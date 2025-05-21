На війні в Україні загинув італієць із Національного легіону: тіло на окупованій території

Під час повномасштабної війни в Україні загинув громадянин Італії, який служив у складі Національного легіону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на le Repubblica.

За даними італійського видання, тіло загиблого наразі перебуває на тимчасово окупованій території, контрольованій Росією. Через це повернути його поки що неможливо. Попри офіційну відсутність підтвердження, бойові товариші вже повідомили рідним про його загибель. Формально італієць вважається зниклим безвісти.

"Його товариші по службі вже оплакують його смерть, але чекають, коли його сім'я вирішить, чи варто розповідати їм подробиці його бою, який закінчився трагедією", - йдеться у публікації.

За інформацією le Repubblica, це вже шостий випадок загибелі італійського громадянина, який воював на боці України у війні проти російських окупантів.

