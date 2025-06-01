На війні в Україні загинув польський доброволець, журналіст Кшиштоф Горжелак. ФОТО
У бою проти російських окупантів, загинув журналіст з Польщі Кшиштоф Горжелак, який воював у лавах ЗСУ. Йому було 45 років.
Про це у Facebook повідомило локальне медіа рідного міста Кшиштофа Scyzoryk się otwarty, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що Горжелак був засновником місцевого порталу міста Кельце Nasze Kielce. Близько двох років тому він вирішив долучитися до української армії, щоб воювати проти російських загарбників.
"Він був журналістом, яких уже майже не залишилося. Незламний, непідкупний, завжди шукав правду до кінця. Він самотужки розслідував зловживання владою у Кельце, повіті та воєводстві — навіть на найвищих щаблях. Для нього правда була найвищою цінністю. Бувало, що їв лише вівсянку на воді, бо вже не мав грошей, і водночас відмовлявся від реклами від корумпованих політиків", - розповідають його друзі.
Там додали, що смерть Кшиштофа "викликає сльози й змушує усвідомити: ця війна зовсім поруч, вона зараз, вона — абсурд, і має якнайшвидше закінчитися".
Кшиштоф любив гори - вони були для нього відрадою у важкі хвилини.
Відомо, що військовослужбовець загинув 30 травня в Україні.
Поховають польського журналіста в Україні. У Польщі в нього залишилися мати, батько, брат і донька.
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