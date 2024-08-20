РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8390 посетителей онлайн
Новости Война
24 397 42

Подорвал штаб с комбатом "Шторм-Z": На сторону Украины перешел российский военный Сильвер

Військовий РФ Сільвер перейшов на бік України

В результате спецоперации "Очерет" проекта "Хочу жить" и Легиона "Свобода России" 24-летний российский военнослужащий с позывным "Сильвер" подорвал штаб с офицерами и комбатом подразделения "Шторм-Z" и перешел на сторону Украины.

Об операции рассказало ГУР МОУ, передает Цензор.НЕТ.

Что побудило россиянина стать на сторону Украины?

Отмечается, что зимой 2024 года российский пилот FPV с позывным "Сильвер" вышел на связь с Легионом "Свобода России".

По его словам, пойти на сотрудничество с Украиной его побудили систематические военные и другие преступления командования РФ, включая внесудебные казни, избиения и поборы в оккупационном подразделении.

Также читайте: Легион "Свобода России" обратился к военным РФ: Призываем добровольно сдаваться в плен ВСУ, можете вступить в наши ряды

В течение нескольких месяцев военный передавал Легиону важную информацию: расположение сил и средств россиян, их планы, задачи на конкретном участке фронта.

Россиянин подорвал комбата-мясника: детали операции "Очерет"

Далее в удобный момент Сильвер бросил гранату в вентиляционное отверстие подвала штаба оккупационного подразделения "Шторм", где спал его комбат и другие российские офицеры.

Там где-то 15 человек было в подвале. В этом помещении была труба прямо над кроватью, где спал комбат. Она выходила на улицу рядом с подъездом, и мы решили в эту трубу бросить гранату или две, чтобы они рядом с ними взорвались", - рассказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Уничтожение целей РФ на Кинбурнской косе легионерами ГУР МО. ВИДЕО

После завершения дела россиянин сбежал по заранее продуманному маршруту и перешел на подконтрольную Украине территорию.

Сейчас он проходит базовый курс подготовки в статусе рекрута легиона "Свобода России", чтобы бороться с преступным путинским режимом, добавили в ГУР.

Автор: 

армия РФ (19129) Легион Свобода России (55) ГУР (419)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+43
показать весь комментарий
20.08.2024 16:24
+38
Щиро вітаємо з правильним та мужнім вибором.
показать весь комментарий
20.08.2024 16:15
+30
ні, хароший руський - мертвий руський, а цей просто вчинив правильно!
показать весь комментарий
20.08.2024 16:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
хароший русскій
показать весь комментарий
20.08.2024 16:14 Ответить
Справжній!
показать весь комментарий
20.08.2024 16:17 Ответить
ні, хароший руський - мертвий руський, а цей просто вчинив правильно!
показать весь комментарий
20.08.2024 16:19 Ответить
В українській не існує іменника "руський" - це лише прикметик, який не має жодного стосунку до росіян і означає приналежність до нашої давньої держави Русь.
А російські загарбники - росіяни, а не руські і розмовляють вони російською мовою, а не руською.
показать весь комментарий
20.08.2024 16:34 Ответить
може він українець
показать весь комментарий
20.08.2024 16:23 Ответить
навіщо така інформація щоб знищти хоршого руского?
показать весь комментарий
20.08.2024 16:30 Ответить
Щиро вітаємо з правильним та мужнім вибором.
показать весь комментарий
20.08.2024 16:15 Ответить
Молодець. Правильно зробив.
показать весь комментарий
20.08.2024 16:17 Ответить
нарешті !

недавно прочитав, що у Вьєтнамі джи-ай кидали гранати в намети офіцерів, які тупо гнали в мьясні штурми - такі справи навіть не розслідувались, бо були "глухарями" і решта командирів були уважними при плануванні операцій
показать весь комментарий
20.08.2024 16:18 Ответить
Тільки тепер нехай воює проти кацапів в Україні. А не так, як пілот який гелікоптер перегнав. Поїхав в Іспанію відтягнутись і йому захотілось пАдругу прігласіть.
показать весь комментарий
20.08.2024 16:19 Ответить
Наразі він проходить базовий курс підготовки у статусі рекрута легіону "Свобода Росії", щоб боротись зі злочинним путінським режимом, додали у ГУР. Джерело:
показать весь комментарий
20.08.2024 17:31 Ответить
Наразі він проходить базовий курс підготовки у статусі рекрута легіону "Свобода Росії", щоб боротись зі злочинним путінським режимом, додали у ГУР. Джерело:
показать весь комментарий
20.08.2024 17:33 Ответить
Може иого не треба було світити? -- якшо він не з дитбудинку
показать весь комментарий
20.08.2024 16:19 Ответить
Якщо він сидів на прес-конференції перед щонайменше трьома мікрофонами ЗМІ, а відтак і об'єктивами камер, то це було таке його рішення.
показать весь комментарий
20.08.2024 16:26 Ответить
У нас уже ксть подоляк, елдак, савченко...
показать весь комментарий
20.08.2024 16:23 Ответить
показать весь комментарий
20.08.2024 16:24 Ответить
Наша красуня.... Бережи тебе Боже,
дитино! 🙏🙏🙏
показать весь комментарий
20.08.2024 18:06 Ответить
Він пише, що "ми вирішили". Це хто ще крім нього?
показать весь комментарий
20.08.2024 16:25 Ответить
так говорят цари. про себя во множественном числе.
показать весь комментарий
20.08.2024 16:33 Ответить
Ми вирішили - це він з зв'язківцем з Легіону "Свобода Росії". Зрозуміло?
показать весь комментарий
20.08.2024 18:04 Ответить
а ти для чого питаєш? завдання отримав зібрати інформацію? а дулю тобі.
показать весь комментарий
20.08.2024 19:22 Ответить
Та то таке!
А чому він "Сільвер", може він "Штірліц"?
показать весь комментарий
20.08.2024 16:30 Ответить
Дааа! Надто красіво, щоб у це повірити. 😊 Чи не є це черговий штірліц засланий? 🤔 Чи справді у трубу полетіла граната, а не хлопавка з конфетті? Чи бачив хтось комбата мертвим? Не вірю я узкім.
показать весь комментарий
20.08.2024 16:34 Ответить
Нахера тільки це печатать великими буквами ?Про історію з вертольотчиком розказати ?
показать весь комментарий
20.08.2024 16:39 Ответить
Про історію з тупим вертольотчиком? Ми пам'ятаємо.
показать весь комментарий
20.08.2024 16:43 Ответить
вертолётчику обещали защиту НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ, а его потянуло в Европу бабосиками пошвырять
показать весь комментарий
20.08.2024 17:04 Ответить
Смелый малый. Молодец.
показать весь комментарий
20.08.2024 16:55 Ответить
Nu tut mnogie fanati "haroshih "ruskih budut pisati v shtanah ot schastia....🤣🤣🤣💧
показать весь комментарий
20.08.2024 17:37 Ответить
Легенда у нього хороша. Надіюсь контррозвідка його перевірила.
показать весь комментарий
20.08.2024 17:38 Ответить
Ага дивно, не пам'ятає скільки гранат кидав, одну чи дві. Труба над ліжком нач.штабу?
Щоб нам цей легіон боком не вийшов.
показать весь комментарий
20.08.2024 18:56 Ответить
Респкт!
показать весь комментарий
20.08.2024 17:39 Ответить
Мабуть також в Іспанію по совєту развєдчика Ш (евченко поїде.
показать весь комментарий
20.08.2024 18:19 Ответить
І всеж таки ...........! ( про всяк випадок)
показать весь комментарий
20.08.2024 18:23 Ответить
Единственно правильное использование гранаты - договорился с ВСУ, кинул в оккупанта и спокойно сдался.
показать весь комментарий
20.08.2024 18:36 Ответить
Щось немає віри кацапами. Навіть у стародавньому Римі перебіжчикам, незважаючи на титули та посади , давали командувати не більше,ніж десятком легіонерів. Людина, яка зрадила будь-кого один раз, може зрадити ще раз. Тому, я не дуже тішився б з цієї події.
показать весь комментарий
20.08.2024 18:43 Ответить
Повага такій людині.
показать весь комментарий
20.08.2024 18:48 Ответить
Каже кинули одну, чи дві гранати, а мені здається щось триндить. Хіба можна вірити кацапу?
показать весь комментарий
20.08.2024 18:52 Ответить
Ну молодцы, хлебало засветили, родичам ппц, терь дайте грошей, что бы он в какую нибудь италию поехал с москальской шлюхой и его там фсб застрелило, а потом переехало. Видно что умом не блещет раз начал про такое интервью раздавать. Я бы вообще потерялся и попросил документы поддельные после такого. Москальня терь показательно будет за ним охотиться.
показать весь комментарий
20.08.2024 20:11 Ответить
Если всё это правда---то сильно! Для нас в первую очередь. Это всё таки командир, действие его было крепким, сжёг мосты для себя. Возможно дело пойдёт и за другими. Кацапия может изменится только изнутри. Своими людьми и своими действиями. Слишком ясно давно было и исторически.
показать весь комментарий
20.08.2024 20:46 Ответить
Комбат хоч здох? Чи як отеті прилепіни-рогозіни, потім металевою дупой буде світити?
показать весь комментарий
21.08.2024 09:22 Ответить
 
 