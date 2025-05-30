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Новости Потери Украины
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На войне погиб доброволец из Новой Зеландии Шан Ле Кернс, который помогал спасать раненых

Погиб Шан Ле Кернс

На войне в Украине погиб новозеландский доброволец Шан Ле Кернс.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко в соцсети X.

"С глубокой печалью я получил известие о том, что Шан Ле Кернс погиб в борьбе за свободу Украины", - отметил Мирошниченко.

Посол также выразил соболезнования семье Шана Ле и его друзьям.

"Моя страна навсегда благодарна Шану, другим новозеландцам, австралийцам и всем гражданам, которые стали на защиту Украины, даже рискуя собственной жизнью. Мы всегда будем помнить Шана. Мы никогда его не забудем", - добавил он.

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Новая Зеландия (83) потери (4421) добровольцы (1180)


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Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...ї
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30.05.2025 12:07 Ответить
Вічна память цьому сміливому хлопцю з далекої Нової Зеландії ,в той час як ухилянти "уставшіє от войни " тікають з України.
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30.05.2025 12:15 Ответить
Боляче(😢

Господи бережи всіх хто захищає Україну🙏
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30.05.2025 12:17 Ответить
Знову на Майдані Незалежності танцюватимуть бойову хаку. Нехай цей танець на українській площі веде Тебе, Воїне у кращий світ. З великою вдячністю від українців.
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30.05.2025 12:32 Ответить
щира вдячність та співчуття рідним та близьким... в котрий раз я дивуюсь сміливості та жертовності незнайомих людей з інших країн, яким теж болить наше горе...
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30.05.2025 12:37 Ответить
Світла Памʼять Герою Шан Ле Кернсу ,
який загинув за Украіну 😪😪😪
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30.05.2025 12:39 Ответить
Низький уклін тобі, КОЗАЧЕ!! Памятаймо!
Слава Захисникам України!
Це не портновські призначенці в судах, що у тилу гадять!
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30.05.2025 12:39 Ответить
 
 