В Украине погиб британский доброволец Крис Гарретт, который занимался разминированием. ФОТО

В Украине погиб Крис Гарретт - бывший солдат армии Великобритании, который приехал в нашу страну, чтобы помочь с разминированием территорий после отступления российских войск в 2022 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.

40-летний Крис Гарретт был одним из двух добровольцев, погибших во время операции в районе Изюма, где боеприпасы и неразорвавшиеся мины представляют постоянную опасность для гражданского населения.

Представитель Prevail, гуманитарного агентства, основанного Гарреттом, сообщил, что во вторник организация получила "сокрушительное известие" о том, что Гарретт вместе с другими членами команды были тяжело ранены в результате инцидента недалеко от Изюма.

"Мы все еще собираем информацию и работаем вместе с военными и полицейскими, чтобы раскрыть подробности. Мы убедительно просим уважать и соблюдать конфиденциальность в отношении пострадавших семей и будем предоставлять своевременные обновления, когда это возможно", - добавили в организации.

Что известно о Крисе Гаррете?

Крис Гарретт, который в Британии занимался уходом за деревьями, отправился в Украину после российского вторжения, чтобы помочь солдатам обезвреживать мины и неразорвавшиеся боеприпасы.

В начале войны он присоединился к добровольческим подразделениям в Украине, в частности к батальону "Азов", а затем сосредоточился на разминировании.

В 2022 году он был одним из первых международных волонтеров, посетивших Бучу и Ирпень после деоккупации. Гарретт считал своей миссией обезвреживать боеприпасы, которые могли угрожать гражданскому населению даже после завершения боевых действий.

В марте он был заочно осужден российским судом по обвинению в терроризме и приговорен к 14 с половиной годам тюремного заключения.

Крис Гарретт также недолгое время служил в британской армии в качестве солдата в подростковом возрасте, разминированию он научился в Мьянме.

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