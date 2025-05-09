Очищає 2 га за день: сертифіковано перший важкий український дистанційний комплекс гуманітарного розмінування "ГАРТ 5100". ФОТО

Машина "ГАРТ 5100" – перший важкий дистанційний комплекс розмінування виробництва української інженерної компанії XTI Engineering, який пройшов процедуру державної сертифікації та вже готується до серійного виробництва.

Про це повідомила пресслужба міністерства, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що сертифікат видав Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки.

Призначення машини "ГАРТ 5100"

Машина призначена для знешкодження різних типів мін та інших вибухонебезпечних предметів шляхом їх детонування та руйнування молотками ланцюгового агрегату або фрезою.

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Повністю українська розробка і виробництво

Всі етапи виготовлення здійснюються в Україні, що спрощує логістику, забезпечує швидке постачання, технічне обслуговування та ремонт.

Характеристики "ГАРТ 5100"

Машина керується дистанційно на відстані до 600 м, що забезпечує безпеку оператора. За умови встановлення ретранслятора безпечну відстань можна збільшити до понад 1 км. Комплекс оснащений системою камер з широким кутом огляду.

Робоча швидкість машини – 1.5 км за годину. За один світловий день вона здатна розмінувати понад 2 га забруднених вибухонебезпечними предметами територій. При цьому глибина розмінування складає 300 мм. Змінне обладнання дозволяє адаптувати роботу під різні типи ґрунтів.

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