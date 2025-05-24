На войне в Украине погиб доброволец Антонио Герцег из Хорватии. ФОТО

6 мая 2025 года в бою на востоке Украины, спасая побратимов, погиб хорватский доброволец Антонио Герцег.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили хорватский портал Herc.info и украинское Facebook-сообщество "Балканский обозреватель".

Отмечается, что Антонио Тони Герцег - сын известного хорватского ученого Зденко Герцега и племянник бывшего главы Герцеговино-Неретванской жупании Невенка Герцега. Он происходил из знатной герцеговинской семьи, которая поселилась в Лионе (Франция) после войны в Боснии и Герцеговине.

"Его друзья указывают, что на протяжении всей своей жизни он пронес глубокую любовь к родным городам своих родителей (Любушки и Рамы), хорватским традициям и христианским ценностям", - пишут СМИ со ссылкой на источники, знакомые с семьей погибшего воина.

По их данным, хорват был профессиональным военным, офицером французской армии. Он отличился в миротворческих миссиях по всему миру, борясь за справедливость и защиту невинных.

Как сообщило издание Jutarnji, Антонио Герцег служил в 3-й ОШБр ВСУ и занимал командирскую должность.

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