Тіло вдалося повернути лише зараз: у Києві попрощаються з захисником України, українським фехтувальником Федором Єпіфановим, який загинув у 2023 році
У понеділок, 2 червня, відбудеться прощання з фехтувальником і захисником України Федором Єпіфановим.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Національній федерації фехтування України.
Федір Єпіфанов, майстер спорту, чемпіон і призер всеукраїнських змагань з фехтування на рапірах, боронив Україну з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Тоді йому тільки-но виповнилось 18. Він призупинив спортивну кар’єру заради захисту Батьківщини. Отримав вогнепальне поранення, але після реабілітації повернувся на фронт.
Його життя обірвалося в кінці 2023 року. Тіло вдалося повернути лише зараз.
Прощання з Федором Єпіфановим відбудеться 2 червня біля його будинку за адресою Харківське шосе, 172А о 09.30. Попрощатись також можна буде на Бортничанському кладовищі з 10 години.
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вислови співчуття і заткрий пельку !
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співчуття батькам та рідним....
такий молодий і гарний хлопець із сміливим серцем
сум.
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