На войне погиб чемпион Украины по марафонскому бегу Петр Шукалович. ФОТО

На войне против российских боевиков погиб украинский бегун, трехкратный победитель соревнований "Могрица эко-трейл" и чемпион Украины по марафонскому бегу Петр Шукалович.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает RaceProject.

Спортсмен защищал Украину с 2015 года в составе четвертой бригады оперативного назначения имени Сергея Михальчука "Рубеж" Национальной гвардии Украины.

Погиб Петр Шукалович

За последние два года Петр получил два ранения, но после каждого выздоровления возвращался на фронт.

У спортсмена остались жена, которая также служит в Вооруженных силах Украины, и маленькая дочь.

Шукалович был чемпионом Украины по марафонскому бегу и трижды выигрывал "Могрица экотрейл". Даже во время войны он оставался активным спортсменом - в 2024 году стал участником #RaceProject, где в эстафетном формате команда пыталась преодолеть марафонскую дистанцию на рекордном уровне.

Погиб Петр Шукалович

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На войне в Украине погиб итальянец из Национального легиона: тело на оккупированной территории

Автор: 

спорт (2448) потери (4529)
Слава Герою !..гинуть найкращі
22.05.2025 09:56 Ответить
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
22.05.2025 10:04 Ответить
Вічна Шана Герою!!!
22.05.2025 10:04 Ответить
Слава Герою !..гинуть найкращі
22.05.2025 09:56 Ответить
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
22.05.2025 10:04 Ответить
це вам не Портнов з Татаровим і Єрмаком
22.05.2025 13:11 Ответить
Вічна Шана Герою!!!
22.05.2025 10:04 Ответить
Герою Слава !!!🙏 🇺🇦 😢
22.05.2025 10:15 Ответить
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
22.05.2025 10:16 Ответить
Царство Небесне Герою!!
22.05.2025 10:29 Ответить
Царство небесне і вічна пам'ять
22.05.2025 10:50 Ответить
Герою Слава !
співчуття рідним....

.
22.05.2025 12:53 Ответить
Повбивали найкращих людей...
22.05.2025 13:10 Ответить
 
 