Трамп разочарован как Путиным, так и Зеленским, однако особую враждебность он проявляет именно к лидеру Украины, - The New York Times
Президент США Дональд Трамп испытывает особую неприязнь к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Поскольку боится ядерной войны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.
Трамп неоднократно называл Зеленского "плохим парнем", который якобы подталкивает мир к ядерной войне. Однако он признает, что сопротивление со стороны Зеленского понятно, ведь тот воюет против врага, который, похоже, намерен и дальше бомбить украинские города.
Что касается Путина, то к российскому диктатору Рамп преимущественно относится с большим уважением, хотя иногда выражает разочарование. Ранее он считал, что его "очень-очень хорошие отношения" с российским лидером помогут быстро завершить войну. Однако теперь Трамп на собственном опыте убедился, насколько ограниченным является рычаг влияния США, особенно с учетом того, что он не хочет предоставлять Украине больше оружия и финансирования.
Трамп рассматривал возможность введения новых санкций против России, но пока воздерживается от этого. Он также отказывается поддержать двухпартийный законопроект Сената, который инициировал сенатор-республиканец Линдси Грэм. Документ предусматривает жесткие экономические санкции против России.
После того, как в прошлом месяце Трамп назвал Путина "абсолютно сумасшедшим", он изменил риторику, заявив, что хочет дать российскому лидеру две недели, чтобы тот продемонстрировал признаки прогресса.
Сейчас же он говорит, что хочет заручиться поддержкой Путина в заключении ядерной сделки с Ираном.
"Я заявил президенту Путину, что Иран не может иметь ядерного оружия, и, как я понял, в этом вопросе мы имеем одинаковую позицию. Президент Путин выразил готовность присоединиться к переговорам с Ираном и, возможно, помочь как можно скорее завершить этот процесс", - написал Трамп в заявлении на Truth Social.
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Лєпший друг, ху#ло болотне.
шо стало зі Світом?!
Але коли цей дібілоід згвалтував "Фондовий ринок", то "палата представників" почала чухати сраку й відхрещуватись від рудого довбо(ОЙ)ба, а "реднеки" почали вже питати, чому баланс їхніх пенсійних фондів просів і обвис як срака старої мавпи.
Рудий поки *************, але рейтинг його вже висить нижче ніж ота вище-згадана СРАКА...
Але пам'ятаємо - Trump Always Chickens Out.
Зрадницька позиція Трампа досить скоро засвітиться на повну - коли закінчиться зброя "від Байдена" і Трамп закрутить дупою, як пропеллером, аби не давати Україні допомогу. Але це вже не вийде і обдурити Трамп може тільки самого себе.
Залишається сподіватися, що глибинна держава в США розбереться з Трампом, бо на кону репутація США, а за знищеною репутацією полетить у смітник і долар, і економіка США - бо нікому не потрібен такий паршивий партнер.
Всі його дії, все життя - хоч якось викрутитися з ситуації
https://www.youtube.com/watch?v=mP1o7JwhZIA
Трамп, на підхваті у прутіна, заробляє гроші, на гешефті від убивства Українців! Ось такий, у нього «діл»!!
Декілька старих КГБншиків залякали весь світ блефом з ЯЗ.
І тепер творять всяку мерзоту, включно з ГЕНОЦИДОМ європейського народу.
В старі часи США привели б своя ЯЗ в готовність - і від ***** б не чемонадчики носили, а контейнери
зобідили діду - памперс не змінили...
а між тим деяки винахідливі придприємці вже працюють над дуовалізою без перегородки до наступних перемовин *****-мурло!
Ми, Україна, єдині, хто стоїть між Трампом і його пристрасним бажанням дружити з путіним.
Якби не ми, Трамп би вже давно уклав з путіним ЧУДОВУ УГОДУ!!! Прекрасну угоду, якої ніколи б не було, якби ТРАМП не був ПРЕЗИДЕНТОМ!!
Трамп вбивав би кого хотів у Західній півкулі, путін - у Східній півкулі. Хіба не ЧУДОВА угода?? І вони б торгували нафтою і айфонами, проводили конкурс міс-Америка у Вологді і грали в хокей з Овечкіним і Кабаєвою.
Але тут ми. Карт немає, а ми все не вмираємо і не вмираємо. Псуємо стосунки двох НАЙВЕЛИЧНІШИХ лідорів всіх часів. Стоїмо і стоїмо. Ще й співаємо. І дулі тикаємо.
Варвари, що з нас взять.
Ще не вистачає в іклах цього блохастого кота стікаючої кров'ю дитини яку йому завадили зжерти, а доні мріє про ситого котяру.
Авжеж ніякої угоди не буде, зате можна й надалі не вводити санкції та тягнути час на крові.
Сре йому на голову і в неї путін. Принижує його на весь світ путін і сі, і навіть хусіти в сандалях.
Тих знань, що можна почерпнути з інтернету, вистачає аби зробити висновок, що найбільше зневажає трамп тих кому заздрить і кого боїться, та особливо тим хто йому перейшов дорогу до влади і ще через махрові мохнаті як хащі ревнощі.
Срати на нього, я так розумію, для нього не є образою. А якщо це робить сі або пу, то це вважається навіть «поощрением»?!
Що ж такого має зеленський чого немає в трампа а хочеться так що аж дах зносить остаточно разом зі спіднім на людях?!
Саме на таких збочених на помсті і возять воду, навіть хусіти в сандалях. Трамп вже перетворився в пугало городнє. І це не настільки трагічно в мировому маштабів, як знищена ним довіра до будь яких слів обіцянок і тим більше договорів і гарантій США. Тепер це ніщо!
і тут містер супермен образився
Трамп просто мерзота.
Навіть не жартую, на жаль...
ЧЕРТ
https://www.youtube.com/watch?v=zfa-pkJIdJA