У бою за Україну загинула військовослужбовиця 26 ОАБр Тетяна Любич. ФОТО

У суботу, 31 травня, на Донеччині під час бою з російськими окупантами загинула 25-річна військовослужбовиця Збройних сил України Тетяна Любич із Бердичева.

Про це повідомили у пресслужбі Бердичівської міської ради, інформує Цензор.НЕТ.

"Не пробачимо й каратимемо за 25-річну Тетяну Любич – світлу й життєлюбну жінку, котра з-поміж славного українського воїнства вступила в бій із російською нечистю й загинула на Донеччині в ім’я життя своєї родини, громади, в ім’я вільної незалежної України", - йдеться в дописі.

Тетяна народилася на Вінниччині, а до Бердичева переїхала двадцять років тому. У 2021 році вона підписала контракт зі Збройними силами України, обравши службу у 26-й артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича.

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За словами побратимів і посестер, у Тетяні органічно поєднувалися відкритість, приязність, комунікабельність, висока відповідальність, стійкість і рішучість у прагненні гідно виконувати свій військовий і громадянський обов’язок.

"Останній день весни 2025-го став останнім днем земного життя Тетяни Любич – людини, якою пишатиметься і яку пам’ятатиме бердичівська громада. Вічна Пам’ять і Шана тобі, Героїне! Честь!" - додали у міськраді.