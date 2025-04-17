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Украинский НРК-амфибию UNEX UGV допущен к эксплуатации в Силах обороны, - Минобороны. ФОТОРЕПОРТАЖ

Кодифицирована и допущена к эксплуатации в Силах обороны Украины дистанционно управляемая самоходная бронированная платформа UNEX UGV украинского производства.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны, об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Отмечается, что самоходная платформа построена на специальном шасси, которое обеспечивает исключительную мобильность в самых сложных условиях. Платформа легко передвигается по воде, плавням, болоту, трясине, песку, сложной поверхности и льду. Распределение веса между осями и широкие шины создают давление на поверхность меньшее, чем нога пехотинца. Благодаря этому платформа не активирует мины, предназначенные для поражения автомобильной и бронированной техники. Во время демонстрации бронеамфибия проехала по керамической тарелке и чашке с кофе, не повредив их.

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НРК-амфибия UNEX UGV

Как рассказали в Минобороны, амфибия преодолевает водные препятствия, поваленные деревья, большие камни, рвы. Беспилотная платформа UNEX UGV может выезжать из воды на лед. Работает в сложных погодных условиях при различных температурах.

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К тому же UNEX UGV устойчива к системам радиоэлектронной борьбы, имеет надежную систему радиоуправления, программируемый автопилот, мощные аккумуляторы. Может быть изготовлена в различных модификациях - с боевым модулем, системой РЭБ, для выполнения задач по логистике, эвакуации, разминированию и тому подобное.

НРК-амфибия UNEX UGV

Заместитель министра обороны Украины Валерий Чуркин напомнил, что с начала широкомасштабного вторжения оборонное ведомство кодифицировало и допустило к эксплуатации в Силах обороны почти 80 наземных роботизированных комплексов украинского производства, из них полтора десятка - в 2025 году.

"НРК выполняют широкий спектр задач: проводят штурмовые и оборонительные действия, разведку, минирование и разминирование, наблюдение, логистические задачи, осуществляют эвакуацию. Силы обороны уже имеют опыт проведения военных миссий (отражение штурмов) с помощью наземных роботов и воздушных дронов", - добавил Чуркин.

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НРК-амфибия UNEX UGV

Автор: 

Минобороны (9327) техника (1736)


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Для логістки і евакуації - саме те!
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17.04.2025 12:43 Ответить
та це все одиничні екземпляри. потрібен заводський розмах, як сша у 1941-45 штампували "вілліси". а тут виготовили один примірник і все досягнення. а фронт цю техніку не побачить
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17.04.2025 12:53 Ответить
Питання одне - "гума" на колесах - з надувними камерами, чи якось умудрилися зробить якусь "мікропору"? Бо "автоматична підкачка", особливо при великій пробоїні, погано допомагає...
Просто, шини великого об"єму, - значна "площа влучання"...
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17.04.2025 13:03 Ответить
НЕ хвилюйся , всією державою давно на двох колесах мчимо.
Ми такі.
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17.04.2025 13:10 Ответить
Та я не "хвилююся - сприймаю реальність такою, як вона є... У мене це "професійне" - практичність військового зливається з прискіпливісю юриста... Чого "дехто" мене тут і "недолюблює"...
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17.04.2025 13:27 Ответить
 
 