Бійці підрозділу "Whisky Squad" на українському "Humvee" ведуть вогонь із кулемета Browning M2 у бою на кордоні з Бєлгородщиною. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис фрагменту бойової роботи бійців підрозділу "Whisky Squad", які на українському "Humvee" підтримують вогнем підрозділи добровольців із "Російського добровольчого корпусу".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як воїни із "Whisky Squad" ведуть вогонь по путінським підрозділам із кулемета Browning M2.
"Підрозділ "Whisky Squad" на українській HMMWV забезпечує вогневу підтримку РДК на кордоні з Білгородською областю. Відео з камери, яка закріплена на амуніції кулеметника. Браунінг М2 - відмінна якість з 1921 року!", - зазначає у коментарі автор публікації.
Топ коментарі
+8 MausMike
показати весь коментар19.03.2024 12:54 Відповісти Посилання
+5 NavigatorUR
показати весь коментар19.03.2024 12:51 Відповісти Посилання
+5 izzabaru
показати весь коментар19.03.2024 13:53 Відповісти Посилання
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Але тут справді кацапська техніка горить, бо наша в ролик не потрапила б
Бувай..дименційне! Велике горе..що подібні тобі барани.. голосують..вибирають.. пишуть..а потім роблять вигляд..що нічого не було і я ні при чому. Нажаль подібних тобі значна більшість. І це велике горе для України!
Доречі, недолугий, ти можеш звернутись до модератора з питанням хто видалив мою відповідь. А "обісрався" той, хто сидить за твоїм компом і бряцає прутнем по клавіатурі, намагаючись бути схожим на твого призедента.
Два кацапа лизнули один в одного. був правий... що у твоєму пості визначив тебе..як смердячого кацапа? Тут ти і спалився..??
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І працює "красиво"!!! Файно!!!