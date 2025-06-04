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Новини Розмова Трампа та Путіна Операція СБУ Павутина
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Путін пообіцяв відповісти на операцію України "Павутина" на аеродроми РФ, - Трамп

Трамп поговорив з Путіним та відреагував на операцію Павутина

Президент США Дональд Трамп повідомив про телефонну розмову 4 червня з російським диктатором Володимиром Путіним, яка тривала понад годину. Вони обговорили, зокрема, удари України по стратегічних літаках РФ на авіабазах. 

Про це Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

"Я щойно завершив телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Розмова тривала приблизно одну годину і 15 хвилин. Ми обговорили атаку України на російські літаки, що стояли на стоянці, а також різні інші атаки, які відбуваються з обох сторін. Це була гарна розмова, але не та розмова, яка призведе до негайного миру. Президент Путін сказав, і дуже рішуче, що йому доведеться відповісти на нещодавню атаку на аеродроми", - написав американський президент. 

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Крім того, під час розмови Трамп та Путін обговорили Іран й так звану ядерну угоду, яку американський лідер запропонував Тегерану.

"Я заявив президенту Путіну, що Іран не може мати ядерну зброю, і я вважаю, що в цьому питанні ми дійшли згоди. Президент Путін припустив, що візьме участь в обговореннях з Іраном і, можливо, зможе бути корисним для швидкого завершення цих переговорів. На мою думку, Іран не поспішає з рішенням з цього дуже важливого питання, і нам потрібна остаточна відповідь у найкоротші терміни", - додав Трамп. 

Трамп

Спецоперація СБУ "Павутина"

1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

3 червня Генштаб уточнив, що у результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.

Також низка ЗМІ повідомляли, що Україна не проінформувала заздалегідь адміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.

Водночас, за даними CNN, міністр оборони США Піт Гегсет регулярно отримував оновлену інформацію щодо спецоперації СБУ "Павутина" з ураження літаків російської дальньої авіації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У НАТО заявили, що внаслідок операції СБУ "Павутина" пошкоджено близько 40 літаків РФ, з них від 10 до 13 знищено

Автор: 

Іран (2066) путін володимир (24103) росія (65994) Трамп Дональд (6083)


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Топ коментарі
+28
Трамп нарешті у відкриту зізнався що він х..ловський "передаст".
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04.06.2025 19:54 Відповісти
+25
Трамп-Тако-Передаст.
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04.06.2025 19:54 Відповісти
+21
Якщо коротко то Трамп підтримав удар по Україні,мерзенна рижа ******
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04.06.2025 19:58 Відповісти
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Треба було не визнавати це нашою операцією
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04.06.2025 20:25 Відповісти
Золоті слова. Це не ми, і Келлог та Трамп мовчки обсираються. Но Зелька та Малюк заради сіюмінутного піара потужно все здали і дали карти проти нас сраний ковбооям та Путіну.
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04.06.2025 20:27 Відповісти
А ***** Трампону тепер не здався божевільним?((А може смерті сумчан другого дня ,то і була рефлексія бункерного(Рудий під"р((Добре ,що Малюк цього не читає,а просто робить свою роботу.
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04.06.2025 20:26 Відповісти
Ти довбойоба кусок ******* свою останю як ти кажешь карту, ти попросив сенат відкласти госування з приводу санкцій, все, тебе патрон зіляв в унітаз, або якшо бути прямолінейним, тибою пожертували і тепер ти як обично банкрот без фішек!
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04.06.2025 20:27 Відповісти
У Трампа любі друзі - ***** в жопу відро, аятоли бо получу звізди, ну і ким чин ін і х-й з ним
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04.06.2025 20:28 Відповісти
Трампон став речником пуйла ? ))
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04.06.2025 20:29 Відповісти
Трумп - лошара.. ганьбить і принижує своїми дебільними закидонами пристойну (принаймні так вважалося донедавна) державу, США..
- для нинішнього Ірана Московія Трупіна - то майже порожнє місце, щоб вони там дуже до кремлівського володаря чемоданів дослухалися..
і лише для нестабільного Трумпа, якого на старості років потягло на терористів-диктаторів та кацапдрв, плюгаве ***** з кремлівсього бункера й досі являється авторитетом..
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04.06.2025 20:31 Відповісти
у путіна зараз нема чим массово пускати ракети по Україні! то це деескалація!
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04.06.2025 20:33 Відповісти
Донні, не лякай анімешника тайтлом на 100 серій.
***** не потрібна ніяка причина для удару, це раз.

А два це те, що скоріше це буде типовий удар ракетами куди попаде. Ну я сподіваюся, це операція "Павутина" це лише перша фаза.
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04.06.2025 20:35 Відповісти
Рудий шматок лайна! Він же все більше стає на бік терориста та мініяка-садиста путіна! От на хєра віддали третій ядерний арсенал у світі під гарантії таких пєдіків? Гаранти гівняні...
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04.06.2025 20:38 Відповісти
...пішов ти *****, підар-вбивця!!!
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04.06.2025 20:42 Відповісти
А шо він зробить? Уб"є нас? Так і ми теж можемо їх убити... Що **** може зробити такого, що не змогли б зробити ми? *****..
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04.06.2025 20:44 Відповісти
Трамп публічно отримав виговор від Путіна, що не зміг попередити про атаки на аеродроми. Понад годину Трамп слухав лекцію, як потрібно діяти, щоб не допустити в майбутньому такі зухвалі дії України.
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04.06.2025 20:45 Відповісти
русня останній тиждень обстрілює Україну ракетами без розбору включаючи Київ - тиша, ні слова про відповідь від України, лише оередні "2 тижні". Україна знищує частину літаків які бомбили Україну - ахтунг, тепер ***** "ДОВЕДЕТЬСЯ" відповісти на це, як??? далі робити те шо він і так робив до цього???.... с*ука якийже сюр, трампон довбаний куколд, лох якого історія США ще не бачила, по суті він одобрив удар по Україні, бо "доведеться" вже і для свого мага улусу отмазку знайшов, Україна захищається а тому доведеться ще бити по ній... у мене слів немає яка трамп нікчема, йому бувально по губам водять вже всі кому не лінь і навіть Україна.
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04.06.2025 20:46 Відповісти
Так з іранської ядерної програми кацапські вуха стирчать, Доні, - кінь ти з яйцями.
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04.06.2025 20:46 Відповісти
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