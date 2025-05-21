УКР
Франція профінансує та передасть роботизовані системи розмінування для України. ФОТО

Україна незабаром отримає шість роботизованих систем розмінування ROCUS, створених французькою компанією CNIM Systèmes Industriels у співпраці з естонською Milrem Robotics.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний пресреліз компанії Milrem Robotics.

Як зазначається, техніку передадуть Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Системи ROCUS побудовані на платформі THeMIS - гусеничному автономному транспортному засобі, здатному працювати дистанційно в умовах підвищеної небезпеки. Модулі розмінування, вбудовані у платформу, дозволяють виявляти та знешкоджувати вибухонебезпечні предмети без ризику для саперів.

Україна отримає від Франції шість роботів для розмінування

"Установки THEMIS вже довели свою універсальність та надійність у різних сценаріях експлуатації в Україні та за її межами", - зазначив гендиректор Milrem Robotics Кулдар Вяерсі.

Техніка оснащена сенсорами та камерами, здатна працювати у складних умовах - на пересіченій місцевості, в зонах руйнування та замінування. Її використання допоможе прискорити розмінування та відновлення цивільної інфраструктури.

Франція (3150) розмінування (1021) війна в Україні (5863)
От за це дякую моїй Франції.
показати весь коментар
21.05.2025 11:14 Відповісти
🥐😉а Путін скоро здохне
показати весь коментар
21.05.2025 11:17 Відповісти
Краще б Франція профінансувала та передала роботизовані системи для мінування.
показати весь коментар
21.05.2025 11:16 Відповісти
Ви ******* з тим "краще". Краще, аби оті мільйони, що крутяться в Україні на прикращання скверів та тротуари, заплатили б Франції, і вона багато чого б постачила Україні. Ви не повірите - люди у Фрвнції теж чекають на зарплатню.
показати весь коментар
21.05.2025 11:21 Відповісти
і ще краще щоб Франція скинула узурпаторів з влади, а то виборцям-смєтунам на єрмаччині нема коли
показати весь коментар
21.05.2025 11:47 Відповісти
Vive La France! Liberté, Égalité, Fraternité!
показати весь коментар
21.05.2025 13:28 Відповісти
Дякуємо Франції, за БЕЗКОШТОВНУ та ДІЄВУ допомогу Україні!!
Для Українців, з 2019 року, асфальт та блокування роботи підприємств ОПК, зеленським і групою помічників ригоАНАЛІВ, кров'ю та смертю обійшовся, за їх гроші!
показати весь коментар
21.05.2025 11:26 Відповісти
 
 