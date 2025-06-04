Путин пообещал ответить на операцию Украины "Павутина" на аэродромы РФ, - Трамп (дополнено)
Президент США Дональд Трамп сообщил о телефонном разговоре 4 июня с российским диктатором Владимиром Путиным, который длился более часа. Они обсудили, в частности, удары Украины по стратегическим самолетам РФ на авиабазах.
Об этом Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.
Дополнено в 20:50.Трамп удалил свое сообщение в соцсети о сегодняшнем телефонном разговоре с Путиным.
Дополнено в 21:00. Впоследствии лидер США вернул сообщение.
"Я только что завершил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Разговор длился примерно один час и 15 минут. Мы обсудили атаку Украины на российские самолеты, стоявшие на стоянке, а также различные другие атаки, которые происходят с обеих сторон. Это был хороший разговор, но не тот разговор, который приведет к немедленному миру. Президент Путин сказал, и очень решительно, что ему придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы", - написал американский президент.
Кроме того, во время разговора Трамп и Путин обсудили Иран и так называемую ядерную сделку, которую американский лидер предложил Тегерану.
"Я заявил президенту Путину, что Иран не может иметь ядерное оружие, и я считаю, что в этом вопросе мы пришли к согласию. Президент Путин предположил, что примет участие в обсуждениях с Ираном и, возможно, сможет быть полезным для быстрого завершения этих переговоров. По моему мнению, Иран не спешит с решением по этому очень важному вопросу, и нам нужен окончательный ответ в кратчайшие сроки", - добавил Трамп.
Спецоперация СБУ "Павутина"
По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.
Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.
Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена в результате спецоперации СБУ "Павутина" составила 7 миллиардов долларов США.
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Павутина".
3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 01 июня 2025 года, поражен 41 российский военный самолет.
Также ряд СМИ сообщали, что Украина не проинформировала заранее администрацию президента США Дональда Трампа о спецоперации СБУ "Павутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.
В то же время, по данным CNN, министр обороны США Пит Хэгсет регулярно получал обновленную информацию о спецоперации СБУ "Павутина" по поражению самолетов российской дальней авиации.
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- для нинішнього Ірана Московія Трупіна - то майже порожнє місце, щоб вони там дуже до кремлівського володаря чемоданів дослухалися..
і лише для нестабільного Трумпа, якого на старості років потягло на терористів-диктаторів та кацапдрв, плюгаве ***** з кремлівсього бункера й досі являється авторитетом..
***** не потрібна ніяка причина для удару, це раз.
А два це те, що скоріше це буде типовий удар ракетами куди попаде. Ну я сподіваюся, це операція "Павутина" це лише перша фаза.
*****, з нагоди утилізації стратегічного повітряного флоту, витягнув найбільший свій чемоданчик.
Відкрив його, а там Трамп, насрав тому в рот з горкою вище чуба, закрив і поставив не далеко від себе.
Просто біля Мар-а-Лаго припаркувалася підозріла фура, і стало чутно якесь дивне дзижчання.
Всі ми помітили завалене їбало Трампа після атаки українських безпілотників по російських авіабазах і знищення ядерних бомбардувальників.
А чого так? Шо мовчим? Хоча до цього так говорив, так говорив.
З боку європейських партнерів теж ми не спостерігаємо якоїсь великої радості. Ну є кілька відгуків від тих, хто нічого не рішає, типу Бориса Джосона, а загалом глибока стратегічна мовчанка.
Здавалося б, чого не радіти? Ви всі так боялися ядерної зброї росії - ну ось ми зменшили приблизно на 41 штуку кількість літаків, які можуть цю ядерну зброю запускати. По вас запускати в тому числі.
І судячи з невстановлених вибухів у порту Сєвєромоська, де знаходяться російські атомні човни, недалекий той час, коли і ці глиняні ножки в ядерного Колосса підкосяться завдяки українській винахідливості.
Питається - що ж ви не радієте, що Україна знайшла спосіб вдарити по російській ядерній величі, якої ви так боялися?
Сьогодні The New York Times викотила статтю, яка все пояснює.
Виявляється, вони там всі в глибокому шокові, бо рухнуло все. Першими заговорили військові.
«Україна вивела війну на новий рівень».
«Операція «Павутина» показала, що можна за допомогою дрона за $600 знищити літак вартістю понад $100 млн».
І не тільки літак, розуміємо ми. Що завгодно.
«За словами представника міноборони європейської країни НАТО, удари України очевидно змусять союзників переглянути вразливість своїх військових об'єктів».
Еге ж.
«Українці показали, що можуть за лічені місяці дешево й ефективно створити те, що західні країни десятиліттями не можуть створити за величезні гроші».
Звісно.
«Ми поступово починаємо усвідомлювати загрозу, яку становлять безпілотники для американських військових баз, розташованих у багатьох країнах і регіонах світу».
Отакої.
«Ці бази навряд чи мають захист від зброї малої дальності, й урок української атаки полягає в тому, що удар по великих базах, де розташовується безліч літаків, може бути завданий у будь-який момент».
Та ви шо.
«Ба більше, проєкт Дональда Трампа «Золотий купол» вартістю $175 млрд, який має за допомогою в тому числі космічних апаратів захистити США від будь-яких видів ракет, може виявитися марною витратою коштів», - генерал Бен Ходжес, екс-командувач армії США в Європі.
Ну да, один удар фпв-дрончиком по вашому космічному апарату - і всьо.
Ви ж самі все це й зробили.
Це ж було ваше рішення - спочатку відібрати в України всю зброю, не тільки ядерну, взагалі - всю, і залишити її голою і босою перед обличчям ************ сусіда.
З самого початку вторгнення росії це було ваше рішення - давати Україні зброї якомога менше, в той час коли росіяни ******* по нам всіма можливими ракетами, бомбами і артилерією, коли співвідношення снарядів на полі бою складало 1 до 10.
Ви все це бачили, і все одно придумували якісь брехні, кручені формулювання про ескалацію і те де, шо завгодно - аби тільки не давати Україні достатньо зброї - щоб не розгнівати росіян.
Це ж було ваше рішення - не давати Україні далекобійні ракети. Ви і весь світ спостерігав, як розбомблені українські міста стікають кров'ю, мало не щодня - нові трагедії, нові розвалені будинки, розірвані люди на вулицях, квіти і ведмедики на дитячих качельках.
Ви на все це дивилися і допомагали тільки словами про «глибоке занепокоєння».
Українці просили вас, благали: дайте нам далекобійну зброю - зруйнувати їхні авіабази, звідки злітають бомбардувальники.
Українці їздили до вас зі спеціальною місією: ось список, ось - *****, дивіться: карту привезли, на карті - ці військові бази, по яких ми будемо стріляти вашими ракетами.
Ні по чому іншому ми стріляти не будемо, ***** нам той Кремль, ми хочемо, щоб росія припинила вбивати наших людей.
Ні. Не давали.
Ще й знущалися. Далекобійні ракети дали, а дозвіл стріляти ними по росії не дали.
Після удару по Охматдиту, коли інтернет заполонили фото закривавлених хворих дітей, і всі соцмережі вибухнули від люті одним-єдиним посланням: та дозвольте нарешті Україні вдарити у відповідь! - ні, не дозволили.
Речник Білого дому, тоді ще байденовського, в той день, 8 липня, вийшов і сказав: «У нашій політиці щодо України нічого не змінилося».
А тепер ви дивуєтеся, чому Україна стала розробляти дрони.
Багато своїх дронів. Стала їх вдосконалювати і виводити на новий рівень. Щоб не тільки воювати ними на лінії фронту, а й щоб дістати цими дронами до російських авіабаз, звідки злітають їбучі бомбардувальники, які вбивають українців. І куди нічим іншим вона дістати не могла.
Українці мають право знищувати ці бази і ці бомбардувальники. І в них немає іншого вибору - вони це змушені робити, щоб вижити.
Якби Україна мала неміряну кількість ВАШИХ далекобійних ракет, то в неї не було би потреби розробляти операцію «Павутина», бо вона би шмалила тими ракетами по російських авіабазах.
Але ж ракети ви їй не дали, і воно бачте, як вийшло.
«Російські військові теж зроблять висновки і спробують повторити подібні операції в Україні чи пізніше в країнах НАТО, і західним військовим треба бути до цього готовими», - кажуть військові коментатори для The New York Times.
А ізраїльський військовий експерт називає 1 червня - день здійснення операції - початком нової ери.
Бо те, що зробила Україна, коштує так дешево, що це можуть зробити практично будь-які терористичні організації - а вони мають, повірте, незліченну кількість ідей про те, які об'єкти атакувати там, на Заході - і в США, і в Європі.
Будь-яка людина, яка має середню технічну підготовку і 3D-принтер, з куплених на Амазоні гімна і палок може виготовити дрони і організувати ось таку скоординовану атаку.
І тепер, жаліється експерт, Ізраїлю, Сполученим Штатам, Європі - їм всім треба повністю міняти стратегію захисту як цивільних об'єктів, так і військових.
Всі їхні громіздкі установки і машинерія, які коштують мільйони, виявляються нічого не вартими перед копійчаними дронами.
Оце вам таке.
Як кажуть воїни NAFO, dildo of consequences rarely comes lubricated.
Україна знову змінила світ.
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за пресс-секретаря у х у йла чемоданного.
никогда еще америка не садилась настолько глубоко на бутылку.
весь мир видит этот позор и только 100 миллионов дол бо е бов из кагорты магашистов верят в то, что это божья роса.