На войне погиб доброволец из Новой Зеландии Шан Ле Кернс, который помогал спасать раненых

На войне в Украине погиб новозеландский доброволец Шан Ле Кернс.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко в соцсети X.

"С глубокой печалью я получил известие о том, что Шан Ле Кернс погиб в борьбе за свободу Украины", - отметил Мирошниченко.

Посол также выразил соболезнования семье Шана Ле и его друзьям.

"Моя страна навсегда благодарна Шану, другим новозеландцам, австралийцам и всем гражданам, которые стали на защиту Украины, даже рискуя собственной жизнью. Мы всегда будем помнить Шана. Мы никогда его не забудем", - добавил он.

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