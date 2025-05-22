На війні загинув чемпіон України з марафонського бігу Петро Шукалович. ФОТО

На війні проти російських бойовиків загинув український бігун, триразовий переможець змагань "Могриця еко-трейл" і чемпіон України з марафонського бігу Петро Шукалович.

Спортсмен боронив Україну з 2015 року у складі четвертої бригади оперативного призначення імені Сергія Михальчука "Рубіж" Національної гвардії України.

За останні два роки Петро зазнав двох поранень, але після кожного одужання повертався на фронт.

У спортсмена залишилися дружина, яка також служить у Збройних силах України, та маленька донька.

Шукалович був чемпіоном України з марафонського бігу та тричі вигравав "Могриця екотрейл". Навіть під час війни він залишався активним спортсменом – у 2024 році став учасником #RaceProject, де в естафетному форматі команда намагалася подолати марафонську дистанцію на рекордному рівні.







