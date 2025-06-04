Трамп репостнул статью о санкциях против РФ после удаления и возвращения своего поста о разговоре с Путиным

После того, как президент США опубликовал, удалил и снова вернул пост о своем разговоре с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, он зарепостил статью The Washington Post о том, что Конгресс может предоставить ему рычаги влияния для давления на Путина, приняв закон о новых санкциях против России.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на аккаунт Трампа в TruthSocial.

В статье WP говорится, что Путин, "очевидно, не хочет мира", поэтому его нужно заставить прекратить войну.

"Для этого Трампу нужны большие рычаги влияния. Конгресс может предоставить ему это, приняв Закон о санкциях против России, двухпартийную инициативу", - отмечается в материале.

Как пишет WP, закон может перекрыть важнейший источник финансирования Кремля, запретив операции с российскими банками в сфере энергетики. Кроме того, эта инициатива может ввести 500-процентный вторичный тариф для любой страны, покупающей уран, природный газ, нефть или нефтепродукты и нефтехимическую продукцию российского происхождения.

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"Это даст Трампу возможность эффективно вытеснять продажи российских энергоресурсов с мирового рынка, что приведет к разрушению российской экономики и лишит Путина средств для продолжения агрессии против Украины", - говорится в статье.

Трамп не комментировал эту статью, кроме того он зарепостил еще несколько материалов после публикации о разговоре с Путиным.

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил о телефонном разговоре с Путиным, который длился более часа. Они обсудили, в частности, удары Украины по стратегическим самолетам РФ на авиабазах.

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