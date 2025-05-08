В Україні загинув британський доброволець Кріс Гарретт, який займався розмінуванням. ФОТО

В Україні загинув Кріс Гарретт - колишній солдат армії Великої Британії, який приїхав до нашої країни, щоб допомогти з розмінуванням територій після відступу російських військ у 2022 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph.

40-річний Кріс Гарретт був одним із двох добровольців, які загинули під час операції в районі Ізюма, де боєприпаси і міни, що не розірвалися, становлять постійну небезпеку для цивільного населення.

Представник Prevail, гуманітарного агентства, заснованого Гарреттом, повідомив, що у вівторок організація отримала "нищівну звістку" про те, що Гарретт разом з іншими членами команди були тяжко поранені внаслідок інциденту недалеко від Ізюма.

"Ми все ще збираємо інформацію і працюємо разом із військовими та поліцейськими, щоб розкрити подробиці. Ми переконливо просимо поважати і дотримуватися конфіденційності щодо постраждалих сімей і будемо надавати своєчасні оновлення, коли це можливо", - додали в організації.

Що відомо про Кріса Гаррета?

Кріс Гарретт, який у Британії займався доглядом за деревами, вирушив до України після російського вторгнення, щоб допомогти солдатам знешкоджувати міни і боєприпаси, що не розірвалися.

На початку війни він приєднався до добровольчих підрозділів в Україні, зокрема до батальйону "Азов", а згодом зосередився на розмінуванні.

У 2022 році він був одним з перших міжнародних волонтерів, які відвідали Бучу та Ірпінь після деокупації. Гарретт вважав своєю місією знешкоджувати боєприпаси, які могли загрожувати цивільному населенню навіть після завершення бойових дій.

У березні він був заочно засуджений російським судом за звинуваченням у тероризмі і засуджений до 14 з половиною років тюремного ув'язнення.

Кріс Гарретт також недовгий час служив у британській армії в якості солдата в підлітковому віці, розмінуванню він навчився в М'янмі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На війні в Україні загинув 20-річний доброволець із Фінляндії, - Yle