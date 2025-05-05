НРК "Віслюк" українського виробництва допущено до використання у ЗСУ, - Міноборони. ФОТО

Кодифіковано та допущено до експлуатації у підрозділах Збройних сил України наземний роботизований комплекс "Віслюк" українського виробництва, призначений для виконання широкого спектра військових завдань.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони, про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

Комплекс "Віслюк" виготовила команда українських інженерів на запити військових. Платформа має компактні розміри, поміщається в кузов мікроавтобуса або причепа-лафета. Обладнана двома безшумними електричними двигунами та металевими гусеницями, які забезпечують високу прохідність по складному рельєфі місцевості.

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Зазначається, що платформа упевнено рухається бездоріжжям, піском, болотом. При цьому робот може транспортувати на собі до 200 кг корисного вантажу. Тяглове зусилля електродвигунів може забезпечити ще й евакуаційні функції. Його достатньо, щоб витягнути позашляховик, який загруз у болоті.

У Міноборони розповіли, що "Віслюка" виготовляють у різних модифікаціях – для виконання завдань з логістики, евакуації, мінування, встановлення інженерних загороджень. Також він може слугувати рухомою платформою для переміщення веж-ретрансляторів радіозв’язку, бойових модулів, систем денного або нічного спостереження.

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Крім того, комплекс має ребостійкі канали управління. Цей НРК опційно може обладнуватись оптоволоконним модулем. "Віслюки" працюють у будь-яких погодних умовах. Ємності акумуляторів вистачає на кілька годин безперервного руху на максимальній швидкості.