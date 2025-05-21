Франція профінансує та передасть роботизовані системи розмінування для України. ФОТО

Україна незабаром отримає шість роботизованих систем розмінування ROCUS, створених французькою компанією CNIM Systèmes Industriels у співпраці з естонською Milrem Robotics.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний пресреліз компанії Milrem Robotics.

Як зазначається, техніку передадуть Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Системи ROCUS побудовані на платформі THeMIS - гусеничному автономному транспортному засобі, здатному працювати дистанційно в умовах підвищеної небезпеки. Модулі розмінування, вбудовані у платформу, дозволяють виявляти та знешкоджувати вибухонебезпечні предмети без ризику для саперів.

"Установки THEMIS вже довели свою універсальність та надійність у різних сценаріях експлуатації в Україні та за її межами", - зазначив гендиректор Milrem Robotics Кулдар Вяерсі.

Техніка оснащена сенсорами та камерами, здатна працювати у складних умовах - на пересіченій місцевості, в зонах руйнування та замінування. Її використання допоможе прискорити розмінування та відновлення цивільної інфраструктури.

