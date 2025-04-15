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Новини Втрати України Іноземні добровольці в ЗСУ
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На війні в Україні загинув 20-річний доброволець із Фінляндії, - Yle

Фінляндія

У ході бойових дій на сході України загинув або зник безвісти фінський доброволець, 20-річний мешканець міста Турку.

Про це повідомляє фінське видання Yle із посиланням на газету Turun Sanomat, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією журналістів, хлопець вирушив з Фінляндії кілька місяців тому, щоб добровільно вступити до лав ЗСУ.

Міністерство закордонних справ Фінляндії підтвердило факт загибелі або зникнення громадянина країни. Уточнень щодо обставин інциденту відомство не надало. Голова консульського департаменту МЗС Юссі Таннер зазначив, що фінська сторона перебуває на зв’язку з українськими колегами щодо цієї ситуації.

Станом на січень цього року, за оцінками МЗС, з початку повномасштабного вторгнення РФ близько 150 громадян Фінляндії добровільно приєдналися до української армії. За словами Таннера, міністерству відомо про понад десяток випадків загибелі або зникнення безвісти фінських добровольців в Україні. При цьому він підкреслив, що держава не відстежує поїздки своїх громадян за кордон настільки докладно, аби мати точну статистику.

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Фінляндія (1304) втрати (4395) добровольці (917) війна в Україні (3839)


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Героям слава!! 20 років лише. боляче. Дякую тобі, Воїн. Співчуття рідним та побратимам.
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15.04.2025 13:43 Відповісти
молоденький Воїн Герой ❤️ Герою Слава !!! 🙏 🇫🇮 🇺🇦
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15.04.2025 14:19 Відповісти
Вічна память цьому сміливому фінському хлопцю.
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15.04.2025 14:46 Відповісти
Вічна пам'ять Воїну
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16.04.2025 03:27 Відповісти
 
 