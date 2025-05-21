Франция профинансирует и передаст роботизированные системы разминирования для Украины. ФОТО

Украина вскоре получит шесть роботизированных систем разминирования ROCUS, созданных французской компанией CNIM Systèmes Industriels в сотрудничестве с эстонской Milrem Robotics.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный пресс-релиз компании Milrem Robotics.

Как отмечается, технику передадут Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Системы ROCUS построены на платформе THeMIS - гусеничном автономном транспортном средстве, способном работать дистанционно в условиях повышенной опасности. Модули разминирования, встроенные в платформу, позволяют обнаруживать и обезвреживать взрывоопасные предметы без риска для саперов.

"Установки THEMIS уже доказали свою универсальность и надежность в различных сценариях эксплуатации в Украине и за ее пределами", - отметил гендиректор Milrem Robotics Кулдар Вяерси.

Техника оснащена сенсорами и камерами, способна работать в сложных условиях - на пересеченной местности, в зонах разрушения и заминирования. Ее использование поможет ускорить разминирование и восстановление гражданской инфраструктуры.

