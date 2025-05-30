1 361 7
На войне погиб доброволец из Новой Зеландии Шан Ле Кернс, который помогал спасать раненых
На войне в Украине погиб новозеландский доброволец Шан Ле Кернс.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко в соцсети X.
"С глубокой печалью я получил известие о том, что Шан Ле Кернс погиб в борьбе за свободу Украины", - отметил Мирошниченко.
Посол также выразил соболезнования семье Шана Ле и его друзьям.
"Моя страна навсегда благодарна Шану, другим новозеландцам, австралийцам и всем гражданам, которые стали на защиту Украины, даже рискуя собственной жизнью. Мы всегда будем помнить Шана. Мы никогда его не забудем", - добавил он.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Господи бережи всіх хто захищає Україну🙏
який загинув за Украіну 😪😪😪
Слава Захисникам України!
Це не портновські призначенці в судах, що у тилу гадять!