НРК "Віслюк" українського виробництва допущено до використання у ЗСУ, - Міноборони. ФОТО
Кодифіковано та допущено до експлуатації у підрозділах Збройних сил України наземний роботизований комплекс "Віслюк" українського виробництва, призначений для виконання широкого спектра військових завдань.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони, про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.
Комплекс "Віслюк" виготовила команда українських інженерів на запити військових. Платформа має компактні розміри, поміщається в кузов мікроавтобуса або причепа-лафета. Обладнана двома безшумними електричними двигунами та металевими гусеницями, які забезпечують високу прохідність по складному рельєфі місцевості.
Зазначається, що платформа упевнено рухається бездоріжжям, піском, болотом. При цьому робот може транспортувати на собі до 200 кг корисного вантажу. Тяглове зусилля електродвигунів може забезпечити ще й евакуаційні функції. Його достатньо, щоб витягнути позашляховик, який загруз у болоті.
У Міноборони розповіли, що "Віслюка" виготовляють у різних модифікаціях – для виконання завдань з логістики, евакуації, мінування, встановлення інженерних загороджень. Також він може слугувати рухомою платформою для переміщення веж-ретрансляторів радіозв’язку, бойових модулів, систем денного або нічного спостереження.
Крім того, комплекс має ребостійкі канали управління. Цей НРК опційно може обладнуватись оптоволоконним модулем. "Віслюки" працюють у будь-яких погодних умовах. Ємності акумуляторів вистачає на кілька годин безперервного руху на максимальній швидкості.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
це, епічно!
тролінг височайшого рівня від умерова.
зе!лідар увіковічив себе на довгі роки у зсу!