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Новини Росіяни на боці ЗСУ
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Він здавався безсмертним, як герой в комп’ютерній грі: пам’яті росіянина Ільдара Дадіна, який воював на боці ЗСУ

14 квітня Ільдару Дадіну, російському активісту, могло б виповнитися 43 роки. Він став першим у Росії, кого засудили до реального тюремного строку за участь у кількох несанкціонованих владою мітингах - згодом цю статтю в Кримінальному кодексі РФ назвали "дадінською". Ільдар воював у складі легіону "Свобода Росії" під позивним Ганді. Він загинув 5 жовтня 2024 року на Харківщині, рятуючи пораненого товариша під обстрілом.

Про це пише видання "Вот так", передає Цензор.НЕТ.

Ільдар Дадін
Ільдар Дадін

Останній бій Ільдара Дадіна

Побратими розповіли, що 5 жовтня 2024 року був звичайний вихід - підтримка першої групи, що потрапила під обстріл на Харківщині. 

"Там був схил пагорба, ми сховалися за ним від дронів. Коли почали лізти вгору, я почув постріли, почув крик Ганді. У нього була кровотеча. То була максимальна червона зона. По нас, по Ганді стріляли. Висіли дрони, готували новий скид", - розповів боєць із позивним Сокар.

Ільдара було важко поранено. Товариш спробував його евакуювати, вийшов на зв'язок по рації, наклав турнікет, стало зрозуміло - часу обмаль. Командир ухвалив рішення відходити на сусідню позицію, щоб звідти координувати евакуацію. Це був єдиний шанс урятувати хоча б тих, хто ще міг рухатися. Зрештою тіло Дадіна вдалося забрати з місця загибелі лише через два тижні.

"Я був у шоці, - каже Сокар, - Не просто від самого факту, а від того, як це сталося. Ти ніби звикаєш на війні багато до чого - стрілянини, засідок, болю. Але коли все сипнеться відразу - поранені, кров, паніка - і в цьому вмирає така людина, як Ганді, це вибиває. Він здавався безсмертним. Таким, як герой із комп'ютерної гри. А потім - тиша".

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Протести Дадіна

Ільдар Дадін став першим у Росії засудженим за оновленою статтею 212.1 Кримінального кодексу РФ - "Неодноразова участь у несанкціонованих акціях". Це була нова, експериментальна міра, спрямована на те, щоб залякати постійних учасників протестів. Раніше до них застосовували штрафи або адміністративний арешт, але влада вирішила, що цього недостатньо - і Дадін отримав тюремний строк за неодноразову участь у протестах у Москві.

До цього були мітинги - Болотна, марші на підтримку Навального, вуличні акції, під час яких він ніколи не вигукував гасел. Він виходив із плакатом. Знову і знову.

Ільдар Дадін. Росіянин, який воював за Україну
Протест Ільдара Дадіна

У карельській колонії №7, куди його відправили після вироку, його катували, намагалися зламати.

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"12 вересня 2016 року прийшли працівники, скували мені руки за спиною і підвісили за кайданки. Таке підвішування спричиняє нестерпний біль у зап’ястках, вивертає ліктьові суглоби, і відчувається дикий біль у спині. Так я провисів пів години", - це фрагмент листа, записаного зі слів Дадіна, який був оприлюднений його адвокатом Олексієм Ліпцером.

Ільдар Дадін. Росіянин, який воював за Україну
Ільдар Дадін в російській колонії

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну Ільдар Дадін залишив Росію, а згодом вирішив вступити до лав Збройних Сил України. Спочатку - до Сибірського батальйону. Згодом - до Легіону "Свобода Росії".

Після загибелі Ільдара Дадіна вище командування ЗСУ посмертно нагородило його орденом "За мужність" - за стійкість, вірність і самопожертву.

Тіло росіянина кремували, а поховали його на Байковому кладовищі в Києві. Там же відбулася і церемонія прощання, організована бойовими побратимами з легіону "Свобода Росії". Дадін був двічі одружений, однак дітей у нього не було.

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Ільдар Дадін. Росіянин, який воював за Україну
Прощання з Дадіним

Автор: 

пам’ять (1186) добровольці (917) Легіон Свобода Росії (61)


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Топ коментарі
+18
Русскіє в абсолютній своїй більшості стають хорошими після смерті, Ільдар став хорошим ще при житті.
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15.04.2025 09:37
+18
Дякуємо за захист України.Вічна Пам"ять...
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15.04.2025 09:57
+12
читала про нього ще до початку великої війни... була здивована тим, що йому вдалось втекти з росії, а ще більш тому, що він вирішив воювати..., він дуже смілива людина, схиляю голову...
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15.04.2025 10:25
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Русскіє в абсолютній своїй більшості стають хорошими після смерті, Ільдар став хорошим ще при житті.
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15.04.2025 09:37 Відповісти
з таким ім'ям він точно не був рускім..., йому не пощастило народитися на тій території...
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15.04.2025 10:22 Відповісти
Що про бурятів скажете?
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15.04.2025 10:28 Відповісти
разные россияне есть и были.были такие как Старовойтова,Политковская,Буковский,Немцов,Новодорская которые всю жизнь бородись с великодержавным российским шовинизмом(рашизмом)и большинство за это были убиты ******.к величайшему сожалению таких россиян лишь малая горстка.большинство же кровавые нелюди и выродки.Дадин был как раз из этой горстки.кстати если затронуть нынешнюю российскую оппозицию то там частично агенты фсб а частично просто плохо скрываемые рашисты!
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15.04.2025 13:29 Відповісти
Дякуємо за захист України.Вічна Пам"ять...
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15.04.2025 09:57 Відповісти
Ильдар Дадин был человеком эпического мужества, железной воинской воли и абсолютной нравственной безупречности. Вечная память.
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15.04.2025 22:53 Відповісти
Вічна пам'ять Герою .
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15.04.2025 10:09 Відповісти
Вечная память павшим героям защитникам Украины. СЛАВА УКРАИНЕ!
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15.04.2025 10:13 Відповісти
читала про нього ще до початку великої війни... була здивована тим, що йому вдалось втекти з росії, а ще більш тому, що він вирішив воювати..., він дуже смілива людина, схиляю голову...
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15.04.2025 10:25 Відповісти
Ільдаре, дякую за захист України.
Вічна тобі Пам'ять.
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15.04.2025 10:28 Відповісти
 
 