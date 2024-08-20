Подорвал штаб с комбатом "Шторм-Z": На сторону Украины перешел российский военный Сильвер

В результате спецоперации "Очерет" проекта "Хочу жить" и Легиона "Свобода России" 24-летний российский военнослужащий с позывным "Сильвер" подорвал штаб с офицерами и комбатом подразделения "Шторм-Z" и перешел на сторону Украины.

Об операции рассказало ГУР МОУ, передает Цензор.НЕТ.

Что побудило россиянина стать на сторону Украины?

Отмечается, что зимой 2024 года российский пилот FPV с позывным "Сильвер" вышел на связь с Легионом "Свобода России".

По его словам, пойти на сотрудничество с Украиной его побудили систематические военные и другие преступления командования РФ, включая внесудебные казни, избиения и поборы в оккупационном подразделении.

Также читайте: Легион "Свобода России" обратился к военным РФ: Призываем добровольно сдаваться в плен ВСУ, можете вступить в наши ряды

В течение нескольких месяцев военный передавал Легиону важную информацию: расположение сил и средств россиян, их планы, задачи на конкретном участке фронта.

Россиянин подорвал комбата-мясника: детали операции "Очерет"

Далее в удобный момент Сильвер бросил гранату в вентиляционное отверстие подвала штаба оккупационного подразделения "Шторм", где спал его комбат и другие российские офицеры.

Там где-то 15 человек было в подвале. В этом помещении была труба прямо над кроватью, где спал комбат. Она выходила на улицу рядом с подъездом, и мы решили в эту трубу бросить гранату или две, чтобы они рядом с ними взорвались", - рассказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Уничтожение целей РФ на Кинбурнской косе легионерами ГУР МО. ВИДЕО

После завершения дела россиянин сбежал по заранее продуманному маршруту и перешел на подконтрольную Украине территорию.

Сейчас он проходит базовый курс подготовки в статусе рекрута легиона "Свобода России", чтобы бороться с преступным путинским режимом, добавили в ГУР.