Подорвал штаб с комбатом "Шторм-Z": На сторону Украины перешел российский военный Сильвер
В результате спецоперации "Очерет" проекта "Хочу жить" и Легиона "Свобода России" 24-летний российский военнослужащий с позывным "Сильвер" подорвал штаб с офицерами и комбатом подразделения "Шторм-Z" и перешел на сторону Украины.
Об операции рассказало ГУР МОУ, передает Цензор.НЕТ.
Что побудило россиянина стать на сторону Украины?
Отмечается, что зимой 2024 года российский пилот FPV с позывным "Сильвер" вышел на связь с Легионом "Свобода России".
По его словам, пойти на сотрудничество с Украиной его побудили систематические военные и другие преступления командования РФ, включая внесудебные казни, избиения и поборы в оккупационном подразделении.
В течение нескольких месяцев военный передавал Легиону важную информацию: расположение сил и средств россиян, их планы, задачи на конкретном участке фронта.
Россиянин подорвал комбата-мясника: детали операции "Очерет"
Далее в удобный момент Сильвер бросил гранату в вентиляционное отверстие подвала штаба оккупационного подразделения "Шторм", где спал его комбат и другие российские офицеры.
Там где-то 15 человек было в подвале. В этом помещении была труба прямо над кроватью, где спал комбат. Она выходила на улицу рядом с подъездом, и мы решили в эту трубу бросить гранату или две, чтобы они рядом с ними взорвались", - рассказал он.
После завершения дела россиянин сбежал по заранее продуманному маршруту и перешел на подконтрольную Украине территорию.
Сейчас он проходит базовый курс подготовки в статусе рекрута легиона "Свобода России", чтобы бороться с преступным путинским режимом, добавили в ГУР.
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А російські загарбники - росіяни, а не руські і розмовляють вони російською мовою, а не руською.
недавно прочитав, що у Вьєтнамі джи-ай кидали гранати в намети офіцерів, які тупо гнали в мьясні штурми - такі справи навіть не розслідувались, бо були "глухарями" і решта командирів були уважними при плануванні операцій
дитино! 🙏🙏🙏
А чому він "Сільвер", може він "Штірліц"?
Щоб нам цей легіон боком не вийшов.