Франція профінансує та передасть роботизовані системи розмінування для України. ФОТО
Україна незабаром отримає шість роботизованих систем розмінування ROCUS, створених французькою компанією CNIM Systèmes Industriels у співпраці з естонською Milrem Robotics.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний пресреліз компанії Milrem Robotics.
Як зазначається, техніку передадуть Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
Системи ROCUS побудовані на платформі THeMIS - гусеничному автономному транспортному засобі, здатному працювати дистанційно в умовах підвищеної небезпеки. Модулі розмінування, вбудовані у платформу, дозволяють виявляти та знешкоджувати вибухонебезпечні предмети без ризику для саперів.
"Установки THEMIS вже довели свою універсальність та надійність у різних сценаріях експлуатації в Україні та за її межами", - зазначив гендиректор Milrem Robotics Кулдар Вяерсі.
Техніка оснащена сенсорами та камерами, здатна працювати у складних умовах - на пересіченій місцевості, в зонах руйнування та замінування. Її використання допоможе прискорити розмінування та відновлення цивільної інфраструктури.
Для Українців, з 2019 року, асфальт та блокування роботи підприємств ОПК, зеленським і групою помічників ригоАНАЛІВ, кров'ю та смертю обійшовся, за їх гроші!