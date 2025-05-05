НРК "Ушастый" украинского производства допущен к использованию в ВСУ, - Минобороны. ФОТО
Кодифицирован и допущен к эксплуатации в подразделениях Вооруженных сил Украины наземный роботизированный комплекс "Вислюк" украинского производства, предназначенный для выполнения широкого спектра военных задач.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны, об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.
Комплекс "Вислюк" изготовила команда украинских инженеров по запросам военных. Платформа имеет компактные размеры, помещается в кузов микроавтобуса или прицепа-лафета. Оборудована двумя бесшумными электрическими двигателями и металлическими гусеницами, которые обеспечивают высокую проходимость по сложному рельефу местности.
Отмечается, что платформа уверенно движется по бездорожью, песку, болоту. При этом робот может транспортировать на себе до 200 кг полезного груза. Тягловое усилие электродвигателей может обеспечить еще и эвакуационные функции. Его достаточно, чтобы вытащить внедорожник, который увяз в болоте.
В Минобороны рассказали, что "Вислюка" изготавливают в различных модификациях - для выполнения задач по логистике, эвакуации, минированию, установке инженерных заграждений. Также он может служить подвижной платформой для перемещения башен-ретрансляторов радиосвязи, боевых модулей, систем дневного или ночного наблюдения.
Кроме того, комплекс имеет ребоустойчивые каналы управления. Этот НРК опционально может оборудоваться оптоволоконным модулем. "Ослы" работают в любых погодных условиях. Емкости аккумуляторов хватает на несколько часов непрерывного движения на максимальной скорости.
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