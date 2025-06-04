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Новини допомога Україні від США
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США поки не схвалили рішень щодо нової військової допомоги Україні, бо Трамп хоче завершити війну, - Вітакер

Допомога Україні: посол США відповів про майбутні поставки зброї

Сполучені Штати поки не визначилися, чи постачати Україні зброю в майбутньому, оскільки президент Дональд Трамп зацікавлений у завершенні війни Росії проти України.

Про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Сполучені Штати залишаються зосередженими на збереженні можливостей президента Трампа для припинення воєнних дій (в Україні – ред.). Тому жодних рішень щодо майбутньої допомоги (Україні – ред.) ще не схвалено", - зазначив Вітакер.

Також дипломат наголосив, що Штати розраховують на лідерство ЄС щодо надання Україні "ресурсів і політичного капіталу, необхідних для досягнення міцного миру".

Водночас джерела в дипломатичних колах НАТО повідомили виданню "Радіо Свобода", що Київ нині отримує від Вашингтона військову допомогу, яку погодили за адміністрації експрезидента Джо Байдена. Також триває обмін розвідданими й забезпечується робота систем Starlink.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США засвоюють уроки з війни в Україні для захисту від дронів, - посол в НАТО Вітакер

Автор: 

допомога (8436) США (23360) Трамп Дональд (6083)


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Топ коментарі
+17
Тобто Трамп зацікавлений у завершенні війни шляхом розгрому ЗСУ.
Трампісти - ви де, ау?
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04.06.2025 15:16 Відповісти
+13
Все з ніг на голову, як і буває у тупих дегенератів.
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04.06.2025 15:17 Відповісти
+7
А як війну завершити без зброї? - кацапи ж не зупиняються - вже на Суми націлились
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04.06.2025 15:18 Відповісти
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Тобто Трамп зацікавлений у завершенні війни шляхом розгрому ЗСУ.
Трампісти - ви де, ау?
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04.06.2025 15:16 Відповісти
Він просто артикулював те , що і так весь час було на думці американців - просто в голос не проговорювалось ...
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04.06.2025 15:20 Відповісти
Пофігу що вони там вважають - це і раніше вирішувалось лише адміністрацією Байдена , а тепер - адміністрацією Трампа !
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04.06.2025 15:27 Відповісти
Ну так адміністрація Байдена хоч щось зі зброї надсилала, Трампа - тільки побажання скоріше там дагаваріцца.
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04.06.2025 15:40 Відповісти
І як завжди розумним людям це було зрозуміло ще задовго до виборів. Але хто їх слухає... Зманіпульоване стадо кричить про змову Бідона з ****** і про те що ***** боїться Трампа.
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04.06.2025 15:32 Відповісти
Саме так і є, а якби Україна зникла то взагалі їм чудово. При Обамі робили вигляд що все чудово і міжнародне право впорядку після анексії Криму, при Байдені трохи підкинули зброї бо країни НАТО перелякалися і невстигають портки натягнути, а цей рудий трампакс як та затичка що немає навіть про що говорити)
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04.06.2025 15:34 Відповісти
Все з ніг на голову, як і буває у тупих дегенератів.
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04.06.2025 15:17 Відповісти
А як війну завершити без зброї? - кацапи ж не зупиняються - вже на Суми націлились
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04.06.2025 15:18 Відповісти
ну они уже на купянск нацелилилсь уже 2 года как целяться 5 км)))они могут хоть на сидней целиться а реальность что ******* в 2-3 областях 4 год и ни одного райцентра не захватили.
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04.06.2025 15:23 Відповісти
Ну чого ж - Луганську обл майже захопили - по Донецькій обл сунуться
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04.06.2025 15:27 Відповісти
Трі дєбіла - єта сіла!
Бідна Україна має виживати між трьома клоунами!
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04.06.2025 15:18 Відповісти
Та Трампу явно пообіцяли пару мільярдів, от воно і зі росію
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04.06.2025 15:18 Відповісти
"Трампу явно пообіцяли пару мільярдів"

да ну, там один виолончелист ралдугин столько имеет, тут сумма на порядок больше должна быть
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04.06.2025 16:52 Відповісти
Члени НАТО повинні вже насторожитися. Бо Тампон так же само захоче завершити війну, не допомагаючи жертві, коли на неї нападуть
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04.06.2025 15:21 Відповісти
Ви все правильно розумієте,якщо **** попре на Захід то трампісти вмиють руки, деякі члени НАТО досі дивляться через рожеві окуляри і марять якимось гарантіями від США..
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04.06.2025 15:44 Відповісти
Путін грає в ігри, коли справа стосується миру? - сенатор Грем.

ТРАМП і Путін Путін грають в ігри, коли справа стосується миру!

Трамп нарцис, фанфарон, хлєстаков, який намагається отримати премію миру Нобеля.

Однак "не пройшло и полгода", і, навіть, сто днів президенства в США, а історія вже розмістила Трампа у списку "миротворців" серед Сталіна, Гітлера, Муссоліні, Чемберлена і всякий інших злодіїв ХІ і ХІІ століття...

*******************************************************************

Нарцис - риса характеру, яка полягає у виключній самозакоханості.

ФАНФАРОН/fanfaron -пихатий, гонористий, зарозумілий базіка; хвалько. - як у Гоголя Хлестаков
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04.06.2025 15:22 Відповісти
Это Он, Он, Он - ТрампОН, фанфарОН, гандОН!!!
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04.06.2025 15:30 Відповісти
так і главарь терористів х*ло хоче того ж самого. совпадєніє?
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04.06.2025 15:26 Відповісти
Ці американські ідіоти ніколи не зрозуміють, що аби закінчити цю війну, треба якомога більше зброї постачати Україні. Їм від ***** сцикотно.
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04.06.2025 15:33 Відповісти
Схоже що сша будуть дуже довгий час відмивати свою репутацію від того лайна яким вони самі собі лице обісрали.
А про репутацію надійного партнера взагалі забудуть на сотню років.
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04.06.2025 15:37 Відповісти
у реноме здатність до абсорбції дуже велика, тому смердіти гарантовано буде років сто.
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04.06.2025 15:53 Відповісти
Агаж.
А якщо до цього приплюсувати те сороміцтво яке вони показали кинувши Афганістан, то просто репутація одна-"Кидала" зовсім не надійна країна.
Це їх проблеми.
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04.06.2025 15:58 Відповісти
то хай Тайвань з Південною Кореєю хвилюються. А у нас багато хто свої висновки вже зробив.
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04.06.2025 16:07 Відповісти
поцікавтесь, хто що знав про сша до 42-го року? от вони туди і спустяться, в небуття. вибрали боржника ***** і милуються. а ще воювати - бо рудий придурок доведе штати до війни
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04.06.2025 15:58 Відповісти
А він хоч знає що він хоче, з 24-х годин "телиться" донині.
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04.06.2025 15:40 Відповісти
сине красно полосатое *************
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04.06.2025 15:47 Відповісти
у трампа срака широка, ще пару років може всидіти на двох стільцях.
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04.06.2025 15:51 Відповісти
методички боржнику пишуться в кремлі? омериканці такі ж терпіли, як і кацапи. дві дикі країни, які так і не змогли цивілізуватися
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04.06.2025 15:54 Відповісти
Написали ви у створеному дикою країною Інтернеті з комп'ютера, розробленого у дикій країні, і скоріше за все під керуванням операційної системи печеної компанії "Microsoft".
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04.06.2025 16:34 Відповісти
План Трампа по завершению войны: никаких санкций против оркостана и никакой помощи Украине.
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04.06.2025 15:58 Відповісти
Рижий дуник!
Воно хоче завершити війну на користь свого кремлівського господаря?!
То фіг ти вгадав, трамписько кінчене!
Україна - нація сильних, нація вільних!
Нічого з твоїх мерзотних планів не здійсниться!
Якщо буде потрібно захищати замлю України, то не лише жінки, -
діти стануть на її захист!
Це тобі трампон-гандон не США, де президент в MD картоплею смаженою торгує!
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04.06.2025 16:57 Відповісти
 
 