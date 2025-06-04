США поки не схвалили рішень щодо нової військової допомоги Україні, бо Трамп хоче завершити війну, - Вітакер
Сполучені Штати поки не визначилися, чи постачати Україні зброю в майбутньому, оскільки президент Дональд Трамп зацікавлений у завершенні війни Росії проти України.
Про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
"Сполучені Штати залишаються зосередженими на збереженні можливостей президента Трампа для припинення воєнних дій (в Україні – ред.). Тому жодних рішень щодо майбутньої допомоги (Україні – ред.) ще не схвалено", - зазначив Вітакер.
Також дипломат наголосив, що Штати розраховують на лідерство ЄС щодо надання Україні "ресурсів і політичного капіталу, необхідних для досягнення міцного миру".
Водночас джерела в дипломатичних колах НАТО повідомили виданню "Радіо Свобода", що Київ нині отримує від Вашингтона військову допомогу, яку погодили за адміністрації експрезидента Джо Байдена. Також триває обмін розвідданими й забезпечується робота систем Starlink.
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Трампісти - ви де, ау?
Трамп заявив, що припинить допомогу Україні одразу після обрання, "ще до того, як зайде у Білий дім"
Бідна Україна має виживати між трьома клоунами!
да ну, там один виолончелист ралдугин столько имеет, тут сумма на порядок больше должна быть
ТРАМП і Путін Путін грають в ігри, коли справа стосується миру!
Трамп нарцис, фанфарон, хлєстаков, який намагається отримати премію миру Нобеля.
Однак "не пройшло и полгода", і, навіть, сто днів президенства в США, а історія вже розмістила Трампа у списку "миротворців" серед Сталіна, Гітлера, Муссоліні, Чемберлена і всякий інших злодіїв ХІ і ХІІ століття...
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Нарцис - риса характеру, яка полягає у виключній самозакоханості.
ФАНФАРОН/fanfaron -пихатий, гонористий, зарозумілий базіка; хвалько. - як у Гоголя Хлестаков
А про репутацію надійного партнера взагалі забудуть на сотню років.
А якщо до цього приплюсувати те сороміцтво яке вони показали кинувши Афганістан, то просто репутація одна-"Кидала" зовсім не надійна країна.
Це їх проблеми.
Воно хоче завершити війну на користь свого кремлівського господаря?!
То фіг ти вгадав, трамписько кінчене!
Україна - нація сильних, нація вільних!
Нічого з твоїх мерзотних планів не здійсниться!
Якщо буде потрібно захищати замлю України, то не лише жінки, -
діти стануть на її захист!
Це тобі трампон-гандон не США, де президент в MD картоплею смаженою торгує!