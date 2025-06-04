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Новости Разговор Тампа с Путиним Операция СБУ Павутина
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Путин пообещал ответить на операцию Украины "Павутина" на аэродромы РФ, - Трамп (дополнено)

Трамп поговорил с Путиным и отреагировал на операцию

Президент США Дональд Трамп сообщил о телефонном разговоре 4 июня с российским диктатором Владимиром Путиным, который длился более часа. Они обсудили, в частности, удары Украины по стратегическим самолетам РФ на авиабазах.

Об этом Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

Дополнено в 20:50.Трамп удалил свое сообщение в соцсети о сегодняшнем телефонном разговоре с Путиным.

Дополнено в 21:00. Впоследствии лидер США вернул сообщение.

"Я только что завершил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Разговор длился примерно один час и 15 минут. Мы обсудили атаку Украины на российские самолеты, стоявшие на стоянке, а также различные другие атаки, которые происходят с обеих сторон. Это был хороший разговор, но не тот разговор, который приведет к немедленному миру. Президент Путин сказал, и очень решительно, что ему придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы", - написал американский президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США пока не одобрили решений по новой военной помощи Украине, потому что Трамп хочет завершить войну, - Уитакер

Кроме того, во время разговора Трамп и Путин обсудили Иран и так называемую ядерную сделку, которую американский лидер предложил Тегерану.

"Я заявил президенту Путину, что Иран не может иметь ядерное оружие, и я считаю, что в этом вопросе мы пришли к согласию. Президент Путин предположил, что примет участие в обсуждениях с Ираном и, возможно, сможет быть полезным для быстрого завершения этих переговоров. По моему мнению, Иран не спешит с решением по этому очень важному вопросу, и нам нужен окончательный ответ в кратчайшие сроки", - добавил Трамп.

Трамп

Спецоперация СБУ "Павутина"

По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена в результате спецоперации СБУ "Павутина" составила 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Павутина".

3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 01 июня 2025 года, поражен 41 российский военный самолет.

Также ряд СМИ сообщали, что Украина не проинформировала заранее администрацию президента США Дональда Трампа о спецоперации СБУ "Павутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.

В то же время, по данным CNN, министр обороны США Пит Хэгсет регулярно получал обновленную информацию о спецоперации СБУ "Павутина" по поражению самолетов российской дальней авиации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В НАТО заявили, что в результате операции СБУ "Павутина" повреждено около 40 самолетов РФ, из них от 10 до 13 уничтожено

Автор: 

Иран (1827) путин владимир (31544) россия (96139) Трамп Дональд (5631)


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Топ комментарии
+44
Трамп нарешті у відкриту зізнався що він х..ловський "передаст".
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04.06.2025 19:54 Ответить
+36
Трамп-Тако-Передаст.
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04.06.2025 19:54 Ответить
+28
А за загибель мирних людей в Україні кожен день не згадували? Дві старі дупи порозмовляли...
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04.06.2025 19:55 Ответить
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04.06.2025 20:21 Ответить
Біба та Боба
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04.06.2025 20:24 Ответить
рудий, обіссяний куколд.
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04.06.2025 20:25 Ответить
Де вони такого черта кацапського знайшли?Американці,..цеж як надо було зігувати щоби кремлевську гниду вибрати...
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04.06.2025 22:07 Ответить
Треба було не визнавати це нашою операцією
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04.06.2025 20:25 Ответить
Золоті слова. Це не ми, і Келлог та Трамп мовчки обсираються. Но Зелька та Малюк заради сіюмінутного піара потужно все здали і дали карти проти нас сраний ковбооям та Путіну.
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04.06.2025 20:27 Ответить
Важко мовчати, коли хронічний пронос...
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04.06.2025 21:10 Ответить
А ***** Трампону тепер не здався божевільним?((А може смерті сумчан другого дня ,то і була рефлексія бункерного(Рудий під"р((Добре ,що Малюк цього не читає,а просто робить свою роботу.
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04.06.2025 20:26 Ответить
Ти довбойоба кусок ******* свою останю як ти кажешь карту, ти попросив сенат відкласти госування з приводу санкцій, все, тебе патрон зіляв в унітаз, або якшо бути прямолінейним, тибою пожертували і тепер ти як обично банкрот без фішек!
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04.06.2025 20:27 Ответить
У Трампа любі друзі - ***** в жопу відро, аятоли бо получу звізди, ну і ким чин ін і х-й з ним
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04.06.2025 20:28 Ответить
Трампон став речником пуйла ? ))
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04.06.2025 20:29 Ответить
Трумп - лошара.. ганьбить і принижує своїми дебільними закидонами пристойну (принаймні так вважалося донедавна) державу, США..
- для нинішнього Ірана Московія Трупіна - то майже порожнє місце, щоб вони там дуже до кремлівського володаря чемоданів дослухалися..
і лише для нестабільного Трумпа, якого на старості років потягло на терористів-диктаторів та кацапдрв, плюгаве ***** з кремлівсього бункера й досі являється авторитетом..
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04.06.2025 20:31 Ответить
у путіна зараз нема чим массово пускати ракети по Україні! то це деескалація!
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04.06.2025 20:33 Ответить
Донні, не лякай анімешника тайтлом на 100 серій.
***** не потрібна ніяка причина для удару, це раз.

А два це те, що скоріше це буде типовий удар ракетами куди попаде. Ну я сподіваюся, це операція "Павутина" це лише перша фаза.
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04.06.2025 20:35 Ответить
Рудий шматок лайна! Він же все більше стає на бік терориста та мініяка-садиста путіна! От на хєра віддали третій ядерний арсенал у світі під гарантії таких пєдіків? Гаранти гівняні...
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04.06.2025 20:38 Ответить
та небуло ніяких гарантій, соовкові керманичі Кравчуки-Кучми заради свого піару на Заході все так віддали.
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04.06.2025 20:59 Ответить
...пішов ти *****, підар-вбивця!!!
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04.06.2025 20:42 Ответить
А шо він зробить? Уб"є нас? Так і ми теж можемо їх убити... Що **** може зробити такого, що не змогли б зробити ми? *****..
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04.06.2025 20:44 Ответить
Трамп публічно отримав виговор від Путіна, що не зміг попередити про атаки на аеродроми. Понад годину Трамп слухав лекцію, як потрібно діяти, щоб не допустити в майбутньому такі зухвалі дії України.
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04.06.2025 20:45 Ответить
русня останній тиждень обстрілює Україну ракетами без розбору включаючи Київ - тиша, ні слова про відповідь від України, лише оередні "2 тижні". Україна знищує частину літаків які бомбили Україну - ахтунг, тепер ***** "ДОВЕДЕТЬСЯ" відповісти на це, як??? далі робити те шо він і так робив до цього???.... с*ука якийже сюр, трампон довбаний куколд, лох якого історія США ще не бачила, по суті він одобрив удар по Україні, бо "доведеться" вже і для свого мага улусу отмазку знайшов, Україна захищається а тому доведеться ще бити по ній... у мене слів немає яка трамп нікчема, йому бувально по губам водять вже всі кому не лінь і навіть Україна.
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04.06.2025 20:46 Ответить
Так з іранської ядерної програми кацапські вуха стирчать, Доні, - кінь ти з яйцями.
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04.06.2025 20:46 Ответить
Який кінь? Мерин рудий.
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04.06.2025 21:01 Ответить
Трамп, где "мир за 24 часа" ?
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04.06.2025 20:49 Ответить
Шкода, що громадяни США не розуміють яку шкоду імеджу їх країни завдає такий президент як трамп. Довіра="зеро".
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04.06.2025 20:55 Ответить
Дима, Шариковы вообще мало что понимают. Что американские, что наши или российские, что польские..вон отличились, вопрос лишь в том, кто следующий засветится...ну время их пришло! К сожалению.
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04.06.2025 21:00 Ответить
Тепер подивимось на «рішучу відповідь» *****
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04.06.2025 20:59 Ответить
Отже, це була загалом "гарна" розмова, але нещасний і ображений путін сказав, що йому "доведеться відповісти". Для США Трамп як президент - це дно. Не вірю в зразкову західну демократію, це схоже є чергова голівудська казочка.
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04.06.2025 21:03 Ответить
***** из больницы что ли грозился? А то тут писали, что он в клинике с инфарктом. Или это двойник может был..
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04.06.2025 21:04 Ответить
Передайте трампу, що Україна також відповість на кацапську відповідь.
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04.06.2025 21:07 Ответить
американське куйло два ,дало добро рашистському куйлу добро....
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04.06.2025 21:08 Ответить
Вони коханці! Вони не просто *******, вони прям кохають одне одного!
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04.06.2025 21:09 Ответить
Двакислих друга *** та уксус.
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04.06.2025 21:12 Ответить
Як таку мерзенну особу вибрав народ США, країна, яка в світі сприймалась як потужний острів демократії, завдяки цій рижій особі перетворилась в ніщо. Жаль.
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04.06.2025 21:12 Ответить
Насправді було так:
*****, з нагоди утилізації стратегічного повітряного флоту, витягнув найбільший свій чемоданчик.
Відкрив його, а там Трамп, насрав тому в рот з горкою вище чуба, закрив і поставив не далеко від себе.
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04.06.2025 21:16 Ответить
Хай трамп передасть ху...лу що то і була відповідь невинного українського народу на його тероризм. Дві кончені тварі, путька і трамп. Які там надії на допомогу, коли санкції тільки на словах у трампа, коли буде нагода. А коли нагода буде?Мабуть ніколи...
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04.06.2025 21:17 Ответить
З Демсокири: коли Трамп (тимчасово) видалив свій допис -
Просто біля Мар-а-Лаго припаркувалася підозріла фура, і стало чутно якесь дивне дзижчання.
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04.06.2025 21:19 Ответить
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04.06.2025 21:22 Ответить
https://www.facebook.com/nadia.palyvoda?__cft__[0]=AZXbFPQIQJKEZN0cRhSJCVlsf1-m4lKaf5hnryEILdQpIhhte9TyCQJ7z12mVbx3-MmHkoCD6Aaz0pdyQcJeZKdMX3x8jt11hdMVX6sw_9ifQ1iV-xch75UvT0FUFW5LssK5QWaSYn-GWZNNN7flz2JhtEyXUf50w8g64LnwZqvqNKRXlfVPW2RWRVQSmB8oFDx4pDgvEsViQSjVVAPBsYslO7AHVKYbz55Q9TgZc6B2u70QtZ6vqxM_O1sFqxEwyWM&__tn__=-UC%2CP-y-R Nadia Palyvoda
Всі ми помітили завалене їбало Трампа після атаки українських безпілотників по російських авіабазах і знищення ядерних бомбардувальників.

А чого так? Шо мовчим? Хоча до цього так говорив, так говорив.

З боку європейських партнерів теж ми не спостерігаємо якоїсь великої радості. Ну є кілька відгуків від тих, хто нічого не рішає, типу Бориса Джосона, а загалом глибока стратегічна мовчанка.

Здавалося б, чого не радіти? Ви всі так боялися ядерної зброї росії - ну ось ми зменшили приблизно на 41 штуку кількість літаків, які можуть цю ядерну зброю запускати. По вас запускати в тому числі.

І судячи з невстановлених вибухів у порту Сєвєромоська, де знаходяться російські атомні човни, недалекий той час, коли і ці глиняні ножки в ядерного Колосса підкосяться завдяки українській винахідливості.

Питається - що ж ви не радієте, що Україна знайшла спосіб вдарити по російській ядерній величі, якої ви так боялися?

Сьогодні The New York Times викотила статтю, яка все пояснює.

Виявляється, вони там всі в глибокому шокові, бо рухнуло все. Першими заговорили військові.

«Україна вивела війну на новий рівень».

«Операція «Павутина» показала, що можна за допомогою дрона за $600 знищити літак вартістю понад $100 млн».

І не тільки літак, розуміємо ми. Що завгодно.

«За словами представника міноборони європейської країни НАТО, удари України очевидно змусять союзників переглянути вразливість своїх військових об'єктів».

Еге ж.

«Українці показали, що можуть за лічені місяці дешево й ефективно створити те, що західні країни десятиліттями не можуть створити за величезні гроші».

Звісно.

«Ми поступово починаємо усвідомлювати загрозу, яку становлять безпілотники для американських військових баз, розташованих у багатьох країнах і регіонах світу».

Отакої.

«Ці бази навряд чи мають захист від зброї малої дальності, й урок української атаки полягає в тому, що удар по великих базах, де розташовується безліч літаків, може бути завданий у будь-який момент».

Та ви шо.

«Ба більше, проєкт Дональда Трампа «Золотий купол» вартістю $175 млрд, який має за допомогою в тому числі космічних апаратів захистити США від будь-яких видів ракет, може виявитися марною витратою коштів», - генерал Бен Ходжес, екс-командувач армії США в Європі.

Ну да, один удар фпв-дрончиком по вашому космічному апарату - і всьо.
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04.06.2025 21:26 Ответить
А знаєте, в чому штука, ребята?

Ви ж самі все це й зробили.

Це ж було ваше рішення - спочатку відібрати в України всю зброю, не тільки ядерну, взагалі - всю, і залишити її голою і босою перед обличчям ************ сусіда.

З самого початку вторгнення росії це було ваше рішення - давати Україні зброї якомога менше, в той час коли росіяни ******* по нам всіма можливими ракетами, бомбами і артилерією, коли співвідношення снарядів на полі бою складало 1 до 10.

Ви все це бачили, і все одно придумували якісь брехні, кручені формулювання про ескалацію і те де, шо завгодно - аби тільки не давати Україні достатньо зброї - щоб не розгнівати росіян.

Це ж було ваше рішення - не давати Україні далекобійні ракети. Ви і весь світ спостерігав, як розбомблені українські міста стікають кров'ю, мало не щодня - нові трагедії, нові розвалені будинки, розірвані люди на вулицях, квіти і ведмедики на дитячих качельках.

Ви на все це дивилися і допомагали тільки словами про «глибоке занепокоєння».

Українці просили вас, благали: дайте нам далекобійну зброю - зруйнувати їхні авіабази, звідки злітають бомбардувальники.

Українці їздили до вас зі спеціальною місією: ось список, ось - *****, дивіться: карту привезли, на карті - ці військові бази, по яких ми будемо стріляти вашими ракетами.

Ні по чому іншому ми стріляти не будемо, ***** нам той Кремль, ми хочемо, щоб росія припинила вбивати наших людей.

Ні. Не давали.

Ще й знущалися. Далекобійні ракети дали, а дозвіл стріляти ними по росії не дали.

Після удару по Охматдиту, коли інтернет заполонили фото закривавлених хворих дітей, і всі соцмережі вибухнули від люті одним-єдиним посланням: та дозвольте нарешті Україні вдарити у відповідь! - ні, не дозволили.

Речник Білого дому, тоді ще байденовського, в той день, 8 липня, вийшов і сказав: «У нашій політиці щодо України нічого не змінилося».

А тепер ви дивуєтеся, чому Україна стала розробляти дрони.

Багато своїх дронів. Стала їх вдосконалювати і виводити на новий рівень. Щоб не тільки воювати ними на лінії фронту, а й щоб дістати цими дронами до російських авіабаз, звідки злітають їбучі бомбардувальники, які вбивають українців. І куди нічим іншим вона дістати не могла.

Українці мають право знищувати ці бази і ці бомбардувальники. І в них немає іншого вибору - вони це змушені робити, щоб вижити.

Якби Україна мала неміряну кількість ВАШИХ далекобійних ракет, то в неї не було би потреби розробляти операцію «Павутина», бо вона би шмалила тими ракетами по російських авіабазах.

Але ж ракети ви їй не дали, і воно бачте, як вийшло.

«Російські військові теж зроблять висновки і спробують повторити подібні операції в Україні чи пізніше в країнах НАТО, і західним військовим треба бути до цього готовими», - кажуть військові коментатори для The New York Times.

А ізраїльський військовий експерт називає 1 червня - день здійснення операції - початком нової ери.

Бо те, що зробила Україна, коштує так дешево, що це можуть зробити практично будь-які терористичні організації - а вони мають, повірте, незліченну кількість ідей про те, які об'єкти атакувати там, на Заході - і в США, і в Європі.

Будь-яка людина, яка має середню технічну підготовку і 3D-принтер, з куплених на Амазоні гімна і палок може виготовити дрони і організувати ось таку скоординовану атаку.

І тепер, жаліється експерт, Ізраїлю, Сполученим Штатам, Європі - їм всім треба повністю міняти стратегію захисту як цивільних об'єктів, так і військових.

Всі їхні громіздкі установки і машинерія, які коштують мільйони, виявляються нічого не вартими перед копійчаними дронами.

Оце вам таке.

Як кажуть воїни NAFO, dildo of consequences rarely comes lubricated.

Україна знову змінила світ.
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04.06.2025 21:40 Ответить
трамп сказав, що путін "може допомогти в переговорах щодо ядерної програми Ірану".
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04.06.2025 21:30 Ответить
це пздц, путін безцінний і незамінний "миротворець" на цій планеті
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04.06.2025 21:31 Ответить
Тепер стало очевидним, що США нас зливають, використали по повній, а тепер випльовують, і не треба казати, що то тільки трамп, за трампа проголосувала більшість американців, то влада США, всі ці сенатори і конгресмени зі своїми жалюгідними потугами не визначають політику США, і до того ж цілком ймовірно, що трампізм в США надовго. Для чого були ці "переговори"? щоб зробити путіна знову великим політиком світу?
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04.06.2025 21:38 Ответить
Трамп подзвонив Путину та питав його про аєродроми тількі тому, щоб спровокувати Вову на удар по Україні. Явно брав на слабо. Познущався, як дитина над дитиною. Бо чого б це такий внєзапний дзвоник. Навіщо це рижому ублюдку, хер його знає.
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04.06.2025 21:44 Ответить
Трамп решил поднять подмоченную репутацию Путина. Типа, тот страшный, зуб даю.
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04.06.2025 21:52 Ответить
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04.06.2025 21:54 Ответить
Айдер мощно мочит трампа и хароших рузских - а про своего соплеменника Умерова, разворовующего миллиардами бюджет Минообороны - язык в жопу втянул!
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04.06.2025 22:15 Ответить
А нічого, що це рашка допомагала Ірану з ядерною програмою в обмін на щось цікавеньке, про яке може американському президенту може й доповідали, але він забув…
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04.06.2025 21:54 Ответить
Путин не имеет никакого влияния на Иран. Так что это просто подлизывание Путину - типа, посмотрите какой он важный. После того как его репутация упала.
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04.06.2025 21:56 Ответить
вліяния не имеет, но шахеди не за просто так дають
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04.06.2025 22:09 Ответить
Шахед это копия какого-то американского дрона.
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04.06.2025 22:13 Ответить
Просто сиди на какой-то бутылке молча, чмо лишнехромосомное!
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04.06.2025 22:17 Ответить
Може хтось нарешті пояснить цьому старому бовдуру, що Україна була змушена знищити літаки рф якими та тероризувала українські міста вбиваючи сотні мирних мешканців, фактично вчиняючи геноцид проти українського народу, з відповідною заявою виступив і очільник НАТО. Рижий Доні зовсім з глузду з'їхав.
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04.06.2025 21:56 Ответить
Решил заменить писькова? Даже для Трампа перебор.
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04.06.2025 21:57 Ответить
ржавая обоссанная собака на побегужках
за пресс-секретаря у х у йла чемоданного.

никогда еще америка не садилась настолько глубоко на бутылку.
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04.06.2025 22:11 Ответить
ржавый позвонил чемоданному, чтобы доложить, что он не при делах.
весь мир видит этот позор и только 100 миллионов дол бо е бов из кагорты магашистов верят в то, что это божья роса.
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04.06.2025 22:16 Ответить
как вы думаете, панство, через сколько месяцев трамп отдаст приказ бомбить Киев по типу Белграда, чтобы склонить к капитуляции?
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04.06.2025 22:17 Ответить
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