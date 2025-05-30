Тіло вдалося повернути лише зараз: у Києві попрощаються з захисником України, українським фехтувальником Федором Єпіфановим, який загинув у 2023 році

У понеділок, 2 червня, відбудеться прощання з фехтувальником і захисником України Федором Єпіфановим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Національній федерації фехтування України.

Федір Єпіфанов, майстер спорту, чемпіон і призер всеукраїнських змагань з фехтування на рапірах, боронив Україну з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Тоді йому тільки-но виповнилось 18. Він призупинив спортивну кар’єру заради захисту Батьківщини. Отримав вогнепальне поранення, але після реабілітації повернувся на фронт.

Його життя обірвалося в кінці 2023 року. Тіло вдалося повернути лише зараз.

Прощання з Федором Єпіфановим відбудеться 2 червня біля його будинку за адресою Харківське шосе, 172А о 09.30. Попрощатись також можна буде на Бортничанському кладовищі з 10 години.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На війні загинув чемпіон України з марафонського бігу Петро Шукалович. ФОТО