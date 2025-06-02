У бою за Україну загинула військовослужбовиця 26 ОАБр Тетяна Любич. ФОТО
У суботу, 31 травня, на Донеччині під час бою з російськими окупантами загинула 25-річна військовослужбовиця Збройних сил України Тетяна Любич із Бердичева.
Про це повідомили у пресслужбі Бердичівської міської ради, інформує Цензор.НЕТ.
"Не пробачимо й каратимемо за 25-річну Тетяну Любич – світлу й життєлюбну жінку, котра з-поміж славного українського воїнства вступила в бій із російською нечистю й загинула на Донеччині в ім’я життя своєї родини, громади, в ім’я вільної незалежної України", - йдеться в дописі.
Тетяна народилася на Вінниччині, а до Бердичева переїхала двадцять років тому. У 2021 році вона підписала контракт зі Збройними силами України, обравши службу у 26-й артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича.
За словами побратимів і посестер, у Тетяні органічно поєднувалися відкритість, приязність, комунікабельність, висока відповідальність, стійкість і рішучість у прагненні гідно виконувати свій військовий і громадянський обов’язок.
"Останній день весни 2025-го став останнім днем земного життя Тетяни Любич – людини, якою пишатиметься і яку пам’ятатиме бердичівська громада. Вічна Пам’ять і Шана тобі, Героїне! Честь!" - додали у міськраді.
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Те що ти знаєш, як буде діяти ворог.
А як ідіот -ні.
Я голосував: за Україну, Армію Віру, Мову.
І я не уявляю, як людина в Україні може бути проти цього.
Але ж скільки їх таких є.
Вихід з ситуації?
Створення Уряду Національного Порятунку України.
А як ще й дівчата...