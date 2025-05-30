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Новости Потери Украины
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В Киеве состоятся похороны защитника Украины, чемпиона всеукраинских соревнований по фехтованию на рапирах Федора Епифанова

федор,епифанов

В понедельник, 2 июня, состоится прощание с фехтовальщиком и защитником Украины Федором Епифановым.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной федерации фехтования Украины.

Федор Епифанов, мастер спорта, чемпион и призер всеукраинских соревнований по фехтованию на рапирах, защищал Украину с первых дней полномасштабного вторжения России. Тогда ему только исполнилось 18 лет. Он приостановил спортивную карьеру ради защиты Родины. Получил огнестрельное ранение, но после реабилитации вернулся на фронт.

Его жизнь оборвалась в конце 2023 года. Тело удалось вернуть только сейчас.

Прощание с Федором Епифановым состоится 2 июня возле его дома по адресу Харьковское шоссе, 172А в 09.30. Проститься также можно будет на Бортничанском кладбище с 10 часов.

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спорт (2437) потери (4421)


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Героям Слава.
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30.05.2025 13:52 Ответить
Вічна Пам'ять і Слава Герою!
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30.05.2025 13:57 Ответить
А от депутати,тцкашна мразь і мусора з прокурорами і судійськими жирують в тилу. А цієї сволоти майже півмільйона.
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30.05.2025 14:03 Ответить
ну вот що тинесеш ?
навіщо ?
і саме тут !

вислови співчуття і заткрий пельку !

.
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30.05.2025 14:17 Ответить
Герою Слава !

співчуття батькам та рідним....
такий молодий і гарний хлопець із сміливим серцем
сум.

.
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30.05.2025 14:15 Ответить
 
 