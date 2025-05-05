НРК "Ушастый" украинского производства допущен к использованию в ВСУ, - Минобороны. ФОТО

Кодифицирован и допущен к эксплуатации в подразделениях Вооруженных сил Украины наземный роботизированный комплекс "Вислюк" украинского производства, предназначенный для выполнения широкого спектра военных задач.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны, об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Комплекс "Вислюк" изготовила команда украинских инженеров по запросам военных. Платформа имеет компактные размеры, помещается в кузов микроавтобуса или прицепа-лафета. Оборудована двумя бесшумными электрическими двигателями и металлическими гусеницами, которые обеспечивают высокую проходимость по сложному рельефу местности.

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Отмечается, что платформа уверенно движется по бездорожью, песку, болоту. При этом робот может транспортировать на себе до 200 кг полезного груза. Тягловое усилие электродвигателей может обеспечить еще и эвакуационные функции. Его достаточно, чтобы вытащить внедорожник, который увяз в болоте.

В Минобороны рассказали, что "Вислюка" изготавливают в различных модификациях - для выполнения задач по логистике, эвакуации, минированию, установке инженерных заграждений. Также он может служить подвижной платформой для перемещения башен-ретрансляторов радиосвязи, боевых модулей, систем дневного или ночного наблюдения.

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Кроме того, комплекс имеет ребоустойчивые каналы управления. Этот НРК опционально может оборудоваться оптоволоконным модулем. "Ослы" работают в любых погодных условиях. Емкости аккумуляторов хватает на несколько часов непрерывного движения на максимальной скорости.