На війні в Україні загинув доброволець Антоніо Герцег з Хорватії. ФОТО

6 травня 2025 року у бою на сході України, рятуючи побратимів, загинув хорватський доброволець Антоніо Герцег.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили хорватський портал Herc.info та українська Facebook-спільнота "Балканський оглядач".

Зазначається, що Антоніо Тоні Герцег – син відомого хорватського вченого Зденко Герцега та племінник колишнього очільника Герцеговино-Неретванської жупанії Невенка Герцега. Він походив зі знатної герцеговинської родини, що оселилася в Ліоні (Франція) після війни в Боснії та Герцеговині.

"Його друзі вказують, що впродовж усього свого життя він проніс глибоку любов до рідних міст своїх батьків (Любушки та Рами), хорватських традицій і християнських цінностей", – пишуть ЗМІ з посиланням на джерела, знайомі з родиною загиблого воїна.

За їхніми даними, хорват був професійним військовим, офіцером французької армії. Він відзначився у миротворчих місіях по всьому світу, борючись за справедливість та захист невинних.

Як повідомило видання Jutarnji, Антоніо Герцег служив у 3-й ОШБр ЗСУ та обіймав командирську посаду.

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