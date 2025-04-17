Украинский НРК-амфибию UNEX UGV допущен к эксплуатации в Силах обороны, - Минобороны. ФОТОРЕПОРТАЖ
Кодифицирована и допущена к эксплуатации в Силах обороны Украины дистанционно управляемая самоходная бронированная платформа UNEX UGV украинского производства.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны, об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.
Отмечается, что самоходная платформа построена на специальном шасси, которое обеспечивает исключительную мобильность в самых сложных условиях. Платформа легко передвигается по воде, плавням, болоту, трясине, песку, сложной поверхности и льду. Распределение веса между осями и широкие шины создают давление на поверхность меньшее, чем нога пехотинца. Благодаря этому платформа не активирует мины, предназначенные для поражения автомобильной и бронированной техники. Во время демонстрации бронеамфибия проехала по керамической тарелке и чашке с кофе, не повредив их.
Как рассказали в Минобороны, амфибия преодолевает водные препятствия, поваленные деревья, большие камни, рвы. Беспилотная платформа UNEX UGV может выезжать из воды на лед. Работает в сложных погодных условиях при различных температурах.
К тому же UNEX UGV устойчива к системам радиоэлектронной борьбы, имеет надежную систему радиоуправления, программируемый автопилот, мощные аккумуляторы. Может быть изготовлена в различных модификациях - с боевым модулем, системой РЭБ, для выполнения задач по логистике, эвакуации, разминированию и тому подобное.
Заместитель министра обороны Украины Валерий Чуркин напомнил, что с начала широкомасштабного вторжения оборонное ведомство кодифицировало и допустило к эксплуатации в Силах обороны почти 80 наземных роботизированных комплексов украинского производства, из них полтора десятка - в 2025 году.
"НРК выполняют широкий спектр задач: проводят штурмовые и оборонительные действия, разведку, минирование и разминирование, наблюдение, логистические задачи, осуществляют эвакуацию. Силы обороны уже имеют опыт проведения военных миссий (отражение штурмов) с помощью наземных роботов и воздушных дронов", - добавил Чуркин.
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