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Новини Фото Втрати України Жінки в ЗСУ
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У бою за Україну загинула військовослужбовиця 26 ОАБр Тетяна Любич. ФОТО

У суботу, 31 травня, на Донеччині під час бою з російськими окупантами загинула 25-річна військовослужбовиця Збройних сил України Тетяна Любич із Бердичева.

Про це повідомили у пресслужбі Бердичівської міської ради, інформує Цензор.НЕТ.

"Не пробачимо й каратимемо за 25-річну Тетяну Любич – світлу й життєлюбну жінку, котра з-поміж славного українського воїнства вступила в бій із російською нечистю й загинула на Донеччині в ім’я життя своєї родини, громади, в ім’я вільної незалежної України", - йдеться в дописі.

Тетяна народилася на Вінниччині, а до Бердичева переїхала двадцять років тому. У 2021 році вона підписала контракт зі Збройними силами України, обравши службу у 26-й артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича.

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За словами побратимів і посестер, у Тетяні органічно поєднувалися відкритість, приязність, комунікабельність, висока відповідальність, стійкість і рішучість у прагненні гідно виконувати свій військовий і громадянський обов’язок.

"Останній день весни 2025-го став останнім днем земного життя Тетяни Любич – людини, якою пишатиметься і яку пам’ятатиме бердичівська громада. Вічна Пам’ять і Шана тобі, Героїне! Честь!" - додали у міськраді.

Військова Тетяна Любич загинула на фронті в Україні

Автор: 

втрати (4442) 26 артилерійська бригада (32) ЗСУ (7653) війна в Україні (4633)


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Топ коментарі
+26
Як боляче вглядатись у молоді лиця героїв, що покидають Неньку і йдуть у Небесне воїнство. Вічна слава справжній патріотці, донці України!🇺🇦🥀🥀
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02.06.2025 15:19
+16
Гине молодь. Гине тому, що отарі ідіотів поржати забажалося в 2019 р.
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02.06.2025 15:16
+16
Спочивай з миром, сестро. Твої побратими помстяться за твою смерть багаторазово.
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02.06.2025 15:21
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Гине молодь. Гине тому, що отарі ідіотів поржати забажалося в 2019 р.
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02.06.2025 15:16 Відповісти
Твої намагання перекласти провину на війну з москвлів на українців виглядає жалюгідно, кацапе.
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02.06.2025 15:20 Відповісти
Москалі не голосували у нас на виборах за московський КВН. Це робили наші виборці.
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02.06.2025 15:28 Відповісти
Хлопче, от чим відрізняєтья чужинець - ворог, від свого ідіота?
Те що ти знаєш, як буде діяти ворог.
А як ідіот -ні.
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02.06.2025 15:35 Відповісти
Кожна людина має право на помилку.Помилка зелефанів у 19 нічим не тяжча за помилку тих,хто голосував,у свій час,по-примусу за яника,чи за гречку за кучму,чи по недалекоглядності за кравчука.Ще в ті роки розвиток України мав би піти зовсім по іншому шляху,тоді б і зеленомордих не було.Не варто поширювати розбрат серед українців,це робить ворог,потрібно разом шукати вихід з ситуації.
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02.06.2025 15:52 Відповісти
Я у 2019 голосував не за гречку, не за 4000$, не за Порошенка, не за будь яке інше прізвище.
Я голосував: за Україну, Армію Віру, Мову.
І я не уявляю, як людина в Україні може бути проти цього.
Але ж скільки їх таких є.

Вихід з ситуації?
Створення Уряду Національного Порятунку України.
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02.06.2025 16:36 Відповісти
Підкажи, а кого треба було обрати в 19 році ?
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02.06.2025 15:56 Відповісти
Ну ви хоч вже наржалися чи ще ні ?
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02.06.2025 16:46 Відповісти
Так за кого треба було голосувати ?
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02.06.2025 16:53 Відповісти
Что Вы несете? Погиб человек, Вас защищая и меня, и остальных, а Вы и тут умудрились оскорбить половину своей страны...
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02.06.2025 15:59 Відповісти
R.I.P. велика шана і дяка Героїні! Щирі співчуття рідним та близьким! Вічна і світла пам'ять дівчині!
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02.06.2025 16:47 Відповісти
Господи, молоді гинуть.
А як ще й дівчата...
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02.06.2025 15:17 Відповісти
Українка, вибрала з двох варіантів, або мобілізація і боротьба за Україну, або капітуляція оркам і фільтраційні табори та ґвалтування і убивства!
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02.06.2025 15:26 Відповісти
Як боляче вглядатись у молоді лиця героїв, що покидають Неньку і йдуть у Небесне воїнство. Вічна слава справжній патріотці, донці України!🇺🇦🥀🥀
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02.06.2025 15:19 Відповісти
Спочивай з миром, сестро. Твої побратими помстяться за твою смерть багаторазово.
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02.06.2025 15:21 Відповісти
Яка гарна! Янгелок. Як шкода. Будь проклята війна
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02.06.2025 15:31 Відповісти
ПРАВИЛЬНО ТАК: будьте прокляті, КАЦАПИ!!!
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02.06.2025 16:44 Відповісти
нема слів ,біль 😢...Героїні Воїну Слава !!! 🙏 🇺🇦
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02.06.2025 15:32 Відповісти
вічна пам'ять..., смілива дівчина й дуже гарна...
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02.06.2025 15:34 Відповісти
Просто немае слів. Нехай спочивае з Богом.
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02.06.2025 15:38 Відповісти
 
 