Путин пообещал ответить на операцию Украины "Павутина" на аэродромы РФ, - Трамп (дополнено)

Президент США Дональд Трамп сообщил о телефонном разговоре 4 июня с российским диктатором Владимиром Путиным, который длился более часа. Они обсудили, в частности, удары Украины по стратегическим самолетам РФ на авиабазах.

Об этом Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

Дополнено в 20:50.Трамп удалил свое сообщение в соцсети о сегодняшнем телефонном разговоре с Путиным.

Дополнено в 21:00. Впоследствии лидер США вернул сообщение.

"Я только что завершил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Разговор длился примерно один час и 15 минут. Мы обсудили атаку Украины на российские самолеты, стоявшие на стоянке, а также различные другие атаки, которые происходят с обеих сторон. Это был хороший разговор, но не тот разговор, который приведет к немедленному миру. Президент Путин сказал, и очень решительно, что ему придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы", - написал американский президент.

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Кроме того, во время разговора Трамп и Путин обсудили Иран и так называемую ядерную сделку, которую американский лидер предложил Тегерану.

"Я заявил президенту Путину, что Иран не может иметь ядерное оружие, и я считаю, что в этом вопросе мы пришли к согласию. Президент Путин предположил, что примет участие в обсуждениях с Ираном и, возможно, сможет быть полезным для быстрого завершения этих переговоров. По моему мнению, Иран не спешит с решением по этому очень важному вопросу, и нам нужен окончательный ответ в кратчайшие сроки", - добавил Трамп.

Спецоперация СБУ "Павутина"

По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена в результате спецоперации СБУ "Павутина" составила 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Павутина".

3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 01 июня 2025 года, поражен 41 российский военный самолет.

Также ряд СМИ сообщали, что Украина не проинформировала заранее администрацию президента США Дональда Трампа о спецоперации СБУ "Павутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.

В то же время, по данным CNN, министр обороны США Пит Хэгсет регулярно получал обновленную информацию о спецоперации СБУ "Павутина" по поражению самолетов российской дальней авиации.

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