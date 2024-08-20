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Новини Війна
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Підірвав штаб із комбатом "Шторм-Z": На бік України перейшов російський військовий Сільвер

Військовий РФ Сільвер перейшов на бік України

У результаті спецоперації "Очерет" проєкту "Хочу жить" та Легіону "Свобода Росії" 24-річний російський військовослужбовець із позивним Сільвер підірвав штаб з офіцерами й комбатом підрозділу "Шторм-Z" та перейшов на бік України.

Про операцію розповіло ГУР МОУ, передає Цензор.НЕТ.

Що спонукало росіянина стати на бік України?

Зазначається, що взимку 2024 року російський пілот FPV з позивним Сільвер вийшов на зв’язок із Легіоном "Свобода Росії".

За його словами, піти на співпрацю з Україною його спонукали систематичні воєнні та інші злочини командування РФ, включно з позасудовими стратами, побиттями та поборами в окупаційному підрозділі.

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Упродовж кількох місяців військовий передавав Легіону важливу інформацію: розташування сил та засобів росіян, їхні плани, завдання на конкретній ділянці фронту.

Росіянин підірвав комбата-м'ясника: деталі операції "Очерет"

Далі у зручний момент Сільвер кинув гранату в вентиляційний отвір підвалу штабу окупаційного підрозділу "Шторм", де спав його комбат та інші російські офіцери.

Там десь 15 людей було у підвалі. У цьому приміщенні була труба прямо над ліжком, де спав комбат. Вона виходила на вулицю поруч з під’їздом, і ми вирішили в цю трубу вкинути гранату або дві, щоб вони поруч з ними вибухнули", - розповів він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Легіон "Свобода Росії" звернувся до військових РФ: Закликаємо добровільно здаватися в полон ЗСУ, можете вступити до наших лав

Після завершення справи росіянин утік заздалегідь продуманим маршрутом і перейшов на підконтрольну Україні територію.

Наразі він проходить базовий курс підготовки у статусі рекрута легіону "Свобода Росії", щоб боротись зі злочинним путінським режимом, додали у ГУР.

Автор: 

армія рф (17277) Легіон Свобода Росії (60) ГУР (493)


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Топ коментарі
+43
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20.08.2024 16:24
+38
Щиро вітаємо з правильним та мужнім вибором.
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20.08.2024 16:15
+30
ні, хароший руський - мертвий руський, а цей просто вчинив правильно!
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20.08.2024 16:19
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хароший русскій
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20.08.2024 16:14 Відповісти
Справжній!
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20.08.2024 16:17 Відповісти
ні, хароший руський - мертвий руський, а цей просто вчинив правильно!
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20.08.2024 16:19 Відповісти
В українській не існує іменника "руський" - це лише прикметик, який не має жодного стосунку до росіян і означає приналежність до нашої давньої держави Русь.
А російські загарбники - росіяни, а не руські і розмовляють вони російською мовою, а не руською.
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20.08.2024 16:34 Відповісти
може він українець
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20.08.2024 16:23 Відповісти
навіщо така інформація щоб знищти хоршого руского?
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20.08.2024 16:30 Відповісти
Щиро вітаємо з правильним та мужнім вибором.
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20.08.2024 16:15 Відповісти
Молодець. Правильно зробив.
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20.08.2024 16:17 Відповісти
нарешті !

недавно прочитав, що у Вьєтнамі джи-ай кидали гранати в намети офіцерів, які тупо гнали в мьясні штурми - такі справи навіть не розслідувались, бо були "глухарями" і решта командирів були уважними при плануванні операцій
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20.08.2024 16:18 Відповісти
Тільки тепер нехай воює проти кацапів в Україні. А не так, як пілот який гелікоптер перегнав. Поїхав в Іспанію відтягнутись і йому захотілось пАдругу прігласіть.
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20.08.2024 16:19 Відповісти
Наразі він проходить базовий курс підготовки у статусі рекрута легіону "Свобода Росії", щоб боротись зі злочинним путінським режимом, додали у ГУР. Джерело:
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20.08.2024 17:31 Відповісти
Наразі він проходить базовий курс підготовки у статусі рекрута легіону "Свобода Росії", щоб боротись зі злочинним путінським режимом, додали у ГУР. Джерело:
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20.08.2024 17:33 Відповісти
Може иого не треба було світити? -- якшо він не з дитбудинку
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20.08.2024 16:19 Відповісти
Якщо він сидів на прес-конференції перед щонайменше трьома мікрофонами ЗМІ, а відтак і об'єктивами камер, то це було таке його рішення.
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20.08.2024 16:26 Відповісти
У нас уже ксть подоляк, елдак, савченко...
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20.08.2024 16:23 Відповісти
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20.08.2024 16:24 Відповісти
Наша красуня.... Бережи тебе Боже,
дитино! 🙏🙏🙏
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20.08.2024 18:06 Відповісти
Він пише, що "ми вирішили". Це хто ще крім нього?
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20.08.2024 16:25 Відповісти
так говорят цари. про себя во множественном числе.
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20.08.2024 16:33 Відповісти
Ми вирішили - це він з зв'язківцем з Легіону "Свобода Росії". Зрозуміло?
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20.08.2024 18:04 Відповісти
а ти для чого питаєш? завдання отримав зібрати інформацію? а дулю тобі.
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20.08.2024 19:22 Відповісти
Та то таке!
А чому він "Сільвер", може він "Штірліц"?
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20.08.2024 16:30 Відповісти
Дааа! Надто красіво, щоб у це повірити. 😊 Чи не є це черговий штірліц засланий? 🤔 Чи справді у трубу полетіла граната, а не хлопавка з конфетті? Чи бачив хтось комбата мертвим? Не вірю я узкім.
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20.08.2024 16:34 Відповісти
Нахера тільки це печатать великими буквами ?Про історію з вертольотчиком розказати ?
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20.08.2024 16:39 Відповісти
Про історію з тупим вертольотчиком? Ми пам'ятаємо.
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20.08.2024 16:43 Відповісти
вертолётчику обещали защиту НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ, а его потянуло в Европу бабосиками пошвырять
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20.08.2024 17:04 Відповісти
Смелый малый. Молодец.
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20.08.2024 16:55 Відповісти
Nu tut mnogie fanati "haroshih "ruskih budut pisati v shtanah ot schastia....🤣🤣🤣💧
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20.08.2024 17:37 Відповісти
Легенда у нього хороша. Надіюсь контррозвідка його перевірила.
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20.08.2024 17:38 Відповісти
Ага дивно, не пам'ятає скільки гранат кидав, одну чи дві. Труба над ліжком нач.штабу?
Щоб нам цей легіон боком не вийшов.
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20.08.2024 18:56 Відповісти
Респкт!
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20.08.2024 17:39 Відповісти
Мабуть також в Іспанію по совєту развєдчика Ш (евченко поїде.
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20.08.2024 18:19 Відповісти
І всеж таки ...........! ( про всяк випадок)
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20.08.2024 18:23 Відповісти
Единственно правильное использование гранаты - договорился с ВСУ, кинул в оккупанта и спокойно сдался.
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20.08.2024 18:36 Відповісти
Щось немає віри кацапами. Навіть у стародавньому Римі перебіжчикам, незважаючи на титули та посади , давали командувати не більше,ніж десятком легіонерів. Людина, яка зрадила будь-кого один раз, може зрадити ще раз. Тому, я не дуже тішився б з цієї події.
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20.08.2024 18:43 Відповісти
Повага такій людині.
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20.08.2024 18:48 Відповісти
Каже кинули одну, чи дві гранати, а мені здається щось триндить. Хіба можна вірити кацапу?
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20.08.2024 18:52 Відповісти
Ну молодцы, хлебало засветили, родичам ппц, терь дайте грошей, что бы он в какую нибудь италию поехал с москальской шлюхой и его там фсб застрелило, а потом переехало. Видно что умом не блещет раз начал про такое интервью раздавать. Я бы вообще потерялся и попросил документы поддельные после такого. Москальня терь показательно будет за ним охотиться.
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20.08.2024 20:11 Відповісти
Если всё это правда---то сильно! Для нас в первую очередь. Это всё таки командир, действие его было крепким, сжёг мосты для себя. Возможно дело пойдёт и за другими. Кацапия может изменится только изнутри. Своими людьми и своими действиями. Слишком ясно давно было и исторически.
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20.08.2024 20:46 Відповісти
Комбат хоч здох? Чи як отеті прилепіни-рогозіни, потім металевою дупой буде світити?
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21.08.2024 09:22 Відповісти
 
 