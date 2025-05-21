УКР
На війні в Україні загинув італієць із Національного легіону: тіло на окупованій території

Під час повномасштабної війни в Україні загинув громадянин Італії, який служив у складі Національного легіону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на le Repubblica.

За даними італійського видання, тіло загиблого наразі перебуває на тимчасово окупованій території, контрольованій Росією. Через це повернути його поки що неможливо. Попри офіційну відсутність підтвердження, бойові товариші вже повідомили рідним про його загибель. Формально італієць вважається зниклим безвісти.

"Його товариші по службі вже оплакують його смерть, але чекають, коли його сім'я вирішить, чи варто розповідати їм подробиці його бою, який закінчився трагедією", - йдеться у публікації.

За інформацією le Repubblica, це вже шостий випадок загибелі італійського громадянина, який воював на боці України у війні проти російських окупантів.

Італія втрати добровольці війна в Україні
дуже сумно..., глибокі співчуття рідним та близьким...
21.05.2025 15:58 Відповісти
Questo è un vero italiano che amava la vita, amava l'Italia, amava la pace, è un eroe dell'Ucraina e dell'Italia.🙏 Герою Слава !!!🇮🇹 ❤️ 🇺🇦
21.05.2025 16:05 Відповісти
Світла памʼять Герою 😪😪😪
21.05.2025 16:07 Відповісти
Дякуємо усім, хто захищає Україну і вільний світ від тиранії!!
21.05.2025 16:14 Відповісти
Вічна пам'ять і пошана Герою 🇺🇦🇮🇹
21.05.2025 16:18 Відповісти
21.05.2025 16:25 Відповісти
😪
21.05.2025 18:08 Відповісти
Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!
Спочивай з миром, синку....
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Україну Герою....
21.05.2025 20:06 Відповісти
 
 