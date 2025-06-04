Виконуючи бойове завдання, загинув запорізький спецпризначенець Григорій Кожуховський. ФОТО
Під час участі у заходах із відсічі та стримування збройної агресії РФ проти України загинув майор поліції Григорій Кожуховський - інспектор батальйону поліції особливого призначення (стрілецький) Головного управління Національної поліції в Запорізькій області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Як зазначається, у момент виїзду на виконання бойового завдання підрозділ спецпризначенців зазнав атаки ворожими FPV-дронами. Унаслідок влучання безпілотника 47-річний поліцейський отримав смертельні поранення.
"Кожуховський родом із нині тимчасово окупованої Кам’янки-Дніпровської. Понад 26 років він віддано служив у лавах органів внутрішніх справ та був одним із перших, хто долучився до новоствореного батальйону поліції особливого призначення (стрілецький).
Усі, хто особисто знав Григорія, згадують його як рішучу та вольову особистість із чіткою громадянською позицією і високою мотивацією до дій. Він завжди професійно виконував покладені на нього обов’язки, залишаючись вірним Присязі до останнього", - йдеться у повідомленні.
Колектив Національної поліції України висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Низько схиляємо голови в пам’ять про наших захисників.
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а где все эти 3.14дорасы здесь, которые постоянно воняют 'мусора не воюют'?