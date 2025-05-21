На войне в Украине погиб итальянец из Национального легиона: тело на оккупированной территории

Во время полномасштабной войны в Украине погиб гражданин Италии, который служил в составе Национального легиона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на le Repubblica.

По данным итальянского издания, тело погибшего сейчас находится на временно оккупированной территории, контролируемой Россией. Поэтому вернуть его пока невозможно. Несмотря на официальное отсутствие подтверждения, боевые товарищи уже сообщили родным о его гибели. Формально итальянец считается пропавшим без вести.

"Его сослуживцы уже оплакивают его смерть, но ждут, когда его семья решит, стоит ли рассказывать им подробности его боя, который закончился трагедией", - говорится в публикации.

По информации le Repubblica, это уже шестой случай гибели итальянского гражданина, который воевал на стороне Украины в войне против российских оккупантов.

