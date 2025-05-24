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Новости Фото Иностранные добровольцы в ВСУ
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На войне в Украине погиб доброволец Антонио Герцег из Хорватии. ФОТО

6 мая 2025 года в бою на востоке Украины, спасая побратимов, погиб хорватский доброволец Антонио Герцег.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили хорватский портал Herc.info и украинское Facebook-сообщество "Балканский обозреватель".

Отмечается, что Антонио Тони Герцег - сын известного хорватского ученого Зденко Герцега и племянник бывшего главы Герцеговино-Неретванской жупании Невенка Герцега. Он происходил из знатной герцеговинской семьи, которая поселилась в Лионе (Франция) после войны в Боснии и Герцеговине.

Погиб Антонио Тони Герцег

"Его друзья указывают, что на протяжении всей своей жизни он пронес глубокую любовь к родным городам своих родителей (Любушки и Рамы), хорватским традициям и христианским ценностям", - пишут СМИ со ссылкой на источники, знакомые с семьей погибшего воина.

Погиб Антонио Тони Герцег

По их данным, хорват был профессиональным военным, офицером французской армии. Он отличился в миротворческих миссиях по всему миру, борясь за справедливость и защиту невинных.

Как сообщило издание Jutarnji, Антонио Герцег служил в 3-й ОШБр ВСУ и занимал командирскую должность.

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Автор: 

Хорватия (268) потери (4419) добровольцы (1180)


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Топ комментарии
+33
Вічна слава Герою!
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24.05.2025 09:57
+26
R.I.P.
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24.05.2025 09:55
+25
Сум…,спочивай з миром
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24.05.2025 09:56
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24.05.2025 09:55 Ответить
Сум…,спочивай з миром
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24.05.2025 09:56 Ответить
Вічна слава Герою!
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24.05.2025 09:57 Ответить
Гинуть найкращі Вічна память цьому сміливому хорватському хлопцю .
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24.05.2025 09:59 Ответить
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24.05.2025 10:04 Ответить
Зато наш найвеличніший живєє всіх живих.
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24.05.2025 10:07 Ответить
Вічна Пам'ять Герою!! Дякуємо за захист України!!! Смерть кацапам і українським гнидам!!
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24.05.2025 10:09 Ответить
Герою Воїну Хорватії та Україні Слава !!!!🙏🇭🇷🇺🇦😢
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24.05.2025 10:13 Ответить
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
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24.05.2025 11:26 Ответить
Хорват воював на боці Українців проти росіян. Під час Балканської війни значна більшість Українців воювало на боці сербів проти хорватів.
З заможної родини пішов воювати за іншу державу. Це Велика каменюка проти дітей всіх депутатів всіх без виключення фракцій та інших заможних людей, які зховали дітей від війни.
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24.05.2025 11:34 Ответить
Вільна людина вільна у своєму виборі
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24.05.2025 13:28 Ответить
Низький уклін полеглим захисникам України!
Слава Герою!
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24.05.2025 13:28 Ответить
 
 