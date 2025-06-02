В бою за Украину погибла военнослужащая 26-й ОАБр Татьяна Любич. ФОТО

В субботу, 31 мая, в Донецкой области во время боя с российскими оккупантами погибла 25-летняя военнослужащая Вооруженных сил Украины Татьяна Любич из Бердичева.

Об этом сообщили в пресс-службе Бердичевского городского совета, информирует Цензор.НЕТ.

"Не простим и будем наказывать за 25-летнюю Татьяну Любич - светлую и жизнелюбивую женщину, которая среди славного украинского воинства вступила в бой с российской нечистью и погибла на Донетчине во имя жизни своей семьи, общества, во имя свободной независимой Украины", - говорится в сообщении.

Татьяна родилась в Винницкой области, а в Бердичев переехала двадцать лет назад. В 2021 году она подписала контракт с Вооруженными силами Украины, выбрав службу в 26-й артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича.

По словам побратимов и посестер, в Татьяне органично сочетались открытость, дружелюбие, коммуникабельность, высокая ответственность, стойкость и решительность в стремлении достойно выполнять свой воинский и гражданский долг.

"Последний день весны 2025-го стал последним днем земной жизни Татьяны Любич - человека, которым будет гордиться и которого будет помнить бердичевская громада. Вечная Память и Почет тебе, Героиня! Честь!" - добавили в горсовете.