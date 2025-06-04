Путін пообіцяв відповісти на операцію України "Павутина" на аеродроми РФ, - Трамп

Президент США Дональд Трамп повідомив про телефонну розмову 4 червня з російським диктатором Володимиром Путіним, яка тривала понад годину. Вони обговорили, зокрема, удари України по стратегічних літаках РФ на авіабазах.

Про це Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

"Я щойно завершив телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Розмова тривала приблизно одну годину і 15 хвилин. Ми обговорили атаку України на російські літаки, що стояли на стоянці, а також різні інші атаки, які відбуваються з обох сторін. Це була гарна розмова, але не та розмова, яка призведе до негайного миру. Президент Путін сказав, і дуже рішуче, що йому доведеться відповісти на нещодавню атаку на аеродроми", - написав американський президент.

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Крім того, під час розмови Трамп та Путін обговорили Іран й так звану ядерну угоду, яку американський лідер запропонував Тегерану.

"Я заявив президенту Путіну, що Іран не може мати ядерну зброю, і я вважаю, що в цьому питанні ми дійшли згоди. Президент Путін припустив, що візьме участь в обговореннях з Іраном і, можливо, зможе бути корисним для швидкого завершення цих переговорів. На мою думку, Іран не поспішає з рішенням з цього дуже важливого питання, і нам потрібна остаточна відповідь у найкоротші терміни", - додав Трамп.

Спецоперація СБУ "Павутина"

1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

3 червня Генштаб уточнив, що у результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.

Також низка ЗМІ повідомляли, що Україна не проінформувала заздалегідь адміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.

Водночас, за даними CNN, міністр оборони США Піт Гегсет регулярно отримував оновлену інформацію щодо спецоперації СБУ "Павутина" з ураження літаків російської дальньої авіації.

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