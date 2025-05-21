Франция профинансирует и передаст роботизированные системы разминирования для Украины. ФОТО
Украина вскоре получит шесть роботизированных систем разминирования ROCUS, созданных французской компанией CNIM Systèmes Industriels в сотрудничестве с эстонской Milrem Robotics.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный пресс-релиз компании Milrem Robotics.
Как отмечается, технику передадут Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
Системы ROCUS построены на платформе THeMIS - гусеничном автономном транспортном средстве, способном работать дистанционно в условиях повышенной опасности. Модули разминирования, встроенные в платформу, позволяют обнаруживать и обезвреживать взрывоопасные предметы без риска для саперов.
"Установки THEMIS уже доказали свою универсальность и надежность в различных сценариях эксплуатации в Украине и за ее пределами", - отметил гендиректор Milrem Robotics Кулдар Вяерси.
Техника оснащена сенсорами и камерами, способна работать в сложных условиях - на пересеченной местности, в зонах разрушения и заминирования. Ее использование поможет ускорить разминирование и восстановление гражданской инфраструктуры.
Для Українців, з 2019 року, асфальт та блокування роботи підприємств ОПК, зеленським і групою помічників ригоАНАЛІВ, кров'ю та смертю обійшовся, за їх гроші!