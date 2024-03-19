Бійці підрозділу "Whisky Squad" на українському "Humvee" ведуть вогонь із кулемета Browning M2 у бою на кордоні з Бєлгородщиною. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис фрагменту бойової роботи бійців підрозділу "Whisky Squad", які на українському "Humvee" підтримують вогнем підрозділи добровольців із "Російського добровольчого корпусу".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як воїни із "Whisky Squad" ведуть вогонь по путінським підрозділам із кулемета Browning M2.

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"Підрозділ "Whisky Squad" на українській HMMWV забезпечує вогневу підтримку РДК на кордоні з Білгородською областю. Відео з камери, яка закріплена на амуніції кулеметника. Браунінг М2 - відмінна якість з 1921 року!", - зазначає у коментарі автор публікації.

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