РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12150 посетителей онлайн
Новости Отношение Трампа к Путину и Зеленскому
12 528 88

Трамп разочарован как Путиным, так и Зеленским, однако особую враждебность он проявляет именно к лидеру Украины, - The New York Times

Как относится Трамп к Путину и Зеленскому

Президент США Дональд Трамп испытывает особую неприязнь к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Поскольку боится ядерной войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.

Трамп неоднократно называл Зеленского "плохим парнем", который якобы подталкивает мир к ядерной войне. Однако он признает, что сопротивление со стороны Зеленского понятно, ведь тот воюет против врага, который, похоже, намерен и дальше бомбить украинские города.

Что касается Путина, то к российскому диктатору Рамп преимущественно относится с большим уважением, хотя иногда выражает разочарование. Ранее он считал, что его "очень-очень хорошие отношения" с российским лидером помогут быстро завершить войну. Однако теперь Трамп на собственном опыте убедился, насколько ограниченным является рычаг влияния США, особенно с учетом того, что он не хочет предоставлять Украине больше оружия и финансирования.

Трамп рассматривал возможность введения новых санкций против России, но пока воздерживается от этого. Он также отказывается поддержать двухпартийный законопроект Сената, который инициировал сенатор-республиканец Линдси Грэм. Документ предусматривает жесткие экономические санкции против России.

После того, как в прошлом месяце Трамп назвал Путина "абсолютно сумасшедшим", он изменил риторику, заявив, что хочет дать российскому лидеру две недели, чтобы тот продемонстрировал признаки прогресса.

Сейчас же он говорит, что хочет заручиться поддержкой Путина в заключении ядерной сделки с Ираном.

"Я заявил президенту Путину, что Иран не может иметь ядерного оружия, и, как я понял, в этом вопросе мы имеем одинаковую позицию. Президент Путин выразил готовность присоединиться к переговорам с Ираном и, возможно, помочь как можно скорее завершить этот процесс", - написал Трамп в заявлении на Truth Social.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп репостнул статью о санкциях против РФ после удаления и возвращения своего поста о разговоре с Путиным

Автор: 

Зеленский Владимир (20849) путин владимир (31551) Трамп Дональд (5635)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+48
Трамп це негідник який грає на стороні рашиських злочинців ,відбілює і легалізує кривавого терориста.
показать весь комментарий
05.06.2025 07:36 Ответить
+45
Без різниці трампону хто є президентом України. Руда сволота просто хоче щоб Україна капітулювала та позбавила його клопоту. Падло. Гнида. Мерзотник.
показать весь комментарий
05.06.2025 07:37 Ответить
+28
А я поясню чого - бо Трамп хоче ОСОБИСТО собі міліарди які йому пообіцяла РФ, але робити це поки не може доки ми не капітулювали. + ми показуєм що можем посилати нарцисів з роздутим его і НЕ ДАЙ БОЖЕ так само зробить Канада і Данія - а Донні теж свого роду "собіратель земель"
показать весь комментарий
05.06.2025 07:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А я поясню чого - бо Трамп хоче ОСОБИСТО собі міліарди які йому пообіцяла РФ, але робити це поки не може доки ми не капітулювали. + ми показуєм що можем посилати нарцисів з роздутим его і НЕ ДАЙ БОЖЕ так само зробить Канада і Данія - а Донні теж свого роду "собіратель земель"
показать весь комментарий
05.06.2025 07:35 Ответить
Трамп це негідник який грає на стороні рашиських злочинців ,відбілює і легалізує кривавого терориста.
показать весь комментарий
05.06.2025 07:36 Ответить
так ще був Обама, а ще раніше Клінтон....
показать весь комментарий
05.06.2025 07:42 Ответить
Ніхто з них не загравав з путіном як трамп.
показать весь комментарий
05.06.2025 07:44 Ответить
пішов він в дупу,старий збоченець
показать весь комментарий
05.06.2025 10:26 Ответить
Не було б України - не було б проблем - по Трампу
показать весь комментарий
05.06.2025 07:37 Ответить
І ми всі добре розуміємо, хто йому це вклав у голову.
Лєпший друг, ху#ло болотне.
показать весь комментарий
05.06.2025 08:50 Ответить
Рудий довбо *** 😡😡😡
показать весь комментарий
05.06.2025 07:37 Ответить
Без різниці трампону хто є президентом України. Руда сволота просто хоче щоб Україна капітулювала та позбавила його клопоту. Падло. Гнида. Мерзотник.
показать весь комментарий
05.06.2025 07:37 Ответить
трампон сцикливий півень!
показать весь комментарий
05.06.2025 07:38 Ответить
Трумп - *****, тільки не плюгаве, а руде..
шо стало зі Світом?!
показать весь комментарий
05.06.2025 07:38 Ответить
Судак старий
показать весь комментарий
05.06.2025 07:40 Ответить
Ніколи не думав, що ДЕГЕНЕРАТ може ще й ДЕГРАДУВАТИ...
показать весь комментарий
05.06.2025 07:40 Ответить
Насчет деградации. По шкале одаренности 3 последних места занимают: имбецил, кретин, идиот. Товарищ Донни начинал с имбец., второй срок - кретин, но движение по шкале продолжается, не спорю. Впрочем, американцам вообще и целой республиканской партии США нравится же! За небольшими исключениями.
показать весь комментарий
05.06.2025 08:01 Ответить
Він подобався "Реднекам" і "Палаті представників", бо перші це (контекстний переклад) - тупі селюки, а другі (за невеликим виключенням) - безпринципні запроданці!
Але коли цей дібілоід згвалтував "Фондовий ринок", то "палата представників" почала чухати сраку й відхрещуватись від рудого довбо(ОЙ)ба, а "реднеки" почали вже питати, чому баланс їхніх пенсійних фондів просів і обвис як срака старої мавпи.
Рудий поки *************, але рейтинг його вже висить нижче ніж ота вище-згадана СРАКА...
показать весь комментарий
05.06.2025 10:19 Ответить
Здається, що час з'явитися на сцені цьому персонажу, ой як пора
показать весь комментарий
05.06.2025 07:41 Ответить
Чи оцьому. Ще краще буде.
показать весь комментарий
05.06.2025 09:22 Ответить
Всім раджу читати Павла Штепу. Він ще десь на початку 1970 років розповідав і про ядерну зброю, і про стосунки штаатів і совка(росії), таке враження, що це написано сьогодні.
показать весь комментарий
05.06.2025 07:41 Ответить
Можна коротко, про що там? Вперше чую таке
показать весь комментарий
05.06.2025 08:46 Ответить
Пуйло Трамп любить, як коханець коханця, а от НайвеличнійшАгА яйценоса ненаведить ще з 2019 року, тому це видання відкрило таємницю Полішинеля.
показать весь комментарий
05.06.2025 07:41 Ответить
Трамп не на того поставив.Нікчемна людина
показать весь комментарий
05.06.2025 07:42 Ответить
Трамп був упевнений що Зеленський легко прогнеться, а виходить що прогинатись доводиться Трампу. Тому і біситься.
Але пам'ятаємо - Trump Always Chickens Out.
показать весь комментарий
05.06.2025 07:42 Ответить
Трамп аб'юзер тому йому подобається плєшивий диктатор. В Америці теж саме будує. Республіканської партії в її класичному розумінні більш не має.
показать весь комментарий
05.06.2025 07:45 Ответить
Трамп намагається вирішити задачку, яка не має рішення. Він міцно висить на гачку у кремля і вже досить давно. Але виконати усі вимоги кремля так, щоб не засвітити голу дупу зрадника, Трамп не може. От і теліпається на гачку - з одного боку потай вмовляє кремль хочь на йоту поступитися, з іншого боку намагається підвести обгрунтування для припинення допомоги Україні - типу Україна сама винна. Останнім часом Трампу зламали гру європейці - бо і Україні допомагають, і на бздури путіна не ведуться - європейці усвідомлюють, що наступний удар буде по них. Трамп з пересеру набрався нахабності і навіть європейцям вставляє палки у колеса - але Європа не така проста і не така слабенька, як може здатися.
Зрадницька позиція Трампа досить скоро засвітиться на повну - коли закінчиться зброя "від Байдена" і Трамп закрутить дупою, як пропеллером, аби не давати Україні допомогу. Але це вже не вийде і обдурити Трамп може тільки самого себе.
Залишається сподіватися, що глибинна держава в США розбереться з Трампом, бо на кону репутація США, а за знищеною репутацією полетить у смітник і долар, і економіка США - бо нікому не потрібен такий паршивий партнер.
показать весь комментарий
05.06.2025 07:49 Ответить
Трамп просто ідіот. Просто клінічний ідіот з IQ 80.
Всі його дії, все життя - хоч якось викрутитися з ситуації
показать весь комментарий
05.06.2025 08:00 Ответить
Точно так. Саме тому, що Трамп ідіот - він і потрапив на гачок КДБ. Це взагалі загальна проблема російських спецслужб - усі, без винятку, кого росіяни вербують, є ідіотами апріорі.
показать весь комментарий
05.06.2025 08:06 Ответить
В нього IQ як кімнатна температура..
показать весь комментарий
05.06.2025 08:33 Ответить
Переворот в Вашингтоне. Трамп "удалён". Братание с Путиным сорвано. На сцене - генералы /№955/ Швец
https://www.youtube.com/watch?v=mP1o7JwhZIA
показать весь комментарий
05.06.2025 08:05 Ответить
Було би добре, але Швец - ще той "інформатор". Подивимося - побачимо.
показать весь комментарий
05.06.2025 08:07 Ответить
Цікаво іноді просто почитати заголовки на ютубі
показать весь комментарий
05.06.2025 09:05 Ответить
Точно. Певен, Ви знаєте, що майстерність писати заголовки в Ютюбі (і не тільки) полягає у тому. щоби надути душуроздираючу бульку і затягнути читача-глядача...
показать весь комментарий
05.06.2025 10:29 Ответить
прямо как смазливая Даша Счастливая или свитан: 9 МИНУТ НАЗАД! Сотни ПОГИБШИХ! Удар по КРАСНОЙ площади! 150 ДРОНОВ ВЗОРВАЛИ,,, (4недели назад)
показать весь комментарий
05.06.2025 10:05 Ответить
США перенаправляют ключевые компоненты ПВО от Украины к своим войскам на Ближнем Востоке Источник: https://www.ponomaroleg.com/ssha-perenapravlyayut-klyuchevye-komponenty-pvo-ot-ukrainy-k-svoim-vojskam-na-blizhnem-vostoke/
Трамп, на підхваті у прутіна, заробляє гроші, на гешефті від убивства Українців! Ось такий, у нього «діл»!!
показать весь комментарий
05.06.2025 10:24 Ответить
Рейган перевартається в труні.
Декілька старих КГБншиків залякали весь світ блефом з ЯЗ.
І тепер творять всяку мерзоту, включно з ГЕНОЦИДОМ європейського народу.
В старі часи США привели б своя ЯЗ в готовність - і від ***** б не чемонадчики носили, а контейнери
показать весь комментарий
05.06.2025 07:55 Ответить
та йде він на *** , ідіот сцикливий
показать весь комментарий
05.06.2025 07:56 Ответить
якщо твій друг ***** та підарас,то хто ти, питання риторичне.
показать весь комментарий
05.06.2025 08:00 Ответить
Трамп - це президент 2 тижні і він слабкий, бо його 2 тижні- це місяці, коли він придумує нову відмазку. Він типовий УХИЛЯНТ. Не можна від нього чекати сильних дій, їх ніколи не буде, бо не може бути апріорі.
показать весь комментарий
05.06.2025 08:06 Ответить
Пиз...бол!Трамп зателефонував пуйлу щоб виразити співчуття по факту знищення 30% стратегічної авіації.Цинік,не дзвонив по факту загибелі українців.
показать весь комментарий
05.06.2025 08:06 Ответить
Трамп-там-там недолугий-невіглас якому нести несенітницю,що дурню з гори котитися.
показать весь комментарий
05.06.2025 08:08 Ответить
а от був би тоді трамп не трамп то війни точно не було б.
зобідили діду - памперс не змінили...
а між тим деяки винахідливі придприємці вже працюють над дуовалізою без перегородки до наступних перемовин *****-мурло!
показать весь комментарий
05.06.2025 08:10 Ответить
Діяльність 47-го може бути прологом до фільму "Civil War"
показать весь комментарий
05.06.2025 08:12 Ответить
Останнім часом мені дуже соромно. Не тільки за себе, за всіх нас.
Ми, Україна, єдині, хто стоїть між Трампом і його пристрасним бажанням дружити з путіним.
Якби не ми, Трамп би вже давно уклав з путіним ЧУДОВУ УГОДУ!!! Прекрасну угоду, якої ніколи б не було, якби ТРАМП не був ПРЕЗИДЕНТОМ!!
Трамп вбивав би кого хотів у Західній півкулі, путін - у Східній півкулі. Хіба не ЧУДОВА угода?? І вони б торгували нафтою і айфонами, проводили конкурс міс-Америка у Вологді і грали в хокей з Овечкіним і Кабаєвою.
Але тут ми. Карт немає, а ми все не вмираємо і не вмираємо. Псуємо стосунки двох НАЙВЕЛИЧНІШИХ лідорів всіх часів. Стоїмо і стоїмо. Ще й співаємо. І дулі тикаємо.
Варвари, що з нас взять.
показать весь комментарий
05.06.2025 08:12 Ответить
трампон нагадує самозакохану та істеричну бабу. Сьогодні він говорить одне, завтра зовсім інше. Але одне у нього залишається незмінним - його повага до диктаторів та тиранів. Які б він не робив обіцянки, він завжди їх буде порушувати, якщо це зачіпатиме інтереси покидьків типу *****.
показать весь комментарий
05.06.2025 08:15 Ответить
руда потвора не просто боїться *****,вона/воно цепеніє лише почує його погоняло..
показать весь комментарий
05.06.2025 08:15 Ответить
Мені ціково,що за компромат на нього у свинособак..
показать весь комментарий
05.06.2025 08:19 Ответить
Воно тобі навіщо, то що є, то вже доведено, тримають його за яйця так, що він не тільки ЄС готов злити, а і Америку раком поставити
показать весь комментарий
05.06.2025 08:27 Ответить
Хто зна. Але я не уявляю, яким він має бути щоб остаточно з тіло видуло не тільки душу але і гідність до нуля.
показать весь комментарий
05.06.2025 08:33 Ответить
Нє пєл давно і спєл гівно.
показать весь комментарий
05.06.2025 08:20 Ответить
Він ніколи не пробачить Зеленському свій імпічмент, трамп ненавидить його, а страждає Україна. Ця ненависть і об'єднала трампа та х.ла.
показать весь комментарий
05.06.2025 08:21 Ответить
Я недумаю, що ху...ло ненавидить зеленського, ну, хіба що після дня Малюка це можливо, але наврядчі, бо в нього не те, що в трампа, а все йде за його планом, хай і не в усьому.
показать весь комментарий
05.06.2025 08:32 Ответить
А як можливо бути розчарування від куратора та годувальника ху...ла. Він знає, що ху...ло не сперечається, він наказує
показать весь комментарий
05.06.2025 08:24 Ответить
показать весь комментарий
05.06.2025 08:24 Ответить
Як точно.
Ще не вистачає в іклах цього блохастого кота стікаючої кров'ю дитини яку йому завадили зжерти, а доні мріє про ситого котяру.
показать весь комментарий
05.06.2025 08:30 Ответить
Така пророча фреска вже кілька столітть існує
показать весь комментарий
05.06.2025 09:06 Ответить
Погані новини. Тепер Трамп відбілюватиме Окурка заради фейкової угоди з іраном.

Авжеж ніякої угоди не буде, зате можна й надалі не вводити санкції та тягнути час на крові.
показать весь комментарий
05.06.2025 08:25 Ответить
Взагалі немає сенсу цитувати, згадувати, обговорювати найбільший сором США. Перейматися неадекватністю дегенеруючої особи, щоб псувати собі нерви. Тільки американці можуть вирішити проблему, яку створили.
показать весь комментарий
05.06.2025 08:26 Ответить
Повністю згоден
показать весь комментарий
05.06.2025 08:28 Ответить
І що ж такого саме трампу зробив зеленський?
Сре йому на голову і в неї путін. Принижує його на весь світ путін і сі, і навіть хусіти в сандалях.

Тих знань, що можна почерпнути з інтернету, вистачає аби зробити висновок, що найбільше зневажає трамп тих кому заздрить і кого боїться, та особливо тим хто йому перейшов дорогу до влади і ще через махрові мохнаті як хащі ревнощі.

Срати на нього, я так розумію, для нього не є образою. А якщо це робить сі або пу, то це вважається навіть «поощрением»?!

Що ж такого має зеленський чого немає в трампа а хочеться так що аж дах зносить остаточно разом зі спіднім на людях?!
показать весь комментарий
05.06.2025 08:27 Ответить
Трамп ще з 19-го року щиро ненавидить зеленського.
показать весь комментарий
05.06.2025 09:12 Ответить
Цей список набагато довший, кілька томів книги з форматом сторінки в А-1.
показать весь комментарий
05.06.2025 09:33 Ответить
Ще у 2019 році трумп повірив зеленському, що той знайде вбивчий компромат на сина Байдена (пам'ятаєте: "Мій прокурор на 100 відсотків!"?). Трумп тоді облажався по повній, бо голосно заборонив давати Україні воєнну допомогу та вже проголосовані Конгресом джавеліни, поки не одержить цей компромат, стовідсотковий прокурор відмовився грати у ці ігри, зелена мавпа розвела руками: "ну нє шмагла я, нє шмагла!", а трумп отримав свій перший імпічмент. Тоді він дуже його злякався, бо міг залишити Білий Дім назавжди на самому початку першої каденції (підфартило тоді йому з республіканським Сенатом - імпічмент був оголошений, але трумпа не звільнили). І цього страху і своїх мокрих штанів він ніколи не пробачить ані зеленському зокрема, ані Україні взагалі.
показать весь комментарий
05.06.2025 10:06 Ответить
Іноді мені здається, що і прагнення стати президентом в США у Трампа було суто заради помсти, більш схожої на криваву вендету, і більше жодних крім цього мотивів. Я думаю я права. Як не печально для всього світу.
Саме на таких збочених на помсті і возять воду, навіть хусіти в сандалях. Трамп вже перетворився в пугало городнє. І це не настільки трагічно в мировому маштабів, як знищена ним довіра до будь яких слів обіцянок і тим більше договорів і гарантій США. Тепер це ніщо!
показать весь комментарий
05.06.2025 10:23 Ответить
КУПИВ КУЙЛО ДЛЯ СЕБЕ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ .А ПІСЛЯ ЦЬОГО ЩЕ Й І ПРЕЗИДЕНТА США.І В НИХ ОДНА І ТА Ж МЕТА- ЗНИЩЕННЯ ДЕРЖАВИ УКРАЇНИ (ТРІАДА )
показать весь комментарий
05.06.2025 08:33 Ответить
😢
показать весь комментарий
05.06.2025 09:34 Ответить
гольфіст спокійнісенько лизав дупу кремлю, а тут атака на літаки, кремль обісрався і все гівно у роті америки, звісно він незадоволений не путіним
показать весь комментарий
05.06.2025 08:42 Ответить
Як же так, без головного рятівника України, рашистам надерли зад?
і тут містер супермен образився
показать весь комментарий
05.06.2025 08:43 Ответить
Не бывает президентов в чём-то очень хороших, а в остальном - полных идиотов!
показать весь комментарий
05.06.2025 08:45 Ответить
Людоньки, ви що, не бачите що він куплений чи завербований Ху?лом, та просунутий на цю виборчу посаду болотними політтехнологами, як втім й наш Скумбрій. Ви ж тут пишете, що він, м'яко кажучи, несповна розуму, але то геть інше!
показать весь комментарий
05.06.2025 08:51 Ответить
Якщо у реченні є слово "але", то то що написано до нього - не має ніякого значення.

Трамп просто мерзота.
показать весь комментарий
05.06.2025 09:07 Ответить
Лідер України...і всі замовкли про вибори...
показать весь комментарий
05.06.2025 09:08 Ответить
ЗМІ так завзято коментують щоразу що сказав Трамп, намагаючись вгледіти в цих словах якусь розумну стратегію, політику і тд. Як бридко ці всі ЗМІ будуть виглядати по закінченню каденції Трампа, коли виявиться що ніякої розумної стратегії і не було, а в них 4 роки дурень, злочинець і шестиразовий офіційний банкрот по життю, обіймав найвищу посаду в країні! Але звісно "прозріння" можливе ще до завершення каденції.
показать весь комментарий
05.06.2025 09:20 Ответить
Так , смішно .. коли 6 разовий банкрот випускає книгу " Мистецтво угод " .
показать весь комментарий
05.06.2025 10:00 Ответить
показать весь комментарий
05.06.2025 09:35 Ответить
З таким підходом Трамп скоро почне постачати зброю на рашу.
показать весь комментарий
05.06.2025 09:37 Ответить
Та й Київ томагавками обстрілювати.
Навіть не жартую, на жаль...
показать весь комментарий
05.06.2025 10:09 Ответить
Війна буде. Просто Трамп обрав і ганьбу, і війну одночасно
показать весь комментарий
05.06.2025 09:40 Ответить
рыжий даун
показать весь комментарий
05.06.2025 09:49 Ответить
Ай молодець. Ганчірка
показать весь комментарий
05.06.2025 09:52 Ответить
Солі насипати Трампу на хвіст.
показать весь комментарий
05.06.2025 09:53 Ответить
Ждем от трампа запрета удары рфской авиации в тылу. 100% будет требовать. Сказал бы уже сразу прекратите огонь пускай вас окупируют. Чучало пытается скрыть свои кремлевские цели под благим делом.
ЧЕРТ
показать весь комментарий
05.06.2025 09:54 Ответить
краснов - "трампакс", дійсно величезний крок до III світової війни!
показать весь комментарий
05.06.2025 09:57 Ответить
українці зе і не були очаровані, дивлячись на те, як це недолуге впустило війну в Україну, а тепер бігає по світу з протягнутою рукою. А що до трампа - він просто ідіот...
показать весь комментарий
05.06.2025 09:57 Ответить
Ви забули згадати *****.
показать весь комментарий
05.06.2025 10:31 Ответить
ТрамПодонок...
показать весь комментарий
05.06.2025 10:05 Ответить
Це ПАДЛО порівнює жертву та агресора в одній площині!Ні слова хто на кого напав,хто окупував території!!Засцяне ЧМО!!
показать весь комментарий
05.06.2025 10:24 Ответить
С этой ржавой ****** всё понятно, слабоумное существо полностью подконтрольное кремлю, чёрный бизнес 80-90 в ПИД...раше, бабки рыболовлева и не только+ деменция с нарциссизмом...но кто вёл дип.работу с Штатами.. фсбєшник Елдак, его ставленница маркарова ресторатор , сибига с уровнем английского 8 класса...с бениним Нариком Украина проигрывает во всём, Оманский договорняк ни кто не отменял...
показать весь комментарий
05.06.2025 10:29 Ответить
трамп - TACO, або Trump Always Chickens Out (Трамп завжди дає задню)
показать весь комментарий
05.06.2025 10:38 Ответить
Любов до путіна передається через ліжко: доведено Дарреном Бітті
https://www.youtube.com/watch?v=zfa-pkJIdJA
показать весь комментарий
05.06.2025 10:43 Ответить
 
 