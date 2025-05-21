РУС
На войне в Украине погиб итальянец из Национального легиона: тело на оккупированной территории

Во время полномасштабной войны в Украине погиб гражданин Италии, который служил в составе Национального легиона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на le Repubblica.

По данным итальянского издания, тело погибшего сейчас находится на временно оккупированной территории, контролируемой Россией. Поэтому вернуть его пока невозможно. Несмотря на официальное отсутствие подтверждения, боевые товарищи уже сообщили родным о его гибели. Формально итальянец считается пропавшим без вести.

"Его сослуживцы уже оплакивают его смерть, но ждут, когда его семья решит, стоит ли рассказывать им подробности его боя, который закончился трагедией", - говорится в публикации.

По информации le Repubblica, это уже шестой случай гибели итальянского гражданина, который воевал на стороне Украины в войне против российских оккупантов.

дуже сумно..., глибокі співчуття рідним та близьким...
21.05.2025 15:58 Ответить
Questo è un vero italiano che amava la vita, amava l'Italia, amava la pace, è un eroe dell'Ucraina e dell'Italia.🙏 Герою Слава !!!🇮🇹 ❤️ 🇺🇦
21.05.2025 16:05 Ответить
Світла памʼять Герою 😪😪😪
21.05.2025 16:07 Ответить
Дякуємо усім, хто захищає Україну і вільний світ від тиранії!!
21.05.2025 16:14 Ответить
Вічна пам'ять і пошана Герою 🇺🇦🇮🇹
21.05.2025 16:18 Ответить
21.05.2025 16:25 Ответить
😪
21.05.2025 18:08 Ответить
Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!
Спочивай з миром, синку....
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Україну Герою....
21.05.2025 20:06 Ответить
 
 