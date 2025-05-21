РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11430 посетителей онлайн
Новости Фото Разминирование украинских территорий Поддержка Украины Францией
2 177 7

Франция профинансирует и передаст роботизированные системы разминирования для Украины. ФОТО

Украина вскоре получит шесть роботизированных систем разминирования ROCUS, созданных французской компанией CNIM Systèmes Industriels в сотрудничестве с эстонской Milrem Robotics.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный пресс-релиз компании Milrem Robotics.

Украина получит от Франции шесть роботов для разминирования

Как отмечается, технику передадут Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Системы ROCUS построены на платформе THeMIS - гусеничном автономном транспортном средстве, способном работать дистанционно в условиях повышенной опасности. Модули разминирования, встроенные в платформу, позволяют обнаруживать и обезвреживать взрывоопасные предметы без риска для саперов.

Украина получит от Франции шесть роботов для разминирования

"Установки THEMIS уже доказали свою универсальность и надежность в различных сценариях эксплуатации в Украине и за ее пределами", - отметил гендиректор Milrem Robotics Кулдар Вяерси.

Техника оснащена сенсорами и камерами, способна работать в сложных условиях - на пересеченной местности, в зонах разрушения и заминирования. Ее использование поможет ускорить разминирование и восстановление гражданской инфраструктуры.

Смотрите также: Очищает 2 га за день: сертифицирован первый тяжелый украинский дистанционный комплекс гуманитарного разминирования "ГАРТ 5100". ФОТО

Автор: 

Франция (3583) разминирование (734) война в Украине (5823)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
От за це дякую моїй Франції.
показать весь комментарий
21.05.2025 11:14 Ответить
🥐😉а Путін скоро здохне
показать весь комментарий
21.05.2025 11:17 Ответить
Краще б Франція профінансувала та передала роботизовані системи для мінування.
показать весь комментарий
21.05.2025 11:16 Ответить
Ви ******* з тим "краще". Краще, аби оті мільйони, що крутяться в Україні на прикращання скверів та тротуари, заплатили б Франції, і вона багато чого б постачила Україні. Ви не повірите - люди у Фрвнції теж чекають на зарплатню.
показать весь комментарий
21.05.2025 11:21 Ответить
і ще краще щоб Франція скинула узурпаторів з влади, а то виборцям-смєтунам на єрмаччині нема коли
показать весь комментарий
21.05.2025 11:47 Ответить
Vive La France! Liberté, Égalité, Fraternité!
показать весь комментарий
21.05.2025 13:28 Ответить
Дякуємо Франції, за БЕЗКОШТОВНУ та ДІЄВУ допомогу Україні!!
Для Українців, з 2019 року, асфальт та блокування роботи підприємств ОПК, зеленським і групою помічників ригоАНАЛІВ, кров'ю та смертю обійшовся, за їх гроші!
показать весь комментарий
21.05.2025 11:26 Ответить
 
 