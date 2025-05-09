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Новости Фото Производство украинского оборудования для ВСУ
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Очищает 2 га за день: сертифицирован первый тяжелый украинский дистанционный комплекс гуманитарного разминирования "ГАРТ 5100". ФОТО

Машина "ГАРТ 5100" - первый тяжелый дистанционный комплекс разминирования производства украинской инженерной компании XTI Engineering, который прошел процедуру государственной сертификации и уже готовится к серийному производству.

Об этом сообщила пресс-служба министерства, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сертификат выдал Государственный научно-исследовательский институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники.

машина разминирования гарт 5100

Назначение машины "ГАРТ 5100"

Машина предназначена для обезвреживания различных типов мин и других взрывоопасных предметов путем их детонирования и разрушения молотками цепного агрегата или фрезой.

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Полностью украинская разработка и производство

Все этапы изготовления осуществляются в Украине, что упрощает логистику, обеспечивает быструю поставку, техническое обслуживание и ремонт.

Характеристики "ГАРТ 5100"

Машина управляется дистанционно на расстоянии до 600 м, что обеспечивает безопасность оператора. При условии установки ретранслятора безопасное расстояние можно увеличить до более 1 км. Комплекс оснащен системой камер с широким углом обзора.

Характеристики "ГАРТ 5100"

Рабочая скорость машины - 1.5 км в час. За один световой день она способна разминировать более 2 га загрязненных взрывоопасными предметами территорий. При этом глубина разминирования составляет 300 мм. Сменное оборудование позволяет адаптировать работу под различные типы почв.

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Автор: 

Минобороны (9371) разминирование (716)


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2 гектари за день!
Оце апарат!
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09.05.2025 11:15 Ответить
2 ТМ - ки і комплексу немає...(
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09.05.2025 11:21 Ответить
Противотанкові повинні дрони з декетором виявляти і віддалено підривати. А далі йде цей комбайн який все противопіхотне знищує. Противопіхотні далеко не всі можна виявити детектором да і возні небезпечної багато з ними, тому такі комбайни зручна річ!
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09.05.2025 13:55 Ответить
 
 