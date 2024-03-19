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Бійці підрозділу "Whisky Squad" на українському "Humvee" ведуть вогонь із кулемета Browning M2 у бою на кордоні з Бєлгородщиною. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис фрагменту бойової роботи бійців підрозділу "Whisky Squad", які на українському "Humvee" підтримують вогнем підрозділи добровольців із "Російського добровольчого корпусу".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як воїни із "Whisky Squad" ведуть вогонь по путінським підрозділам із кулемета Browning M2.

Дивіться: Легіон "Свобода Росії" оприлюднив втрати окупантів у Бєлгородській та Курській областях: 613 вбитими, 829 пораненими. ІНФОГРАФІКА

"Підрозділ "Whisky Squad" на українській HMMWV забезпечує вогневу підтримку РДК на кордоні з Білгородською областю. Відео з камери, яка закріплена на амуніції кулеметника. Браунінг М2 - відмінна якість з 1921 року!", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться також: "Сибірський батальйон" і РДК підняли свої прапори в с. Козинка Бєлгородської області: "Незабаром - у всіх містах та селах". ФОТО

Також дивіться: "Сибірський батальйон" заявив про контроль над селищем Горьківський на Бєлгородщині. ФОТО

Автор: 

армія рф (17825) знищення (7562) бойові дії (4069) Бєлгород (512) РДК (66) Легіон Свобода Росії (62)


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Топ коментарі
+8
Фільм "Не погрожуй НАТО попиваючи брагу у себе в Задуп'ї" ч.1.
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19.03.2024 12:54 Відповісти
+5
Ваш..Ваш... Коленька!!!))) У нас у штурмових підрозділах БАТ-2 ну ніяк не може бути...та якщо трошки мозком **пораскинуть** і подумати..(що тобі неможливо) то і відповідь можна отримати... ))) Як же ти писати навчився..якщо мозок відсутній?)))
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19.03.2024 12:51 Відповісти
+5
M2 Browning Machine Gun

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19.03.2024 13:53 Відповісти
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Гарно! Цікаво - чий БАТ-2 горів?
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19.03.2024 12:39 Відповісти
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19.03.2024 12:42 Відповісти
Як здогадався?
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19.03.2024 12:45 Відповісти
Про що?
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19.03.2024 12:47 Відповісти
Два кацапа лизнули один в одного.
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19.03.2024 12:49 Відповісти
Що то український горить.
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19.03.2024 12:52 Відповісти
Без хрестів.
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19.03.2024 12:50 Відповісти
Дійсно, хрестів і справді не має.
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19.03.2024 13:02 Відповісти
Ваш..Ваш... Коленька!!!))) У нас у штурмових підрозділах БАТ-2 ну ніяк не може бути...та якщо трошки мозком **пораскинуть** і подумати..(що тобі неможливо) то і відповідь можна отримати... ))) Як же ти писати навчився..якщо мозок відсутній?)))
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19.03.2024 12:51 Відповісти
а підбиту техніку нашу або кацапську кіньми чи "нашими українськими" хамві евакуюють ? все є у штурмових підрозділах.
Але тут справді кацапська техніка горить, бо наша в ролик не потрапила б
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19.03.2024 13:36 Відповісти
ні... нашу техніку **евакуюють** БАТ-2... яка зашла разом з штурмовими підрозділами на кацапську землю!!!))) І у штурмовій бригаді є така **техніка**!!??? Звідки Ви Шановний!? Ви то хоть поцікавтеся озброєнням і видами техніки..яка є на озброєнні різних бригад. БАТ-2... це машина інженерного призначення.. прокладка доріг..риття окопів .. та земляних укріплень..тощо. . Ніколи не була у складі бойвих підрозділів. Чи то наші на кацапщину відправили БАТ-2 рити траншеї..чи прокладати дороги...)))??? Чи як по Вашому **Евакуювати** розбиту техніку?)))
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19.03.2024 14:44 Відповісти
Довбню, ти хоч би поцікавився де відбуваються події, і яка техніка стоїть на озброєнні 91 опп.
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19.03.2024 14:48 Відповісти
.. ще одне підтвердження..Коленька.. що ти дурноголовий!!! Події на відео розгортаються на кацапській білгородчині. Воюють руснявий РДК з кацапською армією! Яке відношення 91 полк інженерних військ ЗСУ мають до цього дійства? Нащо таку техніку..як БАТ-2 заводити на русняву територію. Вон... як і полк будує лінію укріплення ... а не евакуює розбиту техніку. Це для тебе...дурня..як у річку Воркслу завести ракетний крейсер для підтримки дій РДК! Був би ти хоч трохи розумним..ти б таку дичину не писав би. Яка техніка стоїть на озброєнні 91 ОПП!?)))) Стоїть... А до цього відео яке це має відношення? Ти хоч розумієш..деменційний... про що мова?
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19.03.2024 15:00 Відповісти
"Ворксла" у тебе в твоїй пустій макітрі! Ти тупий довбограй, і крапка!
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19.03.2024 15:05 Відповісти
..як же знатно ти обісрався..дименційний!! ))) Ти навіть розуміючі..що обісрався... видалив своє **НАШ**!! Але признати свою дичину і відверту дурість не наважився! То ти хто після цього? Я навмисне тролив тебе... що ти вже по саме горло заліз у лайно! І ти заліз!!!
Бувай..дименційне! Велике горе..що подібні тобі барани.. голосують..вибирають.. пишуть..а потім роблять вигляд..що нічого не було і я ні при чому. Нажаль подібних тобі значна більшість. І це велике горе для України!
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19.03.2024 15:10 Відповісти
Пєсатєль ти канєшно ого-го!
Доречі, недолугий, ти можеш звернутись до модератора з питанням хто видалив мою відповідь. А "обісрався" той, хто сидить за твоїм компом і бряцає прутнем по клавіатурі, намагаючись бути схожим на твого призедента.
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19.03.2024 15:15 Відповісти
ти видалило.. тваринка брехлива!!! Ти ж..смердяче Николай Николаевич...))) А не Микола Миколайович...))) От тільки не можу зрозуміти! Нащо так брехати..викручуватися... Та ти..вша кацапська ..нікому тут не цікавий! І то що ти розумововідсталий кацап... ніякого сумніву. От горе ..що ти існушеш тут в Україні. і гадиш..мразото!
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19.03.2024 15:20 Відповісти
Якесь лайно собаче бере на себе відповідальність заявляти хто і кому тут цікавий)) вша кацапська, що сидить за твоїм компом явно має завищене чюйство собствєнной важності, роздаючи всім навколо повчальні опуси в менторському тоні.
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19.03.2024 15:44 Відповісти
.. ти до того розумововідстале... що мої слова **вша кацапська** використовувати почав.))) Ти навіть висловити свої пусту думку не можеш своїми словами. Де же стовідсоткові сигнали ..що у голові у тебе пустота. Що почув... не забув... тут же використав..))) А так ... ну що з тебе взяти....Николай Николаевич... лайно смердяче!!!??? (можеш використати). Давай... кацапсяче розумов і стовідсотково...кровью.... (кацапська смердяча кров завжди себе покаже...))))... існуй далі...)))
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19.03.2024 16:05 Відповісти
Отой еґсперд, якому Ви відповідаєте, мабуть передивився ******* марафєту, хоча й там розповідали про підірвані під@рами мости через Ворсклу.
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19.03.2024 14:45 Відповісти
... Коленька!!! То ти відповіси..чий БАТ горить? А то твої деменційні вкиди не що інше..як намагання довести..що ти відверто дурноголовий!!!))))
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19.03.2024 14:49 Відповісти
Я тобі вище відписав, недолугий!
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19.03.2024 14:51 Відповісти
Мій коментар щодо твого питання видалено модератором, дурна твоя макітра, тому я не збираюсь ще раз особисто для якогось клоуна повторювати написане. Ти ж сам читав.
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19.03.2024 15:09 Відповісти
Бачиш..дурнику... Я зараз видалив написане мною!! Бачиш який хрестик!!! Точно такий..як і твій. І ВИДАЛЕНО ЦЕ ТОБОЮ!!! Ти ще й паскудне брехло? Те що то руснява техніка горить...ніякого сумніву!! ТО може... ти кацапська гнида...? І

Два кацапа лизнули один в одного. був правий... що у твоєму пості визначив тебе..як смердячого кацапа? Тут ти і спалився..??
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19.03.2024 15:15 Відповісти
То він вас двох мав на увазі! Пєши єсчьо!
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19.03.2024 15:18 Відповісти
Не думав, що ти такий дебіл. Ну да ладна, пєши єсчьо!
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19.03.2024 14:29 Відповісти
..звісно ти думати не можеш!! У твойому мозковому осередку мені місця точно нема. ))) Так наша БАТ..чи не наш? НАШ для тебе який..Руснявий чи Український? Бачиш які елементарні питання доводиться тобі задавати, щоб розібратися який БАТ горить!?
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19.03.2024 14:46 Відповісти
цапы окапывались
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19.03.2024 13:27 Відповісти
Та ваш, ваш, бо ковшом у бік України стояв...
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19.03.2024 12:52 Відповісти
Більш того - нема жодної логічної причини тягнути з собою в рейд цю гаргару...
.
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19.03.2024 13:03 Відповісти
Фільм "Не погрожуй НАТО попиваючи брагу у себе в Задуп'ї" ч.1.
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19.03.2024 12:54 Відповісти
Кацап, неа кадрах Белгородская область
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19.03.2024 13:14 Відповісти
Ще підгорілі пукани ватників починаючи з самого *****
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19.03.2024 13:14 Відповісти
Tell them - it's "Whiskey".
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19.03.2024 13:29 Відповісти
Humvee наш
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19.03.2024 13:45 Відповісти
patronen feur 😁
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19.03.2024 13:51 Відповісти
M2 Browning Machine Gun

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19.03.2024 13:53 Відповісти
от якби БК ніколи не закінчувався
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19.03.2024 14:16 Відповісти
Підвіска м'ягенька - йде "красиво", так як має бути....
І працює "красиво"!!! Файно!!!
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19.03.2024 14:08 Відповісти
а на другом видео мертвые с косами лежат и тишина
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19.03.2024 15:31 Відповісти
 
 