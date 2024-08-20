Підірвав штаб із комбатом "Шторм-Z": На бік України перейшов російський військовий Сільвер

У результаті спецоперації "Очерет" проєкту "Хочу жить" та Легіону "Свобода Росії" 24-річний російський військовослужбовець із позивним Сільвер підірвав штаб з офіцерами й комбатом підрозділу "Шторм-Z" та перейшов на бік України.

Про операцію розповіло ГУР МОУ, передає Цензор.НЕТ.

Що спонукало росіянина стати на бік України?

Зазначається, що взимку 2024 року російський пілот FPV з позивним Сільвер вийшов на зв’язок із Легіоном "Свобода Росії".

За його словами, піти на співпрацю з Україною його спонукали систематичні воєнні та інші злочини командування РФ, включно з позасудовими стратами, побиттями та поборами в окупаційному підрозділі.

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Упродовж кількох місяців військовий передавав Легіону важливу інформацію: розташування сил та засобів росіян, їхні плани, завдання на конкретній ділянці фронту.

Росіянин підірвав комбата-м'ясника: деталі операції "Очерет"

Далі у зручний момент Сільвер кинув гранату в вентиляційний отвір підвалу штабу окупаційного підрозділу "Шторм", де спав його комбат та інші російські офіцери.

Там десь 15 людей було у підвалі. У цьому приміщенні була труба прямо над ліжком, де спав комбат. Вона виходила на вулицю поруч з під’їздом, і ми вирішили в цю трубу вкинути гранату або дві, щоб вони поруч з ними вибухнули", - розповів він.

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Після завершення справи росіянин утік заздалегідь продуманим маршрутом і перейшов на підконтрольну Україні територію.

Наразі він проходить базовий курс підготовки у статусі рекрута легіону "Свобода Росії", щоб боротись зі злочинним путінським режимом, додали у ГУР.