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Новости Война
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Легион "Свобода России" обратился к военным РФ: Призываем добровольно сдаваться в плен ВСУ, можете вступить в наши ряды

Легіон Свобода Росії закликав військових РФ здаватися у полон

Воины легиона "Свобода России", которые защищают Украину, призвали российских военных сдаваться в плен с возможностью вступления в ряды ВСУ.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление бойцы обнародовали в Telegram.

"Ваши политруки, сидя в теплом тылу, настойчиво рекомендуют не сдаваться в плен, а подорваться на своей же гранате. Но солдаты РФ сотнями игнорируют преступный приказ, выбирая жить, а не погибнуть за новую медальку полкана или очередной особняк Герасимова.

Это решение - здоровая альтернатива бездумной смерти. Призываем всех военнослужащих ВС РФ добровольно сдаваться в плен ВСУ, как это сделали ваши товарищи. А для тех, у кого есть желание продолжить воевать за нормальное будущее для России - остается железная опция присоединиться к легиону", - говорится в сообщении.

В Легионе заявили, что готовы общаться с каждым, кто изъявит желание обратить оружие на Кремль.

Читайте: Освободительная операция на территории РФ будет продолжаться и дальше, - Легион "Свобода России"

Автор: 

армия РФ (19106) Легион Свобода России (55)


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Топ комментарии
+19
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16.08.2024 12:40
+18
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16.08.2024 13:16
+12
Армія РФ на даний момент у більшості контрактники (найманці). Дайте їм трохи більше грошей, ніж Путін дає, і усі перейдуть.
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16.08.2024 12:53
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16.08.2024 12:36 Ответить
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16.08.2024 12:40 Ответить
Армія РФ на даний момент у більшості контрактники (найманці). Дайте їм трохи більше грошей, ніж Путін дає, і усі перейдуть.
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16.08.2024 12:53 Ответить
Це неможливо. Тому що ***** завжди дасть більше. У нас немає стільки нафти й газу, скільки є в нього.
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16.08.2024 12:59 Ответить
Якщо б тільки за гроші, то Дядечко Сем перекупив би - це дешевше, ніж вести довгу війну нашими руками та західними ж грошима.
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16.08.2024 13:08 Ответить
Там он вже деякі гаварящіє голови пропонують військовим готуватися служити безкоштовно, а ти розфантазувався, що зелені потвори витягнуть наворовані грошики з офшорів, щоб перебити *********** контракт, де тільки перша виплата сладає $30К в деяких регіонах.
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17.08.2024 09:33 Ответить
Metodichka "haroshih "ruskih , razzia forever , vinovat ***** i kreml ..... Ni ni , vinovati ruskie , i nebivaiet haroshih !! I nemozhet sushcesvovati RAZIA , ibo eta protivoistestvenno !!!
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16.08.2024 12:58 Ответить
Good Russian is dead !!!
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16.08.2024 13:03 Ответить
дай Боже розуму...
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16.08.2024 13:07 Ответить
https://www.bible-for-you.org/Publizist/konez-krig.php Когда это случится. Настоящая цель агрессора. Что мы можем знать об этом из Библии
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16.08.2024 13:10 Ответить
А що по цій темі каже гороскоп? Можливо, комусь теж буде цікаво 😂
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16.08.2024 13:14 Ответить
Ектрасенсів, екстрасенсів забули!
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16.08.2024 18:00 Ответить
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16.08.2024 13:16 Ответить
хай політруки на особистому прикладі показують строковикам мобікам та контрактникам як треба підривати себе гранатою.
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16.08.2024 13:29 Ответить
вони ,,підривають" собі печінку водочкой
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16.08.2024 18:45 Ответить
Зеля тупой, как сибирский валенок.
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16.08.2024 14:50 Ответить
И как три Жалупы вместе...
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16.08.2024 23:37 Ответить
Якщо б вони могли сказати: "Приєднуйтесь до нас, бо в Україні влада не корумпована, судді, поліція...хабарі не беруть... Якщо такий випадок буває- ЖОДЕН не минає покарання менш ніж на 10 років тюрми. Ніхто не має страху, що його може збити обдолбаний депутат, чи його коханка....
Якщо б так справді було, можна було б грати на цьому.
А якщо влада України майже нічим не відрізняється від їхньої..?
А Сполучені Штати не пропонують росіянам стати їхнім 51штатом.
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16.08.2024 15:48 Ответить
Вони не здадуться; вони на зарплатні. А таких грошей у ЗСУ не платять.
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16.08.2024 18:43 Ответить
В більшості своїй ті хто зараз воюють на боці рф - безгрошівники з забитих містечок, селищ, сіл. Покажи їм гарні гроші, за які можна і прожити, і родину прогодувати, бачили вони тих своїх руснячих фельдмаршалів в гробу. Ім треба жити, годувати родини і думати про майбутнє, а не померти заради москалівських засранців.
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17.08.2024 08:21 Ответить
 
 