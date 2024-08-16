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Новини Війна
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Легіон "Свобода Росії" звернувся до військових РФ: Закликаємо добровільно здаватися в полон ЗСУ, можете вступити до наших лав

Легіон Свобода Росії закликав військових РФ здаватися у полон

Воїни легіону "Свобода Росії", які боронять Україну, закликали російських військових здаватися у полон з можливістю вступу до лав ЗСУ.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідну заяву бійці оприлюднили у Telegram.

"Ваші політруки, сидячи в теплому тилу, наполегливо рекомендують не здаватися в полон, а підірватися на своїй же гранаті. Але солдати РФ сотнями ігнорують злочинний наказ, обираючи жити, а не загинути за нову медальку полкана або черговий особняк Герасимова.

Це рішення - здорова альтернатива бездумній смерті. Закликаємо всіх військовослужбовців ЗС РФ добровільно здаватися в полон ЗСУ, як це зробили ваші товариші. А для тих, у кого є бажання продовжити воювати за нормальне майбутнє для Росії - залишається залізна опція приєднатися до легіону" , - йдеться в повідомленні.

У Легіоні заявили, що готові спілкуватися з кожним, хто виявить бажання обернути зброю на Кремль.

Читайте: Визвольна операція на території РФ триватиме й надалі, - Легіон "Свобода Росії"

Автор: 

армія рф (17255) Легіон Свобода Росії (60)


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Топ коментарі
+19
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16.08.2024 12:40
+18
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16.08.2024 13:16
+12
Армія РФ на даний момент у більшості контрактники (найманці). Дайте їм трохи більше грошей, ніж Путін дає, і усі перейдуть.
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16.08.2024 12:53
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16.08.2024 12:36 Відповісти
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16.08.2024 12:40 Відповісти
Армія РФ на даний момент у більшості контрактники (найманці). Дайте їм трохи більше грошей, ніж Путін дає, і усі перейдуть.
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16.08.2024 12:53 Відповісти
Це неможливо. Тому що ***** завжди дасть більше. У нас немає стільки нафти й газу, скільки є в нього.
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16.08.2024 12:59 Відповісти
Якщо б тільки за гроші, то Дядечко Сем перекупив би - це дешевше, ніж вести довгу війну нашими руками та західними ж грошима.
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16.08.2024 13:08 Відповісти
Там он вже деякі гаварящіє голови пропонують військовим готуватися служити безкоштовно, а ти розфантазувався, що зелені потвори витягнуть наворовані грошики з офшорів, щоб перебити *********** контракт, де тільки перша виплата сладає $30К в деяких регіонах.
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17.08.2024 09:33 Відповісти
Metodichka "haroshih "ruskih , razzia forever , vinovat ***** i kreml ..... Ni ni , vinovati ruskie , i nebivaiet haroshih !! I nemozhet sushcesvovati RAZIA , ibo eta protivoistestvenno !!!
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16.08.2024 12:58 Відповісти
Good Russian is dead !!!
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16.08.2024 13:03 Відповісти
дай Боже розуму...
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16.08.2024 13:07 Відповісти
https://www.bible-for-you.org/Publizist/konez-krig.php Когда это случится. Настоящая цель агрессора. Что мы можем знать об этом из Библии
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16.08.2024 13:10 Відповісти
А що по цій темі каже гороскоп? Можливо, комусь теж буде цікаво 😂
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16.08.2024 13:14 Відповісти
Ектрасенсів, екстрасенсів забули!
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16.08.2024 18:00 Відповісти
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16.08.2024 13:16 Відповісти
хай політруки на особистому прикладі показують строковикам мобікам та контрактникам як треба підривати себе гранатою.
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16.08.2024 13:29 Відповісти
вони ,,підривають" собі печінку водочкой
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16.08.2024 18:45 Відповісти
Зеля тупой, как сибирский валенок.
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16.08.2024 14:50 Відповісти
И как три Жалупы вместе...
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16.08.2024 23:37 Відповісти
Якщо б вони могли сказати: "Приєднуйтесь до нас, бо в Україні влада не корумпована, судді, поліція...хабарі не беруть... Якщо такий випадок буває- ЖОДЕН не минає покарання менш ніж на 10 років тюрми. Ніхто не має страху, що його може збити обдолбаний депутат, чи його коханка....
Якщо б так справді було, можна було б грати на цьому.
А якщо влада України майже нічим не відрізняється від їхньої..?
А Сполучені Штати не пропонують росіянам стати їхнім 51штатом.
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16.08.2024 15:48 Відповісти
Вони не здадуться; вони на зарплатні. А таких грошей у ЗСУ не платять.
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16.08.2024 18:43 Відповісти
В більшості своїй ті хто зараз воюють на боці рф - безгрошівники з забитих містечок, селищ, сіл. Покажи їм гарні гроші, за які можна і прожити, і родину прогодувати, бачили вони тих своїх руснячих фельдмаршалів в гробу. Ім треба жити, годувати родини і думати про майбутнє, а не померти заради москалівських засранців.
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17.08.2024 08:21 Відповісти
 
 