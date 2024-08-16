Легион "Свобода России" обратился к военным РФ: Призываем добровольно сдаваться в плен ВСУ, можете вступить в наши ряды

Воины легиона "Свобода России", которые защищают Украину, призвали российских военных сдаваться в плен с возможностью вступления в ряды ВСУ.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление бойцы обнародовали в Telegram.

"Ваши политруки, сидя в теплом тылу, настойчиво рекомендуют не сдаваться в плен, а подорваться на своей же гранате. Но солдаты РФ сотнями игнорируют преступный приказ, выбирая жить, а не погибнуть за новую медальку полкана или очередной особняк Герасимова.

Это решение - здоровая альтернатива бездумной смерти. Призываем всех военнослужащих ВС РФ добровольно сдаваться в плен ВСУ, как это сделали ваши товарищи. А для тех, у кого есть желание продолжить воевать за нормальное будущее для России - остается железная опция присоединиться к легиону", - говорится в сообщении.

В Легионе заявили, что готовы общаться с каждым, кто изъявит желание обратить оружие на Кремль.

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