Трамп разочарован как Путиным, так и Зеленским, однако особую враждебность он проявляет именно к лидеру Украины, - The New York Times

Президент США Дональд Трамп испытывает особую неприязнь к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Поскольку боится ядерной войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.

Трамп неоднократно называл Зеленского "плохим парнем", который якобы подталкивает мир к ядерной войне. Однако он признает, что сопротивление со стороны Зеленского понятно, ведь тот воюет против врага, который, похоже, намерен и дальше бомбить украинские города.

Что касается Путина, то к российскому диктатору Рамп преимущественно относится с большим уважением, хотя иногда выражает разочарование. Ранее он считал, что его "очень-очень хорошие отношения" с российским лидером помогут быстро завершить войну. Однако теперь Трамп на собственном опыте убедился, насколько ограниченным является рычаг влияния США, особенно с учетом того, что он не хочет предоставлять Украине больше оружия и финансирования.

Трамп рассматривал возможность введения новых санкций против России, но пока воздерживается от этого. Он также отказывается поддержать двухпартийный законопроект Сената, который инициировал сенатор-республиканец Линдси Грэм. Документ предусматривает жесткие экономические санкции против России.

После того, как в прошлом месяце Трамп назвал Путина "абсолютно сумасшедшим", он изменил риторику, заявив, что хочет дать российскому лидеру две недели, чтобы тот продемонстрировал признаки прогресса.

Сейчас же он говорит, что хочет заручиться поддержкой Путина в заключении ядерной сделки с Ираном.

"Я заявил президенту Путину, что Иран не может иметь ядерного оружия, и, как я понял, в этом вопросе мы имеем одинаковую позицию. Президент Путин выразил готовность присоединиться к переговорам с Ираном и, возможно, помочь как можно скорее завершить этот процесс", - написал Трамп в заявлении на Truth Social.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп репостнул статью о санкциях против РФ после удаления и возвращения своего поста о разговоре с Путиным