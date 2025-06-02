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Новости Фото Потери Украины Женщины в ВСУ
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В бою за Украину погибла военнослужащая 26-й ОАБр Татьяна Любич. ФОТО

В субботу, 31 мая, в Донецкой области во время боя с российскими оккупантами погибла 25-летняя военнослужащая Вооруженных сил Украины Татьяна Любич из Бердичева.

Об этом сообщили в пресс-службе Бердичевского городского совета, информирует Цензор.НЕТ.

"Не простим и будем наказывать за 25-летнюю Татьяну Любич - светлую и жизнелюбивую женщину, которая среди славного украинского воинства вступила в бой с российской нечистью и погибла на Донетчине во имя жизни своей семьи, общества, во имя свободной независимой Украины", - говорится в сообщении.

Татьяна родилась в Винницкой области, а в Бердичев переехала двадцать лет назад. В 2021 году она подписала контракт с Вооруженными силами Украины, выбрав службу в 26-й артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича.

По словам побратимов и посестер, в Татьяне органично сочетались открытость, дружелюбие, коммуникабельность, высокая ответственность, стойкость и решительность в стремлении достойно выполнять свой воинский и гражданский долг.

"Последний день весны 2025-го стал последним днем земной жизни Татьяны Любич - человека, которым будет гордиться и которого будет помнить бердичевская громада. Вечная Память и Почет тебе, Героиня! Честь!" - добавили в горсовете.

Военная Татьяна Любич погибла на фронте в Украине

Автор: 

потери (4427) 26 артиллерийская бригада (32) ВСУ (6681) война в Украине (4597)


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Топ комментарии
+24
Як боляче вглядатись у молоді лиця героїв, що покидають Неньку і йдуть у Небесне воїнство. Вічна слава справжній патріотці, донці України!🇺🇦🥀🥀
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02.06.2025 15:19
+15
Гине молодь. Гине тому, що отарі ідіотів поржати забажалося в 2019 р.
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02.06.2025 15:16
+14
Спочивай з миром, сестро. Твої побратими помстяться за твою смерть багаторазово.
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02.06.2025 15:21
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Гине молодь. Гине тому, що отарі ідіотів поржати забажалося в 2019 р.
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02.06.2025 15:16 Ответить
Твої намагання перекласти провину на війну з москвлів на українців виглядає жалюгідно, кацапе.
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02.06.2025 15:20 Ответить
Москалі не голосували у нас на виборах за московський КВН. Це робили наші виборці.
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02.06.2025 15:28 Ответить
Хлопче, от чим відрізняєтья чужинець - ворог, від свого ідіота?
Те що ти знаєш, як буде діяти ворог.
А як ідіот -ні.
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02.06.2025 15:35 Ответить
Кожна людина має право на помилку.Помилка зелефанів у 19 нічим не тяжча за помилку тих,хто голосував,у свій час,по-примусу за яника,чи за гречку за кучму,чи по недалекоглядності за кравчука.Ще в ті роки розвиток України мав би піти зовсім по іншому шляху,тоді б і зеленомордих не було.Не варто поширювати розбрат серед українців,це робить ворог,потрібно разом шукати вихід з ситуації.
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02.06.2025 15:52 Ответить
Я у 2019 голосував не за гречку, не за 4000$, не за Порошенка, не за будь яке інше прізвище.
Я голосував: за Україну, Армію Віру, Мову.
І я не уявляю, як людина в Україні може бути проти цього.
Але ж скільки їх таких є.

Вихід з ситуації?
Створення Уряду Національного Порятунку України.
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02.06.2025 16:36 Ответить
Підкажи, а кого треба було обрати в 19 році ?
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02.06.2025 15:56 Ответить
Ну ви хоч вже наржалися чи ще ні ?
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02.06.2025 16:46 Ответить
Что Вы несете? Погиб человек, Вас защищая и меня, и остальных, а Вы и тут умудрились оскорбить половину своей страны...
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02.06.2025 15:59 Ответить
R.I.P. велика шана і дяка Героїні! Щирі співчуття рідним та близьким! Вічна і світла пам'ять дівчині!
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02.06.2025 16:47 Ответить
Господи, молоді гинуть.
А як ще й дівчата...
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02.06.2025 15:17 Ответить
Українка, вибрала з двох варіантів, або мобілізація і боротьба за Україну, або капітуляція оркам і фільтраційні табори та ґвалтування і убивства!
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02.06.2025 15:26 Ответить
Як боляче вглядатись у молоді лиця героїв, що покидають Неньку і йдуть у Небесне воїнство. Вічна слава справжній патріотці, донці України!🇺🇦🥀🥀
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02.06.2025 15:19 Ответить
Спочивай з миром, сестро. Твої побратими помстяться за твою смерть багаторазово.
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02.06.2025 15:21 Ответить
Яка гарна! Янгелок. Як шкода. Будь проклята війна
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02.06.2025 15:31 Ответить
ПРАВИЛЬНО ТАК: будьте прокляті, КАЦАПИ!!!
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02.06.2025 16:44 Ответить
нема слів ,біль 😢...Героїні Воїну Слава !!! 🙏 🇺🇦
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02.06.2025 15:32 Ответить
вічна пам'ять..., смілива дівчина й дуже гарна...
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02.06.2025 15:34 Ответить
Просто немае слів. Нехай спочивае з Богом.
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02.06.2025 15:38 Ответить
 
 