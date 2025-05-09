Очищает 2 га за день: сертифицирован первый тяжелый украинский дистанционный комплекс гуманитарного разминирования "ГАРТ 5100". ФОТО
Машина "ГАРТ 5100" - первый тяжелый дистанционный комплекс разминирования производства украинской инженерной компании XTI Engineering, который прошел процедуру государственной сертификации и уже готовится к серийному производству.
Об этом сообщила пресс-служба министерства, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что сертификат выдал Государственный научно-исследовательский институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники.
Назначение машины "ГАРТ 5100"
Машина предназначена для обезвреживания различных типов мин и других взрывоопасных предметов путем их детонирования и разрушения молотками цепного агрегата или фрезой.
Полностью украинская разработка и производство
Все этапы изготовления осуществляются в Украине, что упрощает логистику, обеспечивает быструю поставку, техническое обслуживание и ремонт.
Характеристики "ГАРТ 5100"
Машина управляется дистанционно на расстоянии до 600 м, что обеспечивает безопасность оператора. При условии установки ретранслятора безопасное расстояние можно увеличить до более 1 км. Комплекс оснащен системой камер с широким углом обзора.
Рабочая скорость машины - 1.5 км в час. За один световой день она способна разминировать более 2 га загрязненных взрывоопасными предметами территорий. При этом глубина разминирования составляет 300 мм. Сменное оборудование позволяет адаптировать работу под различные типы почв.
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