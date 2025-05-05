РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10806 посетителей онлайн
Новости Фото Производство украинского оборудования для ВСУ
2 288 7

НРК "Ушастый" украинского производства допущен к использованию в ВСУ, - Минобороны. ФОТО

Кодифицирован и допущен к эксплуатации в подразделениях Вооруженных сил Украины наземный роботизированный комплекс "Вислюк" украинского производства, предназначенный для выполнения широкого спектра военных задач.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны, об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Наземный роботизированный комплекс "Віслюк"

Комплекс "Вислюк" изготовила команда украинских инженеров по запросам военных. Платформа имеет компактные размеры, помещается в кузов микроавтобуса или прицепа-лафета. Оборудована двумя бесшумными электрическими двигателями и металлическими гусеницами, которые обеспечивают высокую проходимость по сложному рельефу местности.

Также смотрите: Украинский НРК-амфибию UNEX UGV допущен к эксплуатации в Силах обороны, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Отмечается, что платформа уверенно движется по бездорожью, песку, болоту. При этом робот может транспортировать на себе до 200 кг полезного груза. Тягловое усилие электродвигателей может обеспечить еще и эвакуационные функции. Его достаточно, чтобы вытащить внедорожник, который увяз в болоте.

В Минобороны рассказали, что "Вислюка" изготавливают в различных модификациях - для выполнения задач по логистике, эвакуации, минированию, установке инженерных заграждений. Также он может служить подвижной платформой для перемещения башен-ретрансляторов радиосвязи, боевых модулей, систем дневного или ночного наблюдения.

Также смотрите: Эвакуационный бронеавтомобиль "Джура-ЭВАК" украинского производства допущен к использованию, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Кроме того, комплекс имеет ребоустойчивые каналы управления. Этот НРК опционально может оборудоваться оптоволоконным модулем. "Ослы" работают в любых погодных условиях. Емкости аккумуляторов хватает на несколько часов непрерывного движения на максимальной скорости.

Автор: 

Минобороны (9357) техника (1737)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
з оману?
показать весь комментарий
05.05.2025 12:17 Ответить
В честь президента, це так міло.
показать весь комментарий
05.05.2025 12:17 Ответить
Ага... У Івана Франка був "Фарбований лис", а у нас - "Зелений Віслюк"...
показать весь комментарий
05.05.2025 12:30 Ответить
Та ні, в честь тебе, точно.
показать весь комментарий
05.05.2025 12:42 Ответить
аааа.....
це, епічно!
тролінг височайшого рівня від умерова.
зе!лідар увіковічив себе на довгі роки у зсу!
показать весь комментарий
05.05.2025 12:24 Ответить
Кремлівські троляки вже тут як тут, і як завжди, з черговим відром лайна.
показать весь комментарий
05.05.2025 12:41 Ответить
Дуже гарна новина, але було б непогано ще й морський комплекс "Скумбрія" створити
показать весь комментарий
05.05.2025 12:52 Ответить
 
 