МЕТА- ЗНИЩЕННЯ ДЕРЖАВИ УКРАЇНИ (ТРІАДА )
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05.06.2025 08:33 Відповісти
гольфіст спокійнісенько лизав дупу кремлю, а тут атака на літаки, кремль обісрався і все гівно у роті америки, звісно він незадоволений не путіним
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05.06.2025 08:42 Відповісти
Як же так, без головного рятівника України, рашистам надерли зад?
і тут містер супермен образився
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05.06.2025 08:43 Відповісти
Не бывает президентов в чём-то очень хороших, а в остальном - полных идиотов!
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05.06.2025 08:45 Відповісти
Людоньки, ви що, не бачите що він куплений чи завербований Ху?лом, та просунутий на цю виборчу посаду болотними політтехнологами, як втім й наш Скумбрій. Ви ж тут пишете, що він, м'яко кажучи, несповна розуму, але то геть інше!
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05.06.2025 08:51 Відповісти
Якщо у реченні є слово "але", то то що написано до нього - не має ніякого значення.

Трамп просто мерзота.
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05.06.2025 09:07 Відповісти
Лідер України...і всі замовкли про вибори...
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05.06.2025 09:08 Відповісти
ЗМІ так завзято коментують щоразу що сказав Трамп, намагаючись вгледіти в цих словах якусь розумну стратегію, політику і тд. Як бридко ці всі ЗМІ будуть виглядати по закінченню каденції Трампа, коли виявиться що ніякої розумної стратегії і не було, а в них 4 роки дурень, злочинець і шестиразовий офіційний банкрот по життю, обіймав найвищу посаду в країні! Але звісно "прозріння" можливе ще до завершення каденції.
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05.06.2025 09:20 Відповісти
 
 