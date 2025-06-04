УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12723 відвідувача онлайн
Новини Система аналізу бойового досвіду у ЗСУ
531 17

США засвоюють уроки з війни в Україні для захисту від дронів, - посол в НАТО Вітакер

майбутній посол США у НАТО Вітакер

США уважно вивчають досвід російсько-української війни, зокрема щодо загрози від безпілотників, і адаптують свої системи оборони відповідно до нових викликів.

Про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Коментуючи ризики, пов’язані з використанням малих і недорогих дронів, Вітакер зазначив, що НАТО визнає зростання загрози з боку противників, які або купують, або самостійно розробляють такі системи.

"НАТО продовжує вживати всіх необхідних заходів для забезпечення цілісності, стійкості та адаптації своєї протиповітряної та протиракетної оборони до змін у середовищі безпеки", - наголосив він.

За словами дипломата, США уважно аналізують хід бойових дій в Україні та намагаються винести максимум уроків, зокрема щодо швидкості розвитку подій на полі бою та потреби у технологічній гнучкості.

"Ми намагаємося засвоїти кожен урок, який можна винести з сучасних бойових дій, їхньої швидкості розвитку та того, як ми повинні впроваджувати інновації та бути технологічно гнучкими, щоб протистояти тим загрозам, які змінюються з часом", - зазначив Вітакер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Виконуючи бойове завдання, загинув запорізький спецпризначенець Григорій Кожуховський. ФОТО

Автор: 

США (23360) дрони (4882) війна в Україні (4670)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
Да пошел ты *****, гандон. Украинцев геноцидят в промышленных масштабах, а оно уроки изучает.
показати весь коментар
04.06.2025 14:44 Відповісти
+2
Мабуть справедливим буде, якщо США вдячно продовжать надання військової допомоги Україні, щоб мати можливість і далі "уважно вивчати досвід російсько-української війни, зокрема щодо загрози від безпілотників, і адаптувати свої системи оборони відповідно до нових викликів. "
показати весь коментар
04.06.2025 14:43 Відповісти
+1
Засвоїли чи ні, але у мінеті добре попрактикувалися.
показати весь коментар
04.06.2025 14:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Засвоїли чи ні, але у мінеті добре попрактикувалися.
показати весь коментар
04.06.2025 14:40 Відповісти
Давайте, бо і вашій тріаді буде п..да. Потім будете плакатися кацапам, як вони зараз вам
показати весь коментар
04.06.2025 14:42 Відповісти
Зникккле Траа йло зингкле і зло.
показати весь коментар
04.06.2025 15:02 Відповісти
Кращий захист - Атлантичний океан?
Ну так фури і в США є.
показати весь коментар
04.06.2025 14:43 Відповісти
Мабуть справедливим буде, якщо США вдячно продовжать надання військової допомоги Україні, щоб мати можливість і далі "уважно вивчати досвід російсько-української війни, зокрема щодо загрози від безпілотників, і адаптувати свої системи оборони відповідно до нових викликів. "
показати весь коментар
04.06.2025 14:43 Відповісти
Да пошел ты *****, гандон. Украинцев геноцидят в промышленных масштабах, а оно уроки изучает.
показати весь коментар
04.06.2025 14:44 Відповісти
Поки боксера гамселять в ринзі, вдячні глядачі продовжують вивчати прийоми ведення бою.
показати весь коментар
04.06.2025 14:47 Відповісти
США засвоюють уроки з війни в Україні

Іспити покажуть, як засвоїли, ***.
показати весь коментар
04.06.2025 14:49 Відповісти
тепер будуть налагоджувати і собі масове виробництво для армії fpv-дронів по 5 тисяч $ за штуку. Але це не точно. Можливо за 10 тисяч.
показати весь коментар
04.06.2025 14:50 Відповісти
Цинічні покидьки. Навіть не встидаються це говорити. Китай теж засвоює, але хоч мовчить і робить це здалеку.
показати весь коментар
04.06.2025 14:52 Відповісти
Китай засвоїв... Заборонив продаж мавіків Україні...
показати весь коментар
04.06.2025 14:55 Відповісти
вчіться студенти !
показати весь коментар
04.06.2025 14:52 Відповісти
США засвоюють уроки... А Європа?
показати весь коментар
04.06.2025 14:54 Відповісти
Журналіст: що Трамп робить, аби гарантувати, що подібна до спецоперації СБУ «внутрішня атака дронів» не сталася у США?

Прессекретарка Білого дому: «у США є найбільш смертоносні бойові сили в світі. Американські збройні сили є найкращими, найбільшими».
показати весь коментар
04.06.2025 14:56 Відповісти
друга армія в світі вже обісралась
показати весь коментар
04.06.2025 14:57 Відповісти
а сша не хоче заплатити за навчання? може виставити рахунок?
показати весь коментар
04.06.2025 15:08 Відповісти
показати весь коментар
04.06.2025 15:09 Відповісти
 
 