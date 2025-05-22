На войне погиб чемпион Украины по марафонскому бегу Петр Шукалович. ФОТО

На войне против российских боевиков погиб украинский бегун, трехкратный победитель соревнований "Могрица эко-трейл" и чемпион Украины по марафонскому бегу Петр Шукалович.

Спортсмен защищал Украину с 2015 года в составе четвертой бригады оперативного назначения имени Сергея Михальчука "Рубеж" Национальной гвардии Украины.

За последние два года Петр получил два ранения, но после каждого выздоровления возвращался на фронт.

У спортсмена остались жена, которая также служит в Вооруженных силах Украины, и маленькая дочь.

Шукалович был чемпионом Украины по марафонскому бегу и трижды выигрывал "Могрица экотрейл". Даже во время войны он оставался активным спортсменом - в 2024 году стал участником #RaceProject, где в эстафетном формате команда пыталась преодолеть марафонскую дистанцию на рекордном уровне.







