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Виконуючи бойове завдання, загинув запорізький спецпризначенець Григорій Кожуховський. ФОТО

Під час участі у заходах із відсічі та стримування збройної агресії РФ проти України загинув майор поліції Григорій Кожуховський - інспектор батальйону поліції особливого призначення (стрілецький) Головного управління Національної поліції в Запорізькій області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Григорій Кожуховський

Як зазначається, у момент виїзду на виконання бойового завдання підрозділ спецпризначенців зазнав атаки ворожими FPV-дронами. Унаслідок влучання безпілотника 47-річний поліцейський отримав смертельні поранення.

"Кожуховський родом із нині тимчасово окупованої Кам’янки-Дніпровської. Понад 26 років він віддано служив у лавах органів внутрішніх справ та був одним із перших, хто долучився до новоствореного батальйону поліції особливого призначення (стрілецький).

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Усі, хто особисто знав Григорія, згадують його як рішучу та вольову особистість із чіткою громадянською позицією і високою мотивацією до дій. Він завжди професійно виконував покладені на нього обов’язки, залишаючись вірним Присязі до останнього", - йдеться у повідомленні.

Колектив Національної поліції України висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Низько схиляємо голови в пам’ять про наших захисників.

Автор: 

Нацполіція (15270) втрати (4443) війна в Україні (4670)


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Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
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04.06.2025 13:50 Відповісти
Гинуть найкращі, а брехливі та бздливі падли сидять по броньованих норах різних кабінетів та збирають хабарі.
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04.06.2025 14:05 Відповісти
R.I.P. Вічна пам'ять Герою! Щирі співчуття рідним та близьким загиблого Воїна! Покійся з миром! 😥
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04.06.2025 14:11 Відповісти
Світла пам"ять та Царство Небесне, Григорію!!! Вдячність та низький материнський уклін за ТАКОГО СИНА УКРАЇНИ!!!
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04.06.2025 14:59 Відповісти
Земля пухом!
а где все эти 3.14дорасы здесь, которые постоянно воняют 'мусора не воюют'?
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04.06.2025 15:25 Відповісти
 
 