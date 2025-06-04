Виконуючи бойове завдання, загинув запорізький спецпризначенець Григорій Кожуховський. ФОТО

Під час участі у заходах із відсічі та стримування збройної агресії РФ проти України загинув майор поліції Григорій Кожуховський - інспектор батальйону поліції особливого призначення (стрілецький) Головного управління Національної поліції в Запорізькій області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, у момент виїзду на виконання бойового завдання підрозділ спецпризначенців зазнав атаки ворожими FPV-дронами. Унаслідок влучання безпілотника 47-річний поліцейський отримав смертельні поранення.

"Кожуховський родом із нині тимчасово окупованої Кам’янки-Дніпровської. Понад 26 років він віддано служив у лавах органів внутрішніх справ та був одним із перших, хто долучився до новоствореного батальйону поліції особливого призначення (стрілецький).

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Усі, хто особисто знав Григорія, згадують його як рішучу та вольову особистість із чіткою громадянською позицією і високою мотивацією до дій. Він завжди професійно виконував покладені на нього обов’язки, залишаючись вірним Присязі до останнього", - йдеться у повідомленні.

Колектив Національної поліції України висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Низько схиляємо голови в пам’ять про наших захисників.