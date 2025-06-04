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Трамп репостнул статью о санкциях против РФ после удаления и возвращения своего поста о разговоре с Путиным

Дональд Трамп

После того, как президент США опубликовал, удалил и снова вернул пост о своем разговоре с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, он зарепостил статью The Washington Post о том, что Конгресс может предоставить ему рычаги влияния для давления на Путина, приняв закон о новых санкциях против России.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на аккаунт Трампа в TruthSocial.

В статье WP говорится, что Путин, "очевидно, не хочет мира", поэтому его нужно заставить прекратить войну.

"Для этого Трампу нужны большие рычаги влияния. Конгресс может предоставить ему это, приняв Закон о санкциях против России, двухпартийную инициативу", - отмечается в материале.

Как пишет WP, закон может перекрыть важнейший источник финансирования Кремля, запретив операции с российскими банками в сфере энергетики. Кроме того, эта инициатива может ввести 500-процентный вторичный тариф для любой страны, покупающей уран, природный газ, нефть или нефтепродукты и нефтехимическую продукцию российского происхождения.

Читайте: Трамп просит Сенат США отложить рассмотрение законопроекта об усилении санкций против РФ, - глава комитета Викер

"Это даст Трампу возможность эффективно вытеснять продажи российских энергоресурсов с мирового рынка, что приведет к разрушению российской экономики и лишит Путина средств для продолжения агрессии против Украины", - говорится в статье.

Трамп не комментировал эту статью, кроме того он зарепостил еще несколько материалов после публикации о разговоре с Путиным.

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил о телефонном разговоре с Путиным, который длился более часа. Они обсудили, в частности, удары Украины по стратегическим самолетам РФ на авиабазах.

Также читайте: США пока не одобрили решений по новой военной помощи Украине, потому что Трамп хочет завершить войну, - Уитакер

Автор: 

путин владимир (31544) санкции (11450) Трамп Дональд (5631)


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Топ комментарии
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МАРАЗМУ КРЄПЧАТЬ УЖЄ БОЛЄЄ НЄКУДА

А ДЖНОСОН з ПАЛАТИ вже сказав - знімають обговорення санкцій з повістки...
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04.06.2025 22:13 Ответить
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І що це означає? де пояснювальна бригада ОПешних ботів?
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04.06.2025 22:09 Ответить
Пояснюю. Без ОПешних ботів. Тампон почухав ліву крашанку поговорив з ******. Потім натиснув червону кнопку йому принесли Коку. Після Коки почухав праву крашанку і репостнув.
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04.06.2025 22:14 Ответить
Йому треба саме ОПшні, він жертва телемарахфону
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04.06.2025 22:15 Ответить
А! Ну якщо так, то тоді дійсно у людини проблеми серйозні
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04.06.2025 22:18 Ответить
клоуни
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04.06.2025 22:10 Ответить
Трампа починає ковбасити?
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04.06.2025 22:12 Ответить
Невже колись переставало ковбасити?
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04.06.2025 22:13 Ответить
Зараз в нього цуцванг - кожний наступний крок - ше більша муйня
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04.06.2025 22:21 Ответить
О!, я не читав коменти, а прокоментував інфу зразу. Я повторився; а ви, що називається, "з язика зняли"
Мені соромно: я, шахіст, забув про найдоречніший термін в таких випадках: :ЦУГЦВАНГ.
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04.06.2025 22:27 Ответить
Щось перемкнуло в маразматичній голові американського рюріка. ІноСМІ писали, що помічники Трампа виконують його вказівки лише коли він їх повторює двічі.
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04.06.2025 22:12 Ответить
Ви ж не думаєте, що це рудий сам постить в соцмережі?
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04.06.2025 22:17 Ответить
Truth Social (TRUTH Social) соц сітка самого Трампа, не просто мережа. Може і не сам, але полюбасу він це контролює та погоджує. Бо це не просто прес-релізи.....
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04.06.2025 22:20 Ответить
але сам не здатен такі розлогі тексти писати і уваги та фокусу нема стільки літер вичитати. десь посередині абзацу вже байден починає проміж рядків в очі кидатись і програні минулі вибори)
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04.06.2025 22:26 Ответить
МАРАЗМУ КРЄПЧАТЬ УЖЄ БОЛЄЄ НЄКУДА

А ДЖНОСОН з ПАЛАТИ вже сказав - знімають обговорення санкцій з повістки...
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04.06.2025 22:13 Ответить
Не обговорення, а прийняття. Наступного тижня знов внесуть.
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04.06.2025 22:19 Ответить
Трмап! Дякую редакторам.
Не виправляйте, най так і буде трмап.
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04.06.2025 22:15 Ответить
Це нагадує розмову голума з володаря кілець з самим собою, один в один!
"Ми дочекаємося пока вони заснуть та заберемо нашу прелєсть!
Ніі хозяін добрий, він дбає про нас!!
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04.06.2025 22:15 Ответить
Справжній Трмап - от ні дать ні взять трмап
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04.06.2025 22:16 Ответить
Неимоверно тупая и мерзкая сволочь...
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04.06.2025 22:16 Ответить
це все *****..найбільші покупці російської нафти Індія та Китай. Індія созник США тож ніхуа тут не буде..А з Китаєм Трамп і так обісрався, тож якісь 500% то просто маячня і популізм..
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04.06.2025 22:16 Ответить
Індія такий самий союзник США, як і Україна.
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04.06.2025 22:22 Ответить
Та він схоже п'яний в - соплі .!! То пише , то видаляє , то знову пише , потім щось там репостить .
Таке враження що у нього в голові - нейрони однієї півкулі , оголосили війну нейронам іншої ,, і війна зараз в самому розпалі .
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04.06.2025 22:17 Ответить
Вочевидь це не він пише, а найманий SMM-ник.
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04.06.2025 22:20 Ответить
Трмап такой трмап.
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04.06.2025 22:19 Ответить
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04.06.2025 22:23 Ответить
Він вже не знає, що робити, після втику свого куратора з луб'янки *****. В таких випадка - що не зробиш, то все на шкоду.
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04.06.2025 22:25 Ответить
Зара Трумп дасть майстер-клас по ходінню у північно-південному напрямку!
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04.06.2025 22:25 Ответить
 
 