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Новости Фото Потери Украины Иностранные добровольцы в ВСУ
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На войне в Украине погиб польский доброволец, журналист Кшиштоф Горжелак. ФОТО

В бою против российских оккупантов, погиб журналист из Польши Кшиштоф Горжелак, воевавший в рядах ВСУ. Ему было 45 лет.

Об этом в Facebook сообщило локальное медиа родного города Кшиштофа - Scyzoryk się otwarty, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Горжелак был основателем местного портала города Кельце - Nasze Kielce. Около двух лет назад он решил присоединиться к украинской армии, чтобы воевать против российских захватчиков.

"Он был журналистом, которых уже почти не осталось. Несгибаемый, неподкупный, всегда искал правду до конца. Он самостоятельно расследовал злоупотребления властей в Кельце, уезде и воеводстве - даже на самых высоких уровнях. Для него правда была наивысшей ценностью. Бывало, что ел только овсянку на воде, потому что уже не имел денег, и, одновременно, отказывался от рекламы, от коррумпированных политиков", - рассказывают его друзья.

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Кшиштоф Горжелак - погибший польский журналист на фронте

Там добавили, что смерть Кшиштофа "вызывает слезы и заставляет осознать: эта война совсем рядом, она - сейчас, она - абсурд, и должна как можно быстрее закончиться".

Кшиштоф любил горы - они были для него отрадой в трудные минуты.

Известно, что военнослужащий погиб 30 мая в Украине.

Похоронят польского журналиста в Украине. В Польше у него остались мать, отец, брат и дочь.

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Кшиштоф Горжелак - погибший польский журналист на фронте
Кшиштоф Горжелак - погибший польский журналист на фронте

Автор: 

журналистика (3314) Польша (8498) потери (4424) добровольцы (1181)


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Топ комментарии
+29
Кшиштофу Воїну Герою , Польші та України Слава !!!🙏 🇵🇱 🇺🇦
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01.06.2025 18:34
+27
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01.06.2025 18:32
+26
жаль... біль...
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01.06.2025 18:28
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01.06.2025 18:28 Ответить
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01.06.2025 18:32 Ответить
Кшиштофу Воїну Герою , Польші та України Слава !!!🙏 🇵🇱 🇺🇦
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01.06.2025 18:34 Ответить
Мужній ЗАХИСНИК з Польщі, боронив від московитів, як Україну, так і свою Польщу!! У нього не було московської маячні щодо блокування кордону, фурами і тракторами!!
Памятаймо та помстимося за Героя, що поклав життя за СВОБОДУ Європи без московитів-убивць!
Слава Україні і його Родині!
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01.06.2025 18:36 Ответить
Співчуття рідним та близьким.
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01.06.2025 18:42 Ответить
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01.06.2025 18:48 Ответить
Дуже жаль його...Як і завжди,гинуть найкращі,а залишаються лише лайдаки і бидло типу польських рольніков-блокувальників...
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01.06.2025 18:48 Ответить
Вічна і світла пам"ять. Низький уклін рідним героя і адекватній, гречній частині польського народу.
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01.06.2025 18:51 Ответить
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01.06.2025 18:56 Ответить
"Гонур(честь) і Ойчизна!" Він прийшов воювать до України, щоб війна не прийшла в Польску...
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01.06.2025 19:13 Ответить
Тр з тих поляків, які справді брати, які пам'ятають, що були з нами в одній слов'янській державі, найпотужнішій у Європі у свій час. То поляк, який сприймає гімн власної держави:
Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
 Szablą odbierzemy. -
як заклик до дії, а головне - добре знає, хто
справжній ворог йому і його Вітчизні, а хто друг, хто чув про козаків-українців Марка
Безручка, які спричинилися до спасіння
Варшави у "Чуді над Віслою"
Честь паньству! Честь звитяжцям! Шана лицарям-братам!
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01.06.2025 19:17 Ответить
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
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01.06.2025 19:48 Ответить
Вічна Слава та шана від українського Народу незламному Воїну! 🥀🥀🇺🇦
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01.06.2025 19:59 Ответить
 
 