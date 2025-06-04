США поки не схвалили рішень щодо нової військової допомоги Україні, бо Трамп хоче завершити війну, - Вітакер

Сполучені Штати поки не визначилися, чи постачати Україні зброю в майбутньому, оскільки президент Дональд Трамп зацікавлений у завершенні війни Росії проти України.

Про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Сполучені Штати залишаються зосередженими на збереженні можливостей президента Трампа для припинення воєнних дій (в Україні – ред.). Тому жодних рішень щодо майбутньої допомоги (Україні – ред.) ще не схвалено", - зазначив Вітакер.

Також дипломат наголосив, що Штати розраховують на лідерство ЄС щодо надання Україні "ресурсів і політичного капіталу, необхідних для досягнення міцного миру".

Водночас джерела в дипломатичних колах НАТО повідомили виданню "Радіо Свобода", що Київ нині отримує від Вашингтона військову допомогу, яку погодили за адміністрації експрезидента Джо Байдена. Також триває обмін розвідданими й забезпечується робота систем Starlink.

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