На войне в Украине погиб польский доброволец, журналист Кшиштоф Горжелак. ФОТО

В бою против российских оккупантов, погиб журналист из Польши Кшиштоф Горжелак, воевавший в рядах ВСУ. Ему было 45 лет.

Об этом в Facebook сообщило локальное медиа родного города Кшиштофа - Scyzoryk się otwarty, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Горжелак был основателем местного портала города Кельце - Nasze Kielce. Около двух лет назад он решил присоединиться к украинской армии, чтобы воевать против российских захватчиков.

"Он был журналистом, которых уже почти не осталось. Несгибаемый, неподкупный, всегда искал правду до конца. Он самостоятельно расследовал злоупотребления властей в Кельце, уезде и воеводстве - даже на самых высоких уровнях. Для него правда была наивысшей ценностью. Бывало, что ел только овсянку на воде, потому что уже не имел денег, и, одновременно, отказывался от рекламы, от коррумпированных политиков", - рассказывают его друзья.

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Там добавили, что смерть Кшиштофа "вызывает слезы и заставляет осознать: эта война совсем рядом, она - сейчас, она - абсурд, и должна как можно быстрее закончиться".

Кшиштоф любил горы - они были для него отрадой в трудные минуты.

Известно, что военнослужащий погиб 30 мая в Украине.

Похоронят польского журналиста в Украине. В Польше у него остались мать, отец, брат и дочь.

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