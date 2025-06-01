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На війні в Україні загинув польський доброволець, журналіст Кшиштоф Горжелак. ФОТО

У бою проти російських окупантів, загинув журналіст з Польщі Кшиштоф Горжелак, який воював у лавах ЗСУ. Йому було 45 років.

Про це у Facebook повідомило локальне медіа рідного міста Кшиштофа Scyzoryk się otwarty, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Горжелак був засновником місцевого порталу міста Кельце Nasze Kielce. Близько двох років тому він вирішив долучитися до української армії, щоб воювати проти російських загарбників.

"Він був журналістом, яких уже майже не залишилося. Незламний, непідкупний, завжди шукав правду до кінця. Він самотужки розслідував зловживання владою у Кельце, повіті та воєводстві — навіть на найвищих щаблях. Для нього правда була найвищою цінністю. Бувало, що їв лише вівсянку на воді, бо вже не мав грошей, і водночас відмовлявся від реклами від корумпованих політиків", - розповідають його друзі.

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Кшиштоф Горжелак - загинув польський журналіст на фронті

Там додали, що смерть Кшиштофа "викликає сльози й змушує усвідомити: ця війна зовсім поруч, вона зараз, вона — абсурд, і має якнайшвидше закінчитися".

Кшиштоф любив гори - вони були для нього відрадою у важкі хвилини.

Відомо, що військовослужбовець загинув 30 травня в Україні.

Поховають польського журналіста в Україні. У Польщі в нього залишилися мати, батько, брат і донька.

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Кшиштоф Горжелак - загинув польський журналіст на фронті
Кшиштоф Горжелак - загинув польський журналіст на фронті

Автор: 

журналістика (1779) Польща (8615) втрати (4439) добровольці (933)


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Топ коментарі
+29
Кшиштофу Воїну Герою , Польші та України Слава !!!🙏 🇵🇱 🇺🇦
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01.06.2025 18:34
+27
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01.06.2025 18:32
+26
жаль... біль...
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01.06.2025 18:28
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01.06.2025 18:28 Відповісти
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01.06.2025 18:32 Відповісти
Кшиштофу Воїну Герою , Польші та України Слава !!!🙏 🇵🇱 🇺🇦
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01.06.2025 18:34 Відповісти
Мужній ЗАХИСНИК з Польщі, боронив від московитів, як Україну, так і свою Польщу!! У нього не було московської маячні щодо блокування кордону, фурами і тракторами!!
Памятаймо та помстимося за Героя, що поклав життя за СВОБОДУ Європи без московитів-убивць!
Слава Україні і його Родині!
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01.06.2025 18:36 Відповісти
Співчуття рідним та близьким.
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01.06.2025 18:42 Відповісти
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01.06.2025 18:48 Відповісти
Дуже жаль його...Як і завжди,гинуть найкращі,а залишаються лише лайдаки і бидло типу польських рольніков-блокувальників...
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01.06.2025 18:48 Відповісти
Вічна і світла пам"ять. Низький уклін рідним героя і адекватній, гречній частині польського народу.
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01.06.2025 18:51 Відповісти
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01.06.2025 18:56 Відповісти
"Гонур(честь) і Ойчизна!" Він прийшов воювать до України, щоб війна не прийшла в Польску...
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01.06.2025 19:13 Відповісти
Тр з тих поляків, які справді брати, які пам'ятають, що були з нами в одній слов'янській державі, найпотужнішій у Європі у свій час. То поляк, який сприймає гімн власної держави:
Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
 Szablą odbierzemy. -
як заклик до дії, а головне - добре знає, хто
справжній ворог йому і його Вітчизні, а хто друг, хто чув про козаків-українців Марка
Безручка, які спричинилися до спасіння
Варшави у "Чуді над Віслою"
Честь паньству! Честь звитяжцям! Шана лицарям-братам!
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01.06.2025 19:17 Відповісти
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
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01.06.2025 19:48 Відповісти
Вічна Слава та шана від українського Народу незламному Воїну! 🥀🥀🇺🇦
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01.06.2025 19:59 Відповісти
 
 