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Новини Фото Іноземні добровольці в ЗСУ
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На війні в Україні загинув доброволець Антоніо Герцег з Хорватії. ФОТО

6 травня 2025 року у бою на сході України, рятуючи побратимів, загинув хорватський доброволець Антоніо Герцег.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили хорватський портал Herc.info та українська Facebook-спільнота "Балканський оглядач".

Зазначається, що Антоніо Тоні Герцег – син відомого хорватського вченого Зденко Герцега та племінник колишнього очільника Герцеговино-Неретванської жупанії Невенка Герцега. Він походив зі знатної герцеговинської родини, що оселилася в Ліоні (Франція) після війни в Боснії та Герцеговині.

Загинув Антоніо Тоні Герцег

"Його друзі вказують, що впродовж усього свого життя він проніс глибоку любов до рідних міст своїх батьків (Любушки та Рами), хорватських традицій і християнських цінностей", – пишуть ЗМІ з посиланням на джерела, знайомі з родиною загиблого воїна.

Загинув Антоніо Тоні Герцег

За їхніми даними, хорват був професійним військовим, офіцером французької армії. Він відзначився у миротворчих місіях по всьому світу, борючись за справедливість та захист невинних.

Як повідомило видання Jutarnji, Антоніо Герцег  служив у 3-й ОШБр ЗСУ та обіймав командирську посаду.

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Автор: 

Хорватія (301) втрати (4434) добровольці (932)


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Топ коментарі
+33
Вічна слава Герою!
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24.05.2025 09:57
+26
R.I.P.
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24.05.2025 09:55
+25
Сум…,спочивай з миром
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24.05.2025 09:56
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24.05.2025 09:55 Відповісти
Сум…,спочивай з миром
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24.05.2025 09:56 Відповісти
Вічна слава Герою!
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24.05.2025 09:57 Відповісти
Гинуть найкращі Вічна память цьому сміливому хорватському хлопцю .
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24.05.2025 09:59 Відповісти
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24.05.2025 10:04 Відповісти
Зато наш найвеличніший живєє всіх живих.
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24.05.2025 10:07 Відповісти
Вічна Пам'ять Герою!! Дякуємо за захист України!!! Смерть кацапам і українським гнидам!!
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24.05.2025 10:09 Відповісти
Герою Воїну Хорватії та Україні Слава !!!!🙏🇭🇷🇺🇦😢
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24.05.2025 10:13 Відповісти
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
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24.05.2025 11:26 Відповісти
Хорват воював на боці Українців проти росіян. Під час Балканської війни значна більшість Українців воювало на боці сербів проти хорватів.
З заможної родини пішов воювати за іншу державу. Це Велика каменюка проти дітей всіх депутатів всіх без виключення фракцій та інших заможних людей, які зховали дітей від війни.
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24.05.2025 11:34 Відповісти
Вільна людина вільна у своєму виборі
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24.05.2025 13:28 Відповісти
Низький уклін полеглим захисникам України!
Слава Герою!
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24.05.2025 13:28 Відповісти
 
 