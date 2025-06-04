США засвоюють уроки з війни в Україні для захисту від дронів, - посол в НАТО Вітакер
США уважно вивчають досвід російсько-української війни, зокрема щодо загрози від безпілотників, і адаптують свої системи оборони відповідно до нових викликів.
Про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
Коментуючи ризики, пов’язані з використанням малих і недорогих дронів, Вітакер зазначив, що НАТО визнає зростання загрози з боку противників, які або купують, або самостійно розробляють такі системи.
"НАТО продовжує вживати всіх необхідних заходів для забезпечення цілісності, стійкості та адаптації своєї протиповітряної та протиракетної оборони до змін у середовищі безпеки", - наголосив він.
За словами дипломата, США уважно аналізують хід бойових дій в Україні та намагаються винести максимум уроків, зокрема щодо швидкості розвитку подій на полі бою та потреби у технологічній гнучкості.
"Ми намагаємося засвоїти кожен урок, який можна винести з сучасних бойових дій, їхньої швидкості розвитку та того, як ми повинні впроваджувати інновації та бути технологічно гнучкими, щоб протистояти тим загрозам, які змінюються з часом", - зазначив Вітакер.
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Ну так фури і в США є.
Іспити покажуть, як засвоїли, ***.
Прессекретарка Білого дому: «у США є найбільш смертоносні бойові сили в світі. Американські збройні сили є найкращими, найбільшими».