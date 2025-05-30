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Новини Втрати України
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Тіло вдалося повернути лише зараз: у Києві попрощаються з захисником України, українським фехтувальником Федором Єпіфановим, який загинув у 2023 році

федір,єпіфанов

У понеділок, 2 червня, відбудеться прощання з фехтувальником і захисником України Федором Єпіфановим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Національній федерації фехтування України.

Федір Єпіфанов, майстер спорту, чемпіон і призер всеукраїнських змагань з фехтування на рапірах, боронив Україну з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Тоді йому тільки-но виповнилось 18. Він призупинив спортивну кар’єру заради захисту Батьківщини. Отримав вогнепальне поранення, але після реабілітації повернувся на фронт.

Його життя обірвалося в кінці 2023 року. Тіло вдалося повернути лише зараз.

Прощання з Федором Єпіфановим відбудеться 2 червня біля його будинку за адресою Харківське шосе, 172А о 09.30. Попрощатись також можна буде на Бортничанському кладовищі з 10 години.

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Героям Слава.
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30.05.2025 13:52 Відповісти
Вічна Пам'ять і Слава Герою!
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30.05.2025 13:57 Відповісти
А от депутати,тцкашна мразь і мусора з прокурорами і судійськими жирують в тилу. А цієї сволоти майже півмільйона.
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30.05.2025 14:03 Відповісти
ну вот що тинесеш ?
навіщо ?
і саме тут !

вислови співчуття і заткрий пельку !

.
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30.05.2025 14:17 Відповісти
Браво.тисну руку
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30.05.2025 15:02 Відповісти
Герою Слава !

співчуття батькам та рідним....
такий молодий і гарний хлопець із сміливим серцем
сум.

.
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30.05.2025 14:15 Відповісти
Вічна шана і Пам'ять справжньому Героєві! Величезна подяка батькам !!! Смерть кацапам, де б вони не були!!!
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30.05.2025 15:00 Відповісти
 
 