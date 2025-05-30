В Киеве состоятся похороны защитника Украины, чемпиона всеукраинских соревнований по фехтованию на рапирах Федора Епифанова
В понедельник, 2 июня, состоится прощание с фехтовальщиком и защитником Украины Федором Епифановым.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной федерации фехтования Украины.
Федор Епифанов, мастер спорта, чемпион и призер всеукраинских соревнований по фехтованию на рапирах, защищал Украину с первых дней полномасштабного вторжения России. Тогда ему только исполнилось 18 лет. Он приостановил спортивную карьеру ради защиты Родины. Получил огнестрельное ранение, но после реабилитации вернулся на фронт.
Его жизнь оборвалась в конце 2023 года. Тело удалось вернуть только сейчас.
Прощание с Федором Епифановым состоится 2 июня возле его дома по адресу Харьковское шоссе, 172А в 09.30. Проститься также можно будет на Бортничанском кладбище с 10 часов.
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навіщо ?
і саме тут !
вислови співчуття і заткрий пельку !
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співчуття батькам та рідним....
такий молодий і гарний хлопець із сміливим серцем
сум.
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