При выполнении боевого задания погиб запорожский спецназовец Григорий Кожуховский. ФОТО

Во время участия в мерах по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ против Украины погиб майор полиции Григорий Кожуховский - инспектор батальона полиции особого назначения (стрелковый) Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, в момент выезда на выполнение боевого задания подразделение спецназовцев подверглось атаке вражескими FPV-дронами. В результате попадания беспилотника 47-летний полицейский получил смертельные ранения.

"Кожуховский родом из ныне временно оккупированной Каменки-Днепровской. Более 26 лет он преданно служил в рядах органов внутренних дел и был одним из первых, кто присоединился к новосозданному батальону полиции особого назначения (стрелковый).

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Все, кто лично знал Григория, вспоминают его как решительную и волевую личность с четкой гражданской позицией и высокой мотивацией к действиям. Он всегда профессионально выполнял возложенные на него обязанности, оставаясь верным Присяге до последнего", - говорится в сообщении.

Коллектив Национальной полиции Украины выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. Низко склоняем головы в память о наших защитниках.