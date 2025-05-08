В Украине погиб британский доброволец Крис Гарретт, который занимался разминированием. ФОТО
В Украине погиб Крис Гарретт - бывший солдат армии Великобритании, который приехал в нашу страну, чтобы помочь с разминированием территорий после отступления российских войск в 2022 году.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.
40-летний Крис Гарретт был одним из двух добровольцев, погибших во время операции в районе Изюма, где боеприпасы и неразорвавшиеся мины представляют постоянную опасность для гражданского населения.
Представитель Prevail, гуманитарного агентства, основанного Гарреттом, сообщил, что во вторник организация получила "сокрушительное известие" о том, что Гарретт вместе с другими членами команды были тяжело ранены в результате инцидента недалеко от Изюма.
"Мы все еще собираем информацию и работаем вместе с военными и полицейскими, чтобы раскрыть подробности. Мы убедительно просим уважать и соблюдать конфиденциальность в отношении пострадавших семей и будем предоставлять своевременные обновления, когда это возможно", - добавили в организации.
Что известно о Крисе Гаррете?
Крис Гарретт, который в Британии занимался уходом за деревьями, отправился в Украину после российского вторжения, чтобы помочь солдатам обезвреживать мины и неразорвавшиеся боеприпасы.
В начале войны он присоединился к добровольческим подразделениям в Украине, в частности к батальону "Азов", а затем сосредоточился на разминировании.
В 2022 году он был одним из первых международных волонтеров, посетивших Бучу и Ирпень после деоккупации. Гарретт считал своей миссией обезвреживать боеприпасы, которые могли угрожать гражданскому населению даже после завершения боевых действий.
В марте он был заочно осужден российским судом по обвинению в терроризме и приговорен к 14 с половиной годам тюремного заключения.
Крис Гарретт также недолгое время служил в британской армии в качестве солдата в подростковом возрасте, разминированию он научился в Мьянме.
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загиблого британця в нашій країні 😪😪😪